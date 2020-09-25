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ТАСС
ТАСС

ВТБ направит на дивиденды за 2019 год 20,1 млрд рублей

Акционеры ВТБ на годовом общем собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 20,1 млрд рублей, или 10% от чистой прибыли банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из сообщения банка. Собрание проходило в заочном режиме.В источнике
С чего всё началось
Акционеры Сбербанка на общем годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2019 г. в размере 422,4 млрд руб. – 50% от чистой прибыли по МСФО, следует из сообщения
 кредитной организации.
Ведомости05:38
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Интерфакс

Акционеры ВТБ проголосовали за изменение адреса головного офиса банка

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ВТБ направит на дивиденды за 2019 год 20,1 млрд рублей

ТАСС08:50
Коммерсантъ

ВТБ направит на дивиденды 10% чистой прибыли по МСФО

Коммерсантъ08:48
Российская газета

Сбербанк выплатит рекордные для России дивиденды

Российская газета08:00
РБК

Акционеры ВТБ одобрили выплату сокращенных из-за пандемии дивидендов

РБК08:24
ПРАЙМ

«Русснефть» выплатит дивиденды только на привилегированные акции

ПРАЙМ09:26
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Депутата Госдумы не стали судить за взятку 3 млрд рублей

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Депутата Госдумы не стали судить за взятку 3 млрд рублей
Коммерсантъ09:16
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Megaobzor.com17:54
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