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ТАСС
ТАСС

ВТБ направит на дивиденды за 2019 год 20,1 млрд рублей

Акционеры ВТБ на годовом общем собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 20,1 млрд рублей, или 10% от чистой прибыли банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из сообщения банка. Собрание проходило в заочном режиме.В источнике
С чего всё началось
Акционеры Сбербанка на общем годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2019 г. в размере 422,4 млрд руб. – 50% от чистой прибыли по МСФО, следует из сообщения
 кредитной организации.
Ведомости05:38
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Интерфакс

Акционеры ВТБ проголосовали за изменение адреса головного офиса банка

Интерфакс08:33
ТАСС

ВТБ направит на дивиденды за 2019 год 20,1 млрд рублей

ТАСС08:50
Коммерсантъ

ВТБ направит на дивиденды 10% чистой прибыли по МСФО

Коммерсантъ08:48
Российская газета

Сбербанк выплатит рекордные для России дивиденды

Российская газета08:00
РБК

Акционеры ВТБ одобрили выплату сокращенных из-за пандемии дивидендов

РБК08:24
ПРАЙМ

«Русснефть» выплатит дивиденды только на привилегированные акции

ПРАЙМ09:26
Финансовая газета

Рекордные дивиденды и набсовет акционеры Сбербанка обсудят без Центробанка

Финансовая газета19:20

В ФРГ напомнили об опасности антироссийских санкций для Европы

Как считает Альтмайер, санкции против России могут сильно ударить по деловым связям европейских и немецких компаний с Россией, поэтому необходимо «внимательно оценить необходимость их введения», сообщает Handelsblatt.
В ФРГ напомнили об опасности антироссийских санкций для Европы
Журналистская правда03:41
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Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики

«Одобрить с учётом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», — говорится в решении правительства.
RT на русском09:34
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Во Вьетнаме арестовали продавцов использованных презервативов

Сообщается, что арестованные «ежемесячно получали использованные презервативы от неизвестного лица», после чего контрацептивы отмывались, кипятились, сушились на деревянных формах, повторно упаковывались и продавались как новые.
REGNUMвчера в 09:28
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Акционеры ВТБ одобрили выплату сокращенных из-за пандемии дивидендов

Сможет ли ВТБ поднять выплаты в будущем Все действия менеджмента ВТБ направлены на то, чтобы в следующем году направить на вознаграждение акционеров 50% чистой прибыли за 2020 год, сообщил в августе Пьянов.
РБК08:24
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Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
РИА Новости07:30
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ВС России впервые применили систему ТОС-2 на учениях «Кавказ-2020»

Российские военнослужащие впервые применили новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 «Тосочка» во время основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, передаёт ТАСС.
RT на русском07:33
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Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

Беременных женщин включили в список людей, которым власти Москвы рекомендуют соблюдать домашний режим из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Москва 2409:06
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