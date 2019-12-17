Финансы
Rambler News ServiceВТБ назвал преждевременными предложения ЦБ по ограничению ипотеки
Представитель банка «Открытие» отметил, что кредитная политика организации «не предусматривает выдачу ипотеки заемщикам с высокой кредитной нагрузкой, поэтому данные надбавки не окажут значимого влияния на объем продаж». В Альфа-Банке возможные меры ЦБ назвали логичными и последовательными.
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ВТБ считает преждевременным ужесточение выдачи ипотеки закредитованным россиянам
Коммерсантъвчера в 13:32
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Футбол
«Эвертон» до выходных утвердит Анчелотти в качестве главного тренера
Итальянский тренер Карло Анчелотти возглавит «Эвертон». Специалист будет утвержден в этой должности до выходных.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Общество
Глава Якутии объявил 31 декабря выходным днем для бюджетников
Глава Якутии объявил 31 декабря выходным днем для работников бюджетных организаций республики.
Гаджеты
Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A01
Армия и оружие
В «Уралтрансмаше» рассказали о модернизации мощнейшей пушки «Малка»
Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря.
Единоборства
Петр Ян и Коди Гарбрэндт договорились о поединке в Москве
Космос
Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры
Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
Гаджеты
Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»
Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Происшествия
Шторм в Петербурге сносит новогодние украшения и ломает заборы
Шторм, пришедший Петербург в ночь с 18 на 19 декабря, уже принес в город разрушения, сообщают очевидцы в соцсетях.
Культура
Максим Фадеев нелицеприятно высказался о новогодних эфирах
Происшествия
В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного
Полицейские в Серпухове случайно задушили буйного задержанного, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Театры
Мировая премьера юкагирской оперы «Юко и Анэкэ» пройдет в Якутске
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год
Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
Армия и оружие
Российские инспекторы посетят с проверкой военный объект в Черногории
Группа российских инспекторов 19 декабря совершит визит на военный объект в Черногории для оценки вооружения и личного состава в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
Культура
Собчак запустит шоу на Первом канале
На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект «Подъем» со ссылкой на источник, участвующий в съемках.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над дочерью житель Ленобласти не признал вину
Подозреваемый в насилии над несовершеннолетней дочерью в Гатчинском районе Ленинградской области не признал вину, сообщает ТАСС.
Политика
ГА ООН приняла резолюцию о своевременной выдаче виз США дипломатам
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, обязывающую США своевременно выдавать въездные визы дипломатам, участвующим в мероприятиях всемирной организации.
Политика
В парламенте Украины заявили о превращении Кубани в «украинскую Кубу»
Проживающие на территории Краснодарского края России граждане являются украинцами, заявил депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, сообщают украинские СМИ.
Происшествия
Суд отпустил под домашний арест экс-заведующую роддомом №27
Пресненский районный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшей заведующей филиалом московского родильного дома №27 Марине Сармосян.
Энергетика
Рынок нефти сохраняет равновесие
Рынок энергоносителей сохраняет равновесие немногим ниже $66 по марке Brent, ощущая равное влияние «бычьих» и «медвежьих» факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Футбол
Томас Цорн: На результат «Спартака» будем смотреть в следующем сезоне
Генеральный директор Спартака Томас Цорн высказался о работе нового главного тренера команды Доменико Тедеско.
Киберспорт
В Dota 2 добавили аркану на Ogre Magi
Здоровье
В Магаданской областной больнице закончились жизненно важные лекарства
Поставки задерживаются, а на складе уже закончились препараты для искусственного питания пациентов и некоторые формы инсулина.
Армия и оружие
США завладели частотами С-400 в Сирии
США при помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon в ходе полетов в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии завладели частотами российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», которые пока не удалось расшифровать, сообщает Free News.
Экономика
Выдачу ипотеки могут ужесточить
Летом 2020 года могут ввести показатель долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотеке, сообщил Центробанк в своем докладе.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4
Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.
Политика
Республики Донбасса и Украина не договорились по обмену пленными
Кобцева посетовала на то, что из-за срыва Киева договоренностей, не удалось обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой.