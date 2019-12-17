Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceВТБ назвал преждевременными предложения ЦБ по ограничению ипотеки

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Представитель банка «Открытие» отметил, что кредитная политика организации «не предусматривает выдачу ипотеки заемщикам с высокой кредитной нагрузкой, поэтому данные надбавки не окажут значимого влияния на объем продаж». В Альфа-Банке возможные меры ЦБ назвали логичными и последовательными.
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