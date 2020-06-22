Экономика
ИА БанкИнформСервисВТБ предлагает льготную ставку по ипотеке для семей с детьми
Согласно условиям программы, клиенты банка, у которых после 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок, получат дисконт в размере 1 п.п. от базовой ставки при покупке квартиры как на вторичном, так и первичном рынках жилья (включая объекты, которые не подходят под условия программ господдержки).
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