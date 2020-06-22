Экономика
РИА НовостиВТБ опустил ставку по ипотеке для семей с детьми до 7,9%
ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу для семей с детьми при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках, дисконт по ней составит один процентный пункт от базовой ставки банка и доступен до конца текущего года, сообщила пресс-служба банка.
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В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем
Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы.
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Звезда российской эстрады Алла Пугачева в сентябре станет двоюродной бабушкой. О рождении ребенка публично рассказал ее племянник Влад.
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Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
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Жителям Башкирии сообщили, как оплатят 24 июня
В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ со ссылкой на Минтруда РФ сообщили, что за 24 июня работникам должны заплатить столько же, как если бы они отработали этот день полностью.
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У экипажа на российском корабле в Южной Корее обнаружили коронавирус
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Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
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В Прикамье подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае за предыдущие сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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