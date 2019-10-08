Финансы
РБКВТБ отказался от приема вкладов в евро
Среди банков из топ-10 вклады в евро по-прежнему есть в линейках Газпромбанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и «Юникредита», следует из информации, представленной на сайтах организаций. ВТБ не первый банк, который отказался от приема вкладов в евро.
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 06:56, Ашберн
Политика
Кремль оценил идею подключения США к «нормандскому формату»
Идеи подключения США к «нормандскому формату» по Украине не находят поддержки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:43
Общество
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Исследовательская компания Mediascope впервые подготовила статистику по общероссийской телевизионной аудитории.
Давыдов.Индекс 06:14
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о выписке Заворотнюк из больницы
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Известия 06:04
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Известия вчера в 22:14
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех
В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25
Политика
Путин и Шойгу собрали грибы в сибирской тайге
Каждый взял себе подарок из тайги. Владимир Путин нашел забавный гриб, к которому приклеилась шишка, а Сергей Шойгу выкопал куст брусники.
МИР 24 06 октября в 23:16
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Авто
Представили обновленные минивэны Ford Galaxy и S-Max
Компания Ford представила обновленные минивэны Galaxy и S-Max.
Тарантас Ньюс вчера в 13:01
Происшествия
Фатальный прыжок екатеринбургского парашютиста сняли на видео
Последние секунды жизни 35-летнего фельдшера региональной поисково-спасательной базы Екатеринбурга Михаила Прохорова, который разбился при прыжке с парашютом, сняли на видео.
Вести.Ru 05:14
Происшествия
СК назвал причину смерти актера Марьянова
Известия 06:22
Футбол
Канделаки назвала Уткина импотентом
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила журналисту Василию Уткину.
ФедералПресс 05:19
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомились РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Общество
Нобелевскую премию по физике получили астрономы
Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали Джим Пиблс - за теоретические открытия в физической космологии.
Газета.Ru 06:23
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали вывод войск США из Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не уведомили Россию о выводе войск из Сирии.
Известия 05:43
Общество
В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки книг
Депутаты Госдумы переработали законопроект об изменении в стране возрастной маркировки к первому чтению и предлагают теперь ввести систему более общих рекомендаций ограничений по возрасту.
РБК 04:07
Космос
NASA опубликовало в Сети звуки Марса
Американское космическое агентство NASA опубликовало недоступные для человека звуки, записанные посадочным модулем InSight со сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщает Телеканал "360".
Народные новости 05 октября в 15:39
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Политика
Украинский режиссер попросил запретить сериал «Сваты»
В 2017 году Добронравову запретили въезд на Украину, а позднее запретили и показ самого сериала.
РЕН ТВ вчера в 23:11
Космос
Curiosity обнаружил остатки соленого озера на Марсе
Газета.Ru 02:00
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных 8 миллионов абонентов
Оператор обратил внимание на то, что на данный момент в предложенной базе сообщается о данных 8 миллионов клиентов, но в конце второго квартала 2019 года к проводному интернету было подключено 2,5 абонентов.
Pro Город Ухта вчера в 07:18
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Происшествия
В ДТП на улице Речной в Брянске погибли 2-летняя девочка и ее мать
В ДТП на улице Речной в Брянске погибли двухлетняя девочка и ее 30-летняя мать.
КП - Брянск 03:15
Авто
Названы российские цены обновленного Skoda Superb
Российские дилеры Skoda начали продажи обновленного Skoda Superb.
Автоновости дня 04:41
Политика
Абэ заявил о распространении на южные Курилы суверенитета Японии
Премьер-министр Японии заявил, что позиция официального Токио по этому вопросу остается неизменной: в его стране считают, что суверенитет Японии распространяется на южные Курилы.
Южный Федеральный 00:46
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Политика
Депутаты Госдумы в течение года почти не голосовали «против»
Не место для дискуссий Госдума VII созыва в подавляющем большинстве случаев голосовала за обсуждаемые законопроекты, депутаты из представителей граждан превратились в "заверителей", делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым в докладе "Бездействующая Госдума", с которым ознакомился РБК.
РБК 05:27