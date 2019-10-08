Финансы

РБКРБКВТБ отказался от приема вкладов в евро

Среди банков из топ-10 вклады в евро по-прежнему есть в линейках Газпромбанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и «Юникредита», следует из информации, представленной на сайтах организаций. ВТБ не первый банк, который отказался от приема вкладов в евро.
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Банк ВТБ перестал принимать вклады в евро

Фонтанка.Ру06:29

ВТБ объяснил отказ от вкладов в евро

Rambler News Service06:24

ВТБ перестал открывать вклады в евро

ТАСС05:59

ВТБ отказался от вкладов в евро

Саминвестор05:53

ВТБ прекратил прием вкладов в евро

Ведомости05:44

ВТБ отказался от приема вкладов в евро

РБК04:47
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