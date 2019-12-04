Общество

Lenta.ruLenta.ruВТБ ответил на ролики Навального

Упомянутые в роликах Алексея Навального самолеты не имеют отношения к группе ВТБ и связанным с ней лицам. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК заявили в пресс-службе «ВТБ Лизинг».
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с чего всё началось

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

Упомянутые в расследованиях ФБК Алексея Навального бизнес-джеты не имеют отношения к группе ВТБ и связанным с ней лицам, сообщается в ответе пресс-службы «ВТБ Лизинга» за подписью гендиректора компании Дмитрия Ивантера на запрос РБК.
РБК14:20

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«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

РБК14:20

ВТБ ответил на ролики Навального

Lenta.ru15:35

«ВТБ Лизинг» опроверг сообщения об эксплуатации самолетов бизнес-авиации

ТАСС14:49

«ВТБ лизинг» и правительство ответили на расследования фонда Навального

Ведомости14:33

«ВТБ Лизинг» и правительство отреагировали на расследования Навального

Дождь14:40

ВТБ: группа уже не связана с самолетами из расследований ФБК. Их продали в 2017 году из-за угрозы санкций

Новая газета14:40

В группе ВТБ рассказали о джетах из расследования Навального

Forbes15:04
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Появилась информация о Kia Seltos для России

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В Совфеде назвали провокацией сообщения о подготовке «марша на Крым»

Сообщения об организации шествия с территории Украины в Крым являются «очередной провокацией» и ни к чему не приведут, заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Организации, которые не смогут обеспечить учет с помощью "умных счетчиков" к 2023 году, будут оштрафованы.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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