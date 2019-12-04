Упомянутые в расследованиях ФБК Алексея Навального бизнес-джеты не имеют отношения к группе ВТБ и связанным с ней лицам, сообщается в ответе пресс-службы «ВТБ Лизинга» за подписью гендиректора компании Дмитрия Ивантера на запрос РБК.

с чего всё началось

Упомянутые в роликах Алексея Навального самолеты не имеют отношения к группе ВТБ и связанным с ней лицам. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК заявили в пресс-службе «ВТБ Лизинг».

Политика Посольство сообщило о приглашении Эрдогана на парад Победы в 2020 году Россия пригласила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Парад Победы в Москве в 2020 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в Анкаре.

Общество В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.

Спорт Глава МОК объяснил, почему верит заявлениям WADA о нечестности россиян Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что у организации нет повода не доверять заявлениям Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) о манипуляциях с данными проб российских спортсменов.

Политика В Совфеде назвали провокацией сообщения о подготовке «марша на Крым» Сообщения об организации шествия с территории Украины в Крым являются «очередной провокацией» и ни к чему не приведут, заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Гаджеты Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников В Роскачестве провели исследования и составили новый рейтинг наушников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

Политика Суд обязал Deutsche Bank раскрыть финансовые данные Трампа 3 декабря 2019 года стало известно, что апелляционный суд в США обязал банк Deutsche Bank и финансовую группу Capitol One направить в Конгресс финансовые документы, касающиеся президента Дональда Трампа и его семьи.

Происшествия В Екатеринбурге произошел пожар на складе В Екатеринбурге на улице Халтурина произошел пожар в складском помещении, которое находится на территории Верх-Исетского рынка, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Общество Украина поставила России условие по газовым спорам Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.

Энергетика В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.

Экономика Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.