Общество
Lenta.ruВТБ ответил на ролики Навального
Упомянутые в роликах Алексея Навального самолеты не имеют отношения к группе ВТБ и связанным с ней лицам. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК заявили в пресс-службе «ВТБ Лизинг».
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с чего всё началось
Упомянутые в расследованиях ФБК Алексея Навального бизнес-джеты не имеют отношения к группе ВТБ и связанным с ней лицам, сообщается в ответе пресс-службы «ВТБ Лизинга» за подписью гендиректора компании Дмитрия Ивантера на запрос РБК.РБК14:20
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