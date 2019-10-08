Финансы

Российская газетаРоссийская газетаВТБ перестал принимать вклады в евро

ВТБ одним из последних крупных банков перестал открывать вклады в евро. С 8 октября его клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте. До этого ВТБ принимал вклады в евро под 0,01%.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

ВТБ больше не принимает вклады в евро

Коммерсантъ07:31

ВТБ вслед за рядом крупных банков перестал принимать вклады в евро

Интерфакс06:58

ВТБ отказался от приема вкладов в евро

РБК04:47

ВТБ объяснил отказ от вкладов в евро

Rambler News Service06:24

ВТБ перестал открывать вклады в евро

ТАСС05:59

ВТБ прекратил прием вкладов в евро

Ведомости05:44

Банк ВТБ перестал принимать вклады в евро

Фонтанка.Ру06:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 08:26, Ашберн
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы

Ugpressa.ru 02:59
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому.
Коммерсантъ 08:18
Политика

Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Политика

В Госдуме заявили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
РИА Новости 04:59
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 05:56
Армия и оружие

Российским Су-57 нашли нового покупателя

Lenta.ru 07:38
Космос

В NASA приступили к испытаниям электрического самолета X-57 Mod II

Актуальные Новости 05 октября в 07:44
Политика

Трамп и Зеленский не поздравили Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков об отсутствии поздравлений Владимиру Путину с днем рождения от президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:29
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово

По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Политика

Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану

Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Происшествия

Бизнесмен Павел Фукс объявлен в розыск

Полиция Москвы объявила в розыск бизнесмена, владельца "Мосситигрупп" Павла Фукса в рамках дела о мошенничестве, передает ТАСС.
Инфорос вчера в 09:21
Общество

На Запашного пожаловались в СК России

"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Наука

У свиней обнаружена способность пользоваться инструментами

Ученые совершенно случайно обнаружили, что свиньи могут легко управляться с простейшими инструментами.
Goroday.ru 03:02
Футбол

Месси могут запретить въезд в Великобританию после Brexit

Аргентинский футболист Лионель Месси может быть лишен права въезда в Великобританию после выхода страны из Евросоюза.
Pravda.Ru вчера в 06:56
Политика

Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.
Piter.tv вчера в 12:51
Культура

Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина

Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor 06 октября в 07:57
Общество

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Экономика

ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
РИА Новости 05:04
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Футбол

Дзюба встретился со школьником с прической Ибрагимовича

МИР 24 06:15
Политика

Директором ФСИН стал Александр Калашников

Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.
Вести.Ru 06:56
Политика

С начала года на Северном Кавказе предотвратили 15 терактов

С начала года на Северном Кавказе предотвратили 15 терактов, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости 08:17
Политика

Открыли правду о работе депутатов ГосДумы и их заработной плате

За все время «против» голосовали депутаты всех фракций менее чем в 1% случаев, в 0,6% – воздержались, в 26% – не нажимали кнопку голосования.
СРБ 07:05
Происшествия

Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца

Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Lenta.ru 08:04
Происшествия

Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова

Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Интерфакс 03:44
Армия и оружие

Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии

Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку.
REGNUM 07:46
Экономика

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Единоборства

Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Футбол

Уткин пообещал обсудить с Канделаки свою импотенцию

Национальная служба новостей 08:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное