Финансы
Российская газетаВТБ перестал принимать вклады в евро
ВТБ одним из последних крупных банков перестал открывать вклады в евро. С 8 октября его клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте. До этого ВТБ принимал вклады в евро под 0,01%.
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Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы
Ugpressa.ru 02:59
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому
Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому.
Коммерсантъ 08:18
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Политика
В Госдуме заявили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией
Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
РИА Новости 04:59
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 05:56
Армия и оружие
Российским Су-57 нашли нового покупателя
Lenta.ru 07:38
Космос
В NASA приступили к испытаниям электрического самолета X-57 Mod II
Актуальные Новости 05 октября в 07:44
Политика
Трамп и Зеленский не поздравили Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков об отсутствии поздравлений Владимиру Путину с днем рождения от президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:29
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово
По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Политика
Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану
Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Происшествия
Бизнесмен Павел Фукс объявлен в розыск
Полиция Москвы объявила в розыск бизнесмена, владельца "Мосситигрупп" Павла Фукса в рамках дела о мошенничестве, передает ТАСС.
Инфорос вчера в 09:21
Общество
На Запашного пожаловались в СК России
"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Наука
У свиней обнаружена способность пользоваться инструментами
Ученые совершенно случайно обнаружили, что свиньи могут легко управляться с простейшими инструментами.
Goroday.ru 03:02
Футбол
Месси могут запретить въезд в Великобританию после Brexit
Аргентинский футболист Лионель Месси может быть лишен права въезда в Великобританию после выхода страны из Евросоюза.
Pravda.Ru вчера в 06:56
Политика
Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.
Piter.tv вчера в 12:51
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor 06 октября в 07:57
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Экономика
ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
РИА Новости 05:04
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
Директором ФСИН стал Александр Калашников
Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.
Вести.Ru 06:56
Политика
С начала года на Северном Кавказе предотвратили 15 терактов
С начала года на Северном Кавказе предотвратили 15 терактов, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости 08:17
Политика
Открыли правду о работе депутатов ГосДумы и их заработной плате
За все время «против» голосовали депутаты всех фракций менее чем в 1% случаев, в 0,6% – воздержались, в 26% – не нажимали кнопку голосования.
СРБ 07:05
Происшествия
Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца
Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Lenta.ru 08:04
Происшествия
Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Интерфакс 03:44
Армия и оружие
Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии
Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку.
REGNUM 07:46
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Футбол
Уткин пообещал обсудить с Канделаки свою импотенцию
Национальная служба новостей 08:05