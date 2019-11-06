Экономика
РИА НовостиВТБ планирует снизить ставку по ипотеке
ВТБ в начале ноября планирует снизить ставку по ипотеке на 0,4 процентного пункта, в рамках базовых программ ожидается, что ставка составит от 8,6%, по рефинансированию - от 9%, говорится в презентации банка по розничному бизнесу.
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Более 300 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам благодаря опции «Заемщик»
ЛюдиИпотеки.рфвчера в 07:33
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:49, Вашингтон
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Общество
Умер критик и литературовед Лев Аннинский
RT на русском 05:39
Общество
Кержаков подал три иска к бывшей супруге
Бывший нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Александр Кержаков подал три иска к бывшей супруге Марие.
Газета.Ru 04:59
Экономика
Минфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Россети»
Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", заявил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.
РИА Новости 05:11
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Экономика
Комитет Госдумы одобрил законопроект об отмене «банковского роуминга»
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка - так называемого банковского роуминга.
ТАСС 04:01
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Происшествия
Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Общество
Суд отказался вернуть работу уволенной за эротические фото тренеру
Правобережный районный суд Магнитогорска отказался удовлетворять иск тренера по кикбоксингу Екатерины Конопенко, уволенной ранее с работы в детско-юношеском центре из-за обнаженных фотографий в соцсетях.
Газета.Ru 03:58
Общество
Песков: некоторые фильмы о заложниках террористов искажают правду
Авторы некоторых фильмов о трагедиях с заложниками искажают действительность, это показали результаты проверок.
REGNUM 05:42
Экономика
«Собеседник»: за крупнейшими МФО в России стоят экс-супруга Путина, дети олигархов и госменеджеры
За крупнейшей микрофинансовой организацией страны стоит также бывшая супруга президента России Людмила Путина (она же Очеретная и Шкребнева).
Znak.com 01:50
Армия и оружие
Трамп одобрил расширение военной миссии США в Сирии для «защиты нефти»
Президент США Дональд Трамп одобрил расширение военного присутствия американцев на нефтяных месторождениях в Сирии.
Газета.Ru 02:22
Политика
Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды
Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует распоряжение правительства.
Ведомости 03:25
Игры
Red Dead Redemption 2 на ПК выйдет с урезанной графикой
Crypto-news вчера в 05:00
Политика
Лавров назвал цензурой ограничения на работу СМИ РФ в ряде стран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал попытками ввести цензуру ограничения на работу журналистов РФ в ряде стран.
РЕН ТВ 02:35
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Автоспорт
В «Формуле-1» прокомментировали второй подряд штраф Квята
Директор ФИА Майкл Маси прокомментировал решение судей Гран-при США оштрафовать пилота «Торо Россо» Даниила Квята.
Матч ТВ 04:59
Общество
Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Самым богатым человеком в мире по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 112,4 миллиарда долларов.
Lenta.ru вчера в 15:08
Футбол
Зинченко одним словом описал завершившего карьеру в сборной Ракицкого
Хавбек английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко при помощи одного слова описал завершившего карьеру в сборной защитника петербургского "Зенита" Яргослава Ракицкого.
Газета.Ru 04:53
Происшествия
В Чите задержали второго сбежавшего из психбольницы пациента
Напомним, двое осужденных сбежали из клиники в ночь на среду. Один из них судим за кражу, второй - за убийство.
Российская газета 04:10
Экономика
SoftBank отчитался о первом квартальном убытке за 14 лет
Uber 4 ноября отчитался о росте квартальных убытков почти на 20% в годовом измерении, до $1,16 млрд.
Ведомости 05:25
Политика
Песков подтвердил просьбу о помиловании норвежца Берга
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что осужденный за шпионаж за российскими подлодкам гражданин Норвегии Фруде Берг обратился с ходатайством о помиловании на имя российского лидера Владимира Путина.
Газета.Ru 05:05
Армия и оружие
В Сирии местные жители забросали российский и турецкий патруль камнями
Камнями и обувью забросали патрули России и Турции в Сирии жители деревень в местности Кобани, в которой проводится совместное патрулирование военных двух стран.
REGNUM 00:10
Экономика
Набиуллина заявила о снижении ставки по ипотеке вслед за инфляцией
На фоне снижения ЦБ ключевой ставки с 7 до 6,5% Сбербанк 31 октября снизил ставки по ипотеке до 9,3%. В тот же день аналитики центра Дом.рф сообщили о возможном снижении ставок по ипотечному кредитованию до отметки 8,5–8,7% в 2020 году.
Известия 04:13
Экономика
ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей
Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.
Известия 04:31