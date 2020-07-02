Экономика
Банки.руВТБ подал иск к структуре «Открытие Холдинга» на 61 млрд рублей
ВТБ подал исковое заявление к входящей в структуру "Открытие Холдинга" компании "Открытие промышленные инвестиции" на сумму 61 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Исковое заявление зарегистрировано 29 июня Арбитражным судом Москвы.
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Здоровье
На Украине выросло число заболевших коронавирусом
Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец 30 июня в 04:28
Наука
Covid-19 может оказаться сосудистым, а не респираторным заболеванием
Сотрудник Университетской больницы Цюриха обнаружил расширение кровеносных сосудов, которые снабжают органы, во время вскрытия пациентов, умерших от Covid-19.
Mockva.ru вчера в 19:17
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Общество
В Свердловской области закончили голосовать по изменению Конституции
REGNUM вчера в 11:02
Политика
В Чечне за поправки к конституции проголосовали 97,92% избирателей
Порядка 97,92% участников голосования по поправкам к Конституции РФ в Чеченской Республике поддержали изменения в основной закон страны.
ТАСС вчера в 23:29
Общество
В Казахстане из-за коронавируса введут дополнительные ограничительные меры
Власти Казахстана вводят дополнительные ограничительные меры с 5 июля на 14 дней для стабилизации эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса.
ТАСС 02:27
Политика
Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу
Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Армия и оружие
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
Российская военная колонна попала на видео в Сирии. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».
Рамблер 29 июня в 02:28
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Здоровье
За сутки умерли 5 пациентов с коронавирусом в Алтайском крае
За сутки заразились еще 74 человека, выздоровели 96 пациентов, скончались 5 пациентов с COVID-19, в том числе 2 непосредственно от коронавируса.
Kursk.com вчера в 09:08
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Общество
В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина
В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
РБК 02:06
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
Известия вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером
Российский музыкант и видеооблогер Алишер Валеев, более известный под творческим псевдонимом Моргенштерн, по результатам 2019 года вошел в ТОП долларовых миллионеров до 40 лет по версии издания Forbes.
Актуальные Новости вчера в 10:32
Общество
В Саратовской области за сутки заразились SARS-CoV-2 ещё 102 человека
Саратов, 1 июля 2020, 21:04 — REGNUM В Саратовской области на 1 июля числятся носителями коронавируса 6546 человек, за сутки инфицированы ещё 102 пациента.
REGNUM вчера в 14:04
Общество
Голосование по поправкам завершено: в Крыму обработаны все протоколы
Все протоколы участников голосования по поправкам в Конституцию РФ обработаны и сданы.
Вести Крым 02:28
Экономика
Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет
На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с $1,7 млрд до $1,3 млрд.
РБК вчера в 17:00
Футбол
Футбольное дерби «Уфы» и казанского «Рубина» завершилось вничью
Вадим Евсеев, занимающий должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Уфа", прокомментировал закончившееся вничью противостояние своих подопечных с казанским "Рубином".
CT news вчера в 11:51
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ
Московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 15:11
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия вчера в 20:35
Политика
Какие регионы проголосовали против поправок в Конституцию РФ
Для сравнения, в Кузбассе почти единогласно проголосовали за поправки в Конституцию РФ — 87,29% и только 12% — против.
ВашГород.ру 00:17
Политика
NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов
Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48
Шоу-бизнес
Татьяна Навка с дочерью отправилась в речной круиз по России
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в своем Instagram-микроблоге разместила серию фотографий и сообщила, что она вместе с дочерью Надеждой отправилась в речной круиз по просторам России.
Территория новостей 01:41
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 30 июня в 11:52
Экономика
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
РБК вчера в 23:01
Общество
Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф
РИА Новости вчера в 16:16