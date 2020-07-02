Экономика

Банки.руБанки.руВТБ подал иск к структуре «Открытие Холдинга» на 61 млрд рублей

ВТБ подал исковое заявление к входящей в структуру "Открытие Холдинга" компании "Открытие промышленные инвестиции" на сумму 61 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Исковое заявление зарегистрировано 29 июня Арбитражным судом Москвы.
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ВТБ будет судиться со структурой «Открытие холдинга» из-за 61 млрд рублей

Долг.рф02:25

ВТБ подал иск к структуре «Открытие холдинга» на 61 млрд рублей

ТАСС02:04

ВТБ подал иск к структуре «Открытие Холдинга» на 61 млрд рублей

Банки.ру02:05

ВТБ подал иск к структуре «Открытие холдинга» на 61 млрд рублей

Ведомости02:23

ВТБ подал иск к структуре «Открытие холдинга» на 61 млрд рублей

Rambler News Service01:49

ВТБ решил взыскать 61 млрд рублей со структуры «Открытие холдинга»,

Интерфакс01:13
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Covid-19 может оказаться сосудистым, а не респираторным заболеванием

Сотрудник Университетской больницы Цюриха обнаружил расширение кровеносных сосудов, которые снабжают органы, во время вскрытия пациентов, умерших от Covid-19.
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Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
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Общество

В Свердловской области закончили голосовать по изменению Конституции

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Политика

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В Казахстане из-за коронавируса введут дополнительные ограничительные меры

Власти Казахстана вводят дополнительные ограничительные меры с 5 июля на 14 дней для стабилизации эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса.
ТАСС 02:27
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Политика

Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу

Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
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Общество

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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
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Армия и оружие

Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии

Российская военная колонна попала на видео в Сирии. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».
Рамблер 29 июня в 02:28
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
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Здоровье

За сутки умерли 5 пациентов с коронавирусом в Алтайском крае

За сутки заразились еще 74 человека, выздоровели 96 пациентов, скончались 5 пациентов с COVID-19, в том числе 2 непосредственно от коронавируса.
Kursk.com вчера в 09:08
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Происшествия

Медведь напал на рыбака на Камчатке

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Общество

В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина

В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
РБК 02:06
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Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

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Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером

Российский музыкант и видеооблогер Алишер Валеев, более известный под творческим псевдонимом Моргенштерн, по результатам 2019 года вошел в ТОП долларовых миллионеров до 40 лет по версии издания Forbes.
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Общество

В Саратовской области за сутки заразились SARS-CoV-2 ещё 102 человека

Саратов, 1 июля 2020, 21:04 — REGNUM В Саратовской области на 1 июля числятся носителями коронавируса 6546 человек, за сутки инфицированы ещё 102 пациента.
REGNUM вчера в 14:04
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Общество

Голосование по поправкам завершено: в Крыму обработаны все протоколы

Все протоколы участников голосования по поправкам в Конституцию РФ обработаны и сданы.
Вести Крым 02:28
Экономика

Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет

На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с $1,7 млрд до $1,3 млрд.
РБК вчера в 17:00
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Футбол

Футбольное дерби «Уфы» и казанского «Рубина» завершилось вничью

Вадим Евсеев, занимающий должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Уфа", прокомментировал закончившееся вничью противостояние своих подопечных с казанским "Рубином".
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«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ

Московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 15:11
Футбол

Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Арсенала»

Вести.Ru 01:21
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Известия вчера в 20:35
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Политика

Какие регионы проголосовали против поправок в Конституцию РФ

Для сравнения, в Кузбассе почти единогласно проголосовали за поправки в Конституцию РФ — 87,29% и только 12% — против.
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NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов

Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
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Татьяна Навка с дочерью отправилась в речной круиз по России

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Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Экономика

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
РБК вчера в 23:01
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Общество

Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф

РИА Новости вчера в 16:16
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Культура

Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов

VSE42.RU 00:40
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