Банк ВТБ подал исковое заявление к входящей в структуру "Открытия холдинга" компании "Открытие промышленные инвестиции" на сумму 61 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

ВТБ подал иск к структуре «Открытие холдинга» на 61 млрд рублей

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