По информациии ТАСС, ВТБ выдал компании «Открытие промышленные инвестиции» кредит в рамках сделки по продаже «АГД Даймондс» в 2017 году. «АГД Даймондс» тогда предоставила ВТБ гарантию по кредиту на $1,5 млрд.

ВТБ подал иск на 61 млрд руб. к структуре «Открытие холдинга»

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