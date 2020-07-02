Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга»

«Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года», — сообщили в пресс-службе.
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ВТБ объяснил иск к структуре «Открытие холдинга» на 61 млрд рублей

Интерфакс03:54

ВТБ потребовал от структуры «Открытие холдинга» возврата кредита

REGNUM03:59

ВТБ объяснил подачу иска к структуре «Открытие холдинга»

Rambler News Service03:56

ВТБ подал иск на 61 млрд руб. после оспаривания ФАС сделки на $1,45 млрд

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ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга»

Коммерсантъ02:48

ВТБ объяснил иск к структуре «Открытие холдинга»

ТАСС03:36

ВТБ подал иск к структуре «Открытие холдинга» на 61 млрд рублей

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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
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Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
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На Тверской улице в Москве из-за пожара ограничено движение

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Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время.
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В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
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Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила новой нефтяной войной

Если Ангола и Нигерия не смогут соблюдать свои обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, Саудовская Аравия развяжет против них ценовую войну.
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Захвативший монастырь опальный священник выдвинул условие РПЦ

Захвативший монастырь опальный священник выдвинул условие РПЦ.
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Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала, как она сама заявила, против поправок к Конституции.
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Шоу-бизнес

Жена парализованного Алексея Янина снялась в откровенном клипе

Несколько лет назад актер Алексей Янин пережил инсульт, после которого так и не восстановился полностью.
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Ездовых собак начали разводить более 10 тысяч лет назад

Ученые пришли к выводу, что люди начали разводить ездовых собак раньше, чем принято было считать ранее.
Pravda.Ru 30 июня в 05:14
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Суд Шри-Ланки освободил россиян, задержанных по делу о сборе жуков

Суд Шри-Ланки изменил меру пресечения двоим россиянам, задержанным по делу ученого Александра Игнатенко, обвиняемого в сборе редких насекомых.
Вести.Ru 04:56
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Общество

«Союзмультфильм» не сможет снять продолжение «Карлсона»

Газета.Ru 06:33
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Нестабильная массивная голубая звезда исчезла в карликовой галактике

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Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст»

Поклонники пары до сих пор уверенны, что одна из главных причин развода звезд – откровенные сцены Асмус в кинокартине По словам Артура Джанибекяна, коллеги Гарика, шоумен действительно тяжело воспринял шквал критики, который после выхода фильма обрушился на него и его жену.
КМВ Новости 09:00
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Онколог назвала единственный способ обнаружить рак на ранних стадиях

Хотя немало людей, которые по разным причинам выступают против такого исследования, тем не менее, в ряде случаев оно очень важно.
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

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В Югре директор школы покрывала обвиняемого в педофилии физрука

Директор школы (ныне уже бывшая) подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ).
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Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
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Игры

Resident Evil Village завершит историю седьмой части

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Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Арсенала»

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Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
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Петербургские рестораны могут открыть с 12 июля

Правительство Санкт-Петербурга рассматривает открытие городских ресторанов и кафе уже с 12 июля.
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Общество

В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года

«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС.
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«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет

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Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65 процента

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях. Теперь по вкладу "Сохраняй" ставка составляет 3,65 процента годовых вместо 4,15 процента.
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ЦИК Белоруссии получил пакет документов на регистрацию нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко в качестве претендента на выборах главы государства, заявили в ЦИК.
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Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
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Политика

Экс-канцлер ФРГ оценил санкции США против «Северного потока-2»

Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер прокомментировал возможные новые санкции США против проекта «Северный поток – 2». Он назвал их «осознанным расторжением трансатлантического партнерства», «неправомерной атакой на европейскую экономику и неприемлемым вмешательством в суверенитет ЕС и энергобезопасность Западной Европы».
Профиль вчера в 03:14
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Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
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