Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга»

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По информациии ТАСС, ВТБ выдал компании «Открытие промышленные инвестиции» кредит в рамках сделки по продаже «АГД Даймондс» в 2017 году. «АГД Даймондс» тогда предоставила ВТБ гарантию по кредиту на $1,5 млрд.
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ВТБ подал в суд на компанию из «Открытие холдинг» из-за 61 млрд рублей

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ВТБ подал иск на 61 млрд рублей к структуре «Открытие холдинга»

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ВТБ подал иск к структуре «Открытие Холдинга» на 61 млрд рублей

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ВТБ подал иск к структуре «Открытие холдинга» на 61 млрд рублей

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ВТБ подал иск к структуре «Открытие холдинга» на 61 млрд рублей

Rambler News Service01:49

ВТБ подал иск к структуре «Открытие холдинга» на 61 млрд рублей

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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
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