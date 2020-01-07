Экономика

ВедомостиВедомостиReuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика

Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters. По данным агентства, исковое заявление было подано еще 23 декабря.
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с чего всё началось
Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет
 Reuters.
Ведомостивчера в 02:57

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В ВТБ рассказали о предпочтительном варианте по долгу Мозамбика

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Коммерсантъ06 января в 18:26
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В Нигерии пираты похитили двух российских моряков

В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.
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Официально представлен OnePlus Concept One

Пока компания не собирается продавать свою разработку. OnePlus объяснила, что смартфон необходимо доработать и провести серию тестов.
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Российская газета 05:27
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Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе

Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
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Глава МИД Ирана назвал авиаудар по базам США в Ираке самообороной

Глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад Зариф дал комментарий после атаки иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на американские военные базы в Ираке.
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«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном

Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
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Политика

Путин прибыл с официальным визитом в Сирию

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Сирию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:36
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Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера

Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
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Брусничный сок понижает давление

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В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
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Вера Брежнева поделилась редким семейным фото

В конце декабря Брежнева поделилась фото с 10-летней дочерью и со своим мужем Константин Меладзе, а чуть позже опубликовала романтический снимок с супругом.
Вокруг ТВ вчера в 10:30
Политика

«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в облет Ирана и Ирака

Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов.
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В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана

В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США", отметив, что их войска должны покинуть регион.
РИА Новости 07:26
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Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки товаров легкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции.
Газета.Ru 04:16
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NVIDIA выпустит удешевлённую версию мощной игровой видеокарты RTX 2060

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Общество

Пилот усомнился в официальной версии причины авиакатастрофы в Иране

Взгляд.ру 05:15
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Опубликованы первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена

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В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:29
Армия и оружие

Иран пообещал не ограничиваться ударами по базам США в Ираке

Ракетные удары по американским военным базам в Ираке стали «пощечиной США» со стороны Ирана за убийство генерала Касема Сулеймани.
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Украина приостановила полеты над Ираном

Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Вести.Ru 05:40
Шоу-бизнес

Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках

Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Газета.Ru 05:52
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Путин назвал «Турецкий поток» беспрецедентным проектом

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии запуска "Турецкого потока" назвал этот газопровод "беспрецедентной глубоководной газотранспортной системой".
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В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
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Илон Маск сплясал на открытии завода Tesla в Китае

Илон Маск зажигательным танцем открыл презентацию нового завода Tesla в Шанхае.
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В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе

Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, которые проходят в Кермане на юго-востоке Ирана, отложены из-за слишком большого количества желающих проститься с ним.
Профиль вчера в 07:51
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Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
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Цены на золото обновили максимум с 2013 года

Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
РИА Новости 06 января в 11:50
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Государство в Юго-Восточной Африке, бывшая португальская колония, независимое государство с 1975 года. Мозамбик омывается Индийским океаном на востоке, граничит с Танзанией на севере, Малави и Замбией - на северо-западе, Зимбабве - на западе с Эсватини и ЮАР - на юге. Государство-участник Содружества Наций, Содружества португалоязычных стран и стран АКТ.
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