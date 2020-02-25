Финансы
КомпанияВТБ выплатит дивиденды акционерам двумя траншами
ВТБ намерен заплатить дивиденды акционерам в 50% прибыли по МСФО за 2019 год в два этапа, рассказал член правления банка Дмитрий Пьянов. По его словам, это позволит уравнять дивидендную доходность по всем типам акций.
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