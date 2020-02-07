Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России ожидает снижения ставок по ипотеке

Средняя ставка выдачи ипотечных жилищных кредитов в декабре обновила исторический минимум - ровно 9% годовых, напомнила Набиуллина. Она также добавила, что есть потенциал для дальнейшего снижения процентных ставок под влиянием принятых решений по ключевой ставке.
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Ставки по ипотеке продолжат снижаться, заявила Набиуллина

РИА Новости07 февраля в 07:52

ЦБ ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке

Rambler News Service07 февраля в 07:55

После снижения ставки ЦБ РФ банки изменят условия по кредитным продуктам

Finam.Ru07 февраля в 06:00

Набиуллина спрогнозировала дальнейшее снижение ипотечных ставок

РБК07 февраля в 09:11

Набиуллина заявила о возможном снижении ставок по ипотеке

Коммерсантъ07 февраля в 08:18

ЦБ ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок

RT на русском07 февраля в 07:51

Банк России ожидает снижения ставок по ипотеке

Российская газета07 февраля в 08:13
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Кино

Лауреаты премии «Оскар» будут объявлены в Лос-Анджелесе

ТАСС вчера в 16:01
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ 01:48
Происшествия

В Москве из-за ДТП перекрыли Лефортовский тоннель

РБК 21:48
Общество

Минимальная заработная плата на Сахалине и Курилах выросла

На Сахалине и Курилах увеличили минимальную заработную плату.
Сахалин.Инфо 20:32
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 908 человек

Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались, сообщили в ведомстве.
РБК 19:45
Политика

Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

BFM.ru 12:19
Политика

Трамп объяснил увольнение русскоговорящего эксперта по Украине

Напомним, Виндман был экспертом по Украине, и именно на его показаниях строились обвинения в адрес Трампа в рамках недавнего импичмента.
Российская газета вчера в 18:42
Кино

В Голливуде началась церемония вручения премии «Оскар»

В третий раз в своей истории и второй год подряд церемония проходит без ведущего.
РИА Новости 20:07
Кино

Фильм «Холоп» собрал более 3 млрд рублей в российском прокате

Аргументы и Факты 11:11
Культура

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой же ночи

В первом же выпуске племя звёзд выиграло испытание и в награду получило возможность либо пополнить свою команду ещё одним участником, либо поселиться на острове, где есть запас еды.
Life.ru 01:42
Спорт

Украинцы возмущены участием своих гимнасток в Гран-при Москвы

Поездка украинских гимнасток в Россию для участия в Гран-при Москвы вызвала неоднозначную реакцию в соседней стране.
Вести.Ru 18:21
Общество

Александр Друзь рассказал о невозможности прожить на свою пенсию

Знаток не стал называть сумму, но отметил, что она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги, пожаловавшейся на пенсию в 23 тысячи рублей, которых ей не хватает на жизнь.
Lenta.ru 06:32
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Политика

Си Цзиньпин намерен посетить РФ в мае для празднования 75-летия Победы

ТАСС 21:11
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости 15:29
Политика

Экзитпол: правящая партия Азербайджана получает большинство на выборах

RT на русском 12:47
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru 15:55
Общество

Замысел не удался. Мишустина попросили разобраться с таможней

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил председателя российского правительства Михаила Мишустина разобраться с действиями Федеральной таможенной службы (ФТС), в результате которых крупные компании рискуют стать банкротами.
Konkurent.ru 07 февраля в 23:20
Происшествия

Сведения детектива Реша по MH17 нарушат в суде сценарий Запада

Выступление частного детектива из Германии Йозефа Реша в суде по делу о крушении рейса MH17 может привести к краху написанного Западом сценария.
Политическая Экспертиза 09:28
Политика

Соловьев назвал мэра Львова сволочью

Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
Lenta.ru 21:37
Футбол

Тренер «Сельты» уверен, что Смолов принесет пользу его команде

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия высказался об игре российского нападающего Федора Смолова, который перебрался в его команду из московского «Локомотива».
ProstoProSport 16:12
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» испытал комплекс РЭБ в Баренцевом море

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» провёл этап государственных испытаний в Баренцевом море, экипаж отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
RT на русском 08:22
Футбол

Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»

Вести.Ru 16:52
Происшествия

Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10

RT на русском 00:13
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Накануне вечером Дмитрий Тарасов забрал свою супругу модель Анастасию Костенко из роддома.
Дни24 06:23
Армия и оружие

В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией

В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.
Известия 17:02
Наука

Переносчиками коронавируса назвали панголинов

Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
ToDay News Ufa 07 февраля в 11:12
Происшествия

Пожар в ангаре в Москве локализовали

Пожар в ангаре в Москве на улице Профсоюзной локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по столице.
RT на русском 19:40
Общество

В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
RT на русском 17:10
Как работают Яндекс.Новости?
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