Экономика
Российская газетаБанк России ожидает снижения ставок по ипотеке
Средняя ставка выдачи ипотечных жилищных кредитов в декабре обновила исторический минимум - ровно 9% годовых, напомнила Набиуллина. Она также добавила, что есть потенциал для дальнейшего снижения процентных ставок под влиянием принятых решений по ключевой ставке.
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Минимальная заработная плата на Сахалине и Курилах выросла
На Сахалине и Курилах увеличили минимальную заработную плату.
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Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались, сообщили в ведомстве.
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Трамп объяснил увольнение русскоговорящего эксперта по Украине
Напомним, Виндман был экспертом по Украине, и именно на его показаниях строились обвинения в адрес Трампа в рамках недавнего импичмента.
Кино
В Голливуде началась церемония вручения премии «Оскар»
В третий раз в своей истории и второй год подряд церемония проходит без ведущего.
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Фильм «Холоп» собрал более 3 млрд рублей в российском прокате
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Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой же ночи
В первом же выпуске племя звёзд выиграло испытание и в награду получило возможность либо пополнить свою команду ещё одним участником, либо поселиться на острове, где есть запас еды.
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Поездка украинских гимнасток в Россию для участия в Гран-при Москвы вызвала неоднозначную реакцию в соседней стране.
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Знаток не стал называть сумму, но отметил, что она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги, пожаловавшейся на пенсию в 23 тысячи рублей, которых ей не хватает на жизнь.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
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Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
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Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
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Сведения детектива Реша по MH17 нарушат в суде сценарий Запада
Выступление частного детектива из Германии Йозефа Реша в суде по делу о крушении рейса MH17 может привести к краху написанного Западом сценария.
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Соловьев назвал мэра Львова сволочью
Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
Футбол
Тренер «Сельты» уверен, что Смолов принесет пользу его команде
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия высказался об игре российского нападающего Федора Смолова, который перебрался в его команду из московского «Локомотива».
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Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» провёл этап государственных испытаний в Баренцевом море, экипаж отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
Происшествия
Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Накануне вечером Дмитрий Тарасов забрал свою супругу модель Анастасию Костенко из роддома.
Армия и оружие
В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией
В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.
Наука
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Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
Происшествия
Пожар в ангаре в Москве локализовали
Пожар в ангаре в Москве на улице Профсоюзной локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по столице.
Общество
В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.