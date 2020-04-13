Экономика
НТВВТБ начал вводить кредитные каникулы для клиентов
Банк ВТБ — один из крупнейших в России — начал оформлять кредитные каникулы клиентам. Об этом Владимиру Путину доложил председатель правления банка Андрей Костин. По словам главы ВТБ, отсрочку по платежам в начале апреля уже получили 40 тысяч человек, чей доход снизился из-за коронавируса.
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Общество
На Кубани проверят скандальное видео с мировым судьей
Газета.Ru 08:52
Авто
Новый Nissan X-Trail появится этой осенью
Автоновости дня 07:09
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион пропусков из-за некорректных или недостоверных данных, сообщили в оперштабе со ссылкой на руководителя ДИТ Эдуарда Лысенко.
РИА Новости 08:36
Здоровье
В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом
У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы тесты на коронавирус показали положительный результат, об этом РБК сообщил сотрудник хирургического отделения стационара Игорь Микаелян и подтвердил другой медработник этого стационара.
РБК 08:38
Экономика
Путин заявил о падении розничной торговли на 35%
По словам Путина, падение розничной торговли на фоне распространения коронавируса в России составило 35%.
Инфо24 06:58
Общество
Сроки сдачи ЕГЭ могут быть изменены после майских праздников
Москва, 14 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Решение о возможном переносе дат сдачи ЕГЭ может быть принято после майских праздников.
REGNUM 08:57
Общество
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
Политика
Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса
Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
Общество
Туротрасль РФ начнет выходить на докризисный уровень через полгода
Туристическая отрасль России начнет выходить на докризисный уровень минимум спустя шесть месяцев после снятия ограничений из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:59
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Экономика
Эксперты сообщили о резком росте оптовых цен на гречку
Оптовые цены на гречку на прошлой неделе резко выросли, показал мониторинг аналитической компании «ПроЗерно» (есть у «Интерфакса»).
Коммерсантъ 04:59
Общество
Семьи ЯНАО получат по 5 тыс. рублей на детей от 3 лет
Ежемесячная выплата устанавливается с апреля по июнь и будет выдаваться на каждого ребенка от трех лет.
Московский Комсомолец Ямал вчера в 07:22
Политика
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
Газета опубликовала материал, в котором обвинила президента России Владимира Путина в глобальной пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 05:18
Энергетика
Глава «Газпром нефти» считает сделку ОПЕК+ необходимой для России
При снижении спроса на нефть на мировом рынке единственной эффективной стратегией является регулируемое снижение производства, поэтому сделка ОПЕК+ была необходима и выгодна для России.
Российская газета 03:04
Шоу-бизнес
«Все записано на Пашу»: что достанется жене Прилучного после развода
Как известно, звездная пара – Агата Муцениеце и Павел Прилучный – решила развестись. Агата призналась, что сохранять брак она не хочет.
Радио Комсомольская правда 06:58
Происшествия
В центре Москвы загорелось общежитие
Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Коммерсантъ 08:47
Футбол
«Ливерпуль» может купить Мбаппе, если уйдёт Мане
Ливерпуль, Великобритания, 14 апреля 2020, 10:10 — REGNUM «Ливерпуль» может купить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, если из команды уйдёт Садио Мане.
REGNUM 03:10
Общество
Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной
Снижение индекса самоизоляции в Москве при повышении числа зараженных и летальных исходов является парадоксом.
РБК 00:23
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Экономика
МВФ прогнозирует падение экономики России на 5,5%
Международный валютный фонд прогнозирует падение российской экономики на 5,5% в 2020 году на фоне коронавируса.
Газета.Ru 08:46
Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Политика
Путин провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране
Президент России Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
РИА Новости вчера в 08:53
Общество
«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркетах
Сервис «Яндекс.Карты» позволит узнать размер очереди в магазине в режиме реального времени.
BFM.ru 07:09
Энергетика
Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью» на Ямале
Напомним, в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме Газпром нефть договорилась с Shell о создании совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений на Ямале.
Znak.com вчера в 18:58
Музыка
Составлен топ-10 самых популярных песен десятилетия
Телеканал 360° вчера в 18:38
Энергетика
Bloomberg: саудиты продолжают нефтяную войну с Россией
Саудовская Аравия продолжает нефтяное противостояние с Россией, несмотря на заключение сделки ОПЕК+. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Pravda.Ru 05:52
Общество
Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками
Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
Российская газета 09:20
Общество
Роспотребнадзор опубликовал советы по питанию во время самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для россиян, которые находятся в режиме самоизоляции или карантина.
Российская газета 03:37
Общество
Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00