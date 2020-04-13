Банк ВТБ — один из крупнейших в России — начал оформлять кредитные каникулы клиентам. Об этом Владимиру Путину доложил председатель правления банка Андрей Костин. По словам главы ВТБ, отсрочку по платежам в начале апреля уже получили 40 тысяч человек, чей доход снизился из-за коронавируса.

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Здоровье В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы тесты на коронавирус показали положительный результат, об этом РБК сообщил сотрудник хирургического отделения стационара Игорь Микаелян и подтвердил другой медработник этого стационара.

Общество Сроки сдачи ЕГЭ могут быть изменены после майских праздников Москва, 14 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Решение о возможном переносе дат сдачи ЕГЭ может быть принято после майских праздников.

Общество Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего. 416

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 1,7K

Энергетика Глава «Газпром нефти» считает сделку ОПЕК+ необходимой для России При снижении спроса на нефть на мировом рынке единственной эффективной стратегией является регулируемое снижение производства, поэтому сделка ОПЕК+ была необходима и выгодна для России. 186

Шоу-бизнес «Все записано на Пашу»: что достанется жене Прилучного после развода Как известно, звездная пара – Агата Муцениеце и Павел Прилучный – решила развестись. Агата призналась, что сохранять брак она не хочет.

Происшествия В центре Москвы загорелось общежитие Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. 5

Футбол «Ливерпуль» может купить Мбаппе, если уйдёт Мане Ливерпуль, Великобритания, 14 апреля 2020, 10:10 — REGNUM «Ливерпуль» может купить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, если из команды уйдёт Садио Мане.

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 43

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Энергетика Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью» на Ямале Напомним, в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме Газпром нефть договорилась с Shell о создании совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений на Ямале. 88

Энергетика Bloomberg: саудиты продолжают нефтяную войну с Россией Саудовская Аравия продолжает нефтяное противостояние с Россией, несмотря на заключение сделки ОПЕК+. Об этом сообщает агентство Bloomberg. 268