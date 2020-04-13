Экономика
ИнтерфаксВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. клиентов
Костин отметил, что программа кредитных каникул была запущена банком 31 марта, заявки принимаются по ипотеке, потребительским и автокредитам. За первые 10 дней апреля банк предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. клиентов.
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Транспорт
В Москве временно закроют некоторые вестибюли станций метро
Метро в Москве закроет некоторые вестибюли 20 наименее востребованных станций, пассажиропоток которых значительно снизился.
RT на русском 19:18
Общество
Названы места повышенного риска заражения коронавирусом
Кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев назвал места, в которых наиболее высок риск заражения новой коронавирусной инфекцией, и рассказал, как избежать заболевания.
Известия 19:55
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 20:29
Здоровье
Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов
Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru 13:17
Политика
Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет
Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 11:31
Транспорт
В Москве с 15 апреля начнут действовать цифровые пропуска на поездки
С 15 апреля передвижение по Москве на транспорте без специального пропускного кода запрещено.
Москва. Северо-Запад 03:46
Здоровье
Специалисты составили оптимальное питание для россиян на самоизоляции
Специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи составили специальное меню для тех, кто находится сейчас на карантине или в самоизоляции.
Online47.ru 21:39
Общество
ПФР информирует о выплатах семьям в 5 тыс. рублей на детей до трех лет
В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне — 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет.
ИнфоОрел 04:21
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
Коммерсантъ 16:09
Здоровье
Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости 01:54
Игры
В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись
В твиттере шутера Crysis появилась новая запись. «Принимаю данные», – говорится в твиттере игры.
Cyber.sports.ru 16:56
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Происшествия
Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС
Полиция Украины задержала мужчину, который подозревается в причастности к пожару в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
РБК 21:00
Политика
Особое мнение: Андрей Колесников
Напомню, Андрей Колесников у нас выступает скорее на стороне тех, кто поддерживает более либеральные карантинные меры.
Эхо Москвы 12:53
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Происшествия
Экс-министр лесного комплекса Сергей Шеверда предстанет перед судом
Следственный комитет РФ по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-министра лесного комплекса Сергея Шеверды, его бывшего заместителя и других фигурантов уголовного дела о масштабной вырубке леса в государственном природном заказнике «Туколонь».
Твой Иркутск 21:25
Общество
Режим всеобщей самоизоляции продлили на Чукотке до 30 апреля
Губернатор Роман Копин продлил режим всеобщей самоизоляции, введённый на Чукотке 2 апреля, до 30 апреля включительно.
Рrochukotku.ru 21:57
Экономика
Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что на этой неделе правительство представит дополнительные меры поддержки бизнеса, сообщает ТАСС.
РБК 03:19
Общество
В Якутии выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Якутии за минувшие сутки, сообщил во вторник республиканский оперативный штаб.
Российская газета 21:41
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов и перешла к падению
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла после сделки ОПЕК+ о сокращении добычи сырья. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Известия вчера в 20:25
Общество
На Камчатке выздоровел первый заражённый коронавирусом
В Камчатском крае выздоровел первый пациент, заражённый коронавирусной инфекцией.
ИА Камчатка 05:56
Здоровье
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2019 год
Сегодня запрос общества на повышение уровня защиты прав и свобод человека и гражданина требует от института уполномоченных по правам человека в Российской Федерации большей результативности, поиска новых форм работы, повышения эффективности использования уже имеющегося инструментария.
Российская газета 17:01
Общество
Почему самоизоляция это фикция и самообман, объяснил мэр Саянска
После 1-ой недели «каникул» мэр Саянска разрешил ТЦ, парикмахерским и прочим малым предприятиям работать снова, чтобы они не разорились.
Infox.ru 13:44
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Общество
Власти Москвы назвали условия для аннулирования пропуска
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти проверят данные о работодателе, указанные горожанами для цифровых пропусков.
RT на русском 13:40
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы России
Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
Рифей-Пермь 02:29
Общество
В Иркутске откроются парикмахерские и салоны красоты
Иркутская область наряду с другими субъектами разрешила работу парикмахерских и салонов красоты.
Байкал24 10:41