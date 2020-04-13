Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. клиентов

Костин отметил, что программа кредитных каникул была запущена банком 31 марта, заявки принимаются по ипотеке, потребительским и автокредитам. За первые 10 дней апреля банк предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. клиентов.
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Глава ВТБ рассказал, сколько клиентов банка получили кредитные каникулы

News.ru08:45

ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 млрд

Nord-News10:19

ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. клиентов

Интерфакс10:19

Каким местом повернулись банки к клиентам, взявшим у них кредиты

Фонтанка.Ру11:24

ВТБ в апреле предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. клиентов

ТАСС07:54

ВТБ одобрил кредитные каникулы для 40 тыс. граждан

Известия07:51

ВТБ дал кредитные каникулы 40 тысячам россиян

РИА Новости07:18
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Транспорт

В Москве временно закроют некоторые вестибюли станций метро

Метро в Москве закроет некоторые вестибюли 20 наименее востребованных станций, пассажиропоток которых значительно снизился.
RT на русском 19:18
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Общество

Названы места повышенного риска заражения коронавирусом

Кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев назвал места, в которых наиболее высок риск заражения новой коронавирусной инфекцией, и рассказал, как избежать заболевания.
Известия 19:55
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 20:29
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Здоровье

Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов

Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru 13:17
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Политика

Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет

Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 11:31
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Транспорт

В Москве с 15 апреля начнут действовать цифровые пропуска на поездки

С 15 апреля передвижение по Москве на транспорте без специального пропускного кода запрещено.
Москва. Северо-Запад 03:46
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Здоровье

Специалисты составили оптимальное питание для россиян на самоизоляции

Специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи составили специальное меню для тех, кто находится сейчас на карантине или в самоизоляции.
Online47.ru 21:39
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Общество

ПФР информирует о выплатах семьям в 5 тыс. рублей на детей до трех лет

В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне — 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет.
ИнфоОрел 04:21
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Общество

У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус

Коммерсантъ 16:09
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Здоровье

Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря

Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости 01:54
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Игры

В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись

В твиттере шутера Crysis появилась новая запись. «Принимаю данные», – говорится в твиттере игры.
Cyber.sports.ru 16:56
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Общество

Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
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Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
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Происшествия

Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС

Полиция Украины задержала мужчину, который подозревается в причастности к пожару в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
РБК 21:00
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Политика

Особое мнение: Андрей Колесников

Напомню, Андрей Колесников у нас выступает скорее на стороне тех, кто поддерживает более либеральные карантинные меры.
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Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
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Происшествия

Экс-министр лесного комплекса Сергей Шеверда предстанет перед судом

Следственный комитет РФ по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-министра лесного комплекса Сергея Шеверды, его бывшего заместителя и других фигурантов уголовного дела о масштабной вырубке леса в государственном природном заказнике «Туколонь».
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Общество

Режим всеобщей самоизоляции продлили на Чукотке до 30 апреля

Губернатор Роман Копин продлил режим всеобщей самоизоляции, введённый на Чукотке 2 апреля, до 30 апреля включительно.
Рrochukotku.ru 21:57
Экономика

Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что на этой неделе правительство представит дополнительные меры поддержки бизнеса, сообщает ТАСС.
РБК 03:19
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Общество

В Якутии выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Якутии за минувшие сутки, сообщил во вторник республиканский оперативный штаб.
Российская газета 21:41
Энергетика

Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов и перешла к падению

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла после сделки ОПЕК+ о сокращении добычи сырья. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Известия вчера в 20:25
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Общество

На Камчатке выздоровел первый заражённый коронавирусом

В Камчатском крае выздоровел первый пациент, заражённый коронавирусной инфекцией.
ИА Камчатка 05:56
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Здоровье

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2019 год

Сегодня запрос общества на повышение уровня защиты прав и свобод человека и гражданина требует от института уполномоченных по правам человека в Российской Федерации большей результативности, поиска новых форм работы, повышения эффективности использования уже имеющегося инструментария.
Российская газета 17:01
Общество

Почему самоизоляция это фикция и самообман, объяснил мэр Саянска

После 1-ой недели «каникул» мэр Саянска разрешил ТЦ, парикмахерским и прочим малым предприятиям работать снова, чтобы они не разорились.
Infox.ru 13:44
Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
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Общество

Власти Москвы назвали условия для аннулирования пропуска

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти проверят данные о работодателе, указанные горожанами для цифровых пропусков.
RT на русском 13:40
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Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
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Общество

МВД назвало самые криминальные регионы России

Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
Рифей-Пермь 02:29
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Общество

В Иркутске откроются парикмахерские и салоны красоты

Иркутская область наряду с другими субъектами разрешила работу парикмахерских и салонов красоты.
Байкал24 10:41
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