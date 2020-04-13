Экономика
ИнтерфаксВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. клиентов
За первые 10 дней апреля банк предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. клиентов. Как сообщалось, 3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении пострадавшим от пандемии COVID-19 гражданам и компаниям малого и среднего предпринимательства права на получение кредитных каникул.
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Политика
Трамп: обсуждал с Путиным вопрос вооружений
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили в воскресенье, 12 апреля, вопрос вооружений.
Газета.Ru 20:19
Здоровье
Александр Мясников рассказал о «русском чуде» коронавируса
Мясников обратил внимание, что в мире говорят о «германском чуде», но при этом не упоминают про русское.
МедиаПоток 11 апреля в 09:31
Кино
Первый кадр экранизации «Дюны» от Вильнева появился в Сети
Экономика сегодня 12:59
Происшествия
Число жертв торнадо на юге США выросло до 26
Вместе с торнадо на юг Соединенных Штатов обрушились сильные ливни, град и последующее наводнение.
РБК 19:09
Экономика
Рада приняла «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины
Киев, 13 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Верховная рада на внеочередном заседании сегодня, 13 апреля, поддержала «коронавирусные» изменения в госбюджет страны на этот год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:50
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Кино
Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Inc-news.ru вчера в 15:52
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.
РИА Новости 17:14
Политика
Итальянцам предлагают поблагодарить Россию за 200 евро
Вчера итальянское издание la Repubblica сообщило, что граждане России через мессенджер WhatsApp предлагают знакомым гражданам Италии сняться в видеоролике некого российского средства массовой информации, поблагодарить в нем Россию и Путина за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и получить за это 200 евро.
Рамблер 01:35
Общество
В Якутии подтвердили три новых случая коронавируса
Коронавирус подтвердился в понедельник у жителя Якутска и у семейной пары в Горном улусе, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.
РИА Новости 06:45
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Гаджеты
Galaxy S20 на чипах Exynos страдают от перегрева и плохой автономности
Из-за существенного разрыва между чипами производства Samsung и Qualcomm, поклонники бренда начали собирать подписи под петицией с просьбой прекратить использование процессоров Exynos в флагманских устройствах.
3DNews 11:46
Происшествия
Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500
Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ вчера в 03:23
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые отслеживают статистику заболеваемости от коронавируса, публикуют новые данные.
Российская газета 20:31
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
Общество
Уткин ответил Соловьеву и назвал его непростой обезьяной
Медиаскандал между телеведущим Владимиром Соловьевым и спортивным комментатором Василием Уткиным набирает обороты.
Вечерняя Казань 00:38
Политика
Путин предостерёг от «преступной халатности» в борьбе с коронавирусом
Российский лидер Владимир Путин заявил, что если меры в борьбе с коронавирусом не будут вовремя приняты, то он будет рассматривать это как преступную халатность.
RT на русском 09:29
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза
Сравнивая ситуацию с кризисом 2008–2009 годов, Кудрин отметил, что тогда, чтобы избежать роста безработицы, были приняты массовые решения о поддержке бизнеса.
РБК 04:50
Наука
Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии
Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM 01:24
Общество
В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы
Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
РИА Новости 15:27
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Политика
Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:46
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета вчера в 11:55
Происшествия
В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции
Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
РБК 11:05
Здоровье
Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости 01:54
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Киберспорт
Обновление Journey’s End для Terraria выйдет 16 мая
Terraria выпустили 16 мая 2011 года, так что дата релиза финального апдейта на выбрана неслучайно, в этот день игре исполнится девять лет.
Игромания.ру 15:59
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30