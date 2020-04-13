За первые 10 дней апреля банк предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. клиентов. Как сообщалось, 3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении пострадавшим от пандемии COVID-19 гражданам и компаниям малого и среднего предпринимательства права на получение кредитных каникул.

Политика Трамп: обсуждал с Путиным вопрос вооружений Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили в воскресенье, 12 апреля, вопрос вооружений.

Экономика Рада приняла «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины Киев, 13 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Верховная рада на внеочередном заседании сегодня, 13 апреля, поддержала «коронавирусные» изменения в госбюджет страны на этот год, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 14

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,9K

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Общество В Якутии подтвердили три новых случая коронавируса Коронавирус подтвердился в понедельник у жителя Якутска и у семейной пары в Горном улусе, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.

Экономика КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости". 882

Гаджеты Galaxy S20 на чипах Exynos страдают от перегрева и плохой автономности Из-за существенного разрыва между чипами производства Samsung и Qualcomm, поклонники бренда начали собирать подписи под петицией с просьбой прекратить использование процессоров Exynos в флагманских устройствах.

Происшествия Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500 Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко. 323

Армия и оружие В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS. 247

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Киберспорт Обновление Journey’s End для Terraria выйдет 16 мая Terraria выпустили 16 мая 2011 года, так что дата релиза финального апдейта на выбрана неслучайно, в этот день игре исполнится девять лет.