ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.

Происшествия СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

Шоу-бизнес У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.

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Происшествия В Ленобласти на домашнем карантине погибла девушка Девушка находилась на карантине по месту жительству, поскольку накануне прибыла из Италии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Здоровье В Иванове у сотрудника больницы выявили коронавирус Первый случай выявили 18 марта у мужчины, приехавшего из Европы. Больного поместили в больницу, сейчас его жизнь вне опасности.

Шоу-бизнес Актриса Татьяна Абрамова рассказала о разводе из-за болезни сына В программе "Секрет на миллион" артистка сообщила, что развелась со своим мужем, фотографом Сергеем Кулешенко, когда стало известно о тяжелой болезни их недавно родившегося младшего сына.

Шоу-бизнес Диана Гурцкая опубликовала фото без очков Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.

Экономика Кудрин назвал нынешний кризис нестандартным Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает нынешний кризис нестандартным, поэтому предсказать его последствия сейчас затруднительно.

Общество Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.

Энергетика Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.

Экономика АСИ предложило законодательно признать коронавирус форс-мажором "Агентство стратегических инициатив" (АСИ) предложило законодательно признать коронавирус обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором) для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) и ряда отраслей, включая транспорт, машиностроение, туристический и гостиничный бизнес, общественное питание.

Общество Россельхознадзор ограничил экспорт всех видов круп «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», ― написала заместитель главы ведомства Юлия Швабаускене.