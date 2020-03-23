Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
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Один из банков предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

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Интерфакс08:55

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Российская газета03:12

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

РБК03:04
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Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

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Кудрин назвал нынешний кризис нестандартным

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Шоумен Владимир Соловьев в беседе с изданием "Подъем" ответил на шутку команды КВН Орловского госуниверситета "Такие истории" о "вляпавшихся" в историю людях.
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В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
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