Коронавирус
Российская газетаВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
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Происшествия
СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Спорт
Дзюба раскритиковал россиян из-за отношения к карантину
Игрок петербургского "Зенита" Артем Дзюба раскритиковал россиян, которые безответственно относятся к карантину, передает пресс-служба сине-бело-голубых.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Происшествия
В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов
Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Общество
Власти приостановили Всероссийскую диспансеризацию из-за коронавируса
Всероссийская диспансеризация временно приостановлена в связи с коронавирусом.
Происшествия
На жителя Джанкоя завели уголовное дело за призывы к терроризму
В Джанкое возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, который распространял в интернете призывы к террористической деятельности.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Экономика
Кудрин: расходы российского бюджета не уменьшатся в любом случае
Москва, 23 марта 2020, 15:25 — REGNUM Ни один вариант развития экономики РФ не повлечет за собой сокращения бюджетных расходов в 2020 году.
Экономика
Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти
За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона".
Происшествия
В Ленобласти на домашнем карантине погибла девушка
Девушка находилась на карантине по месту жительству, поскольку накануне прибыла из Италии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Здоровье
В Иванове у сотрудника больницы выявили коронавирус
Первый случай выявили 18 марта у мужчины, приехавшего из Европы. Больного поместили в больницу, сейчас его жизнь вне опасности.
Армия и оружие
Очередной самолет ВКС РФ отправлен в Италию
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова рассказала о разводе из-за болезни сына
В программе "Секрет на миллион" артистка сообщила, что развелась со своим мужем, фотографом Сергеем Кулешенко, когда стало известно о тяжелой болезни их недавно родившегося младшего сына.
Политика
Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе
Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе. Об этом рассказал Андре Баллин для австрийского издания Der Standard.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
Экономика
Кудрин назвал нынешний кризис нестандартным
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает нынешний кризис нестандартным, поэтому предсказать его последствия сейчас затруднительно.
Происшествия
Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб
Общество
Соловьев ответил команде КВН на сравнение со Стивеном Сигалом
Шоумен Владимир Соловьев в беседе с изданием "Подъем" ответил на шутку команды КВН Орловского госуниверситета "Такие истории" о "вляпавшихся" в историю людях.
Общество
Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде
Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
Энергетика
Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Экономика
АСИ предложило законодательно признать коронавирус форс-мажором
"Агентство стратегических инициатив" (АСИ) предложило законодательно признать коронавирус обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором) для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) и ряда отраслей, включая транспорт, машиностроение, туристический и гостиничный бизнес, общественное питание.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
Россельхознадзор ограничил экспорт всех видов круп
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», ― написала заместитель главы ведомства Юлия Швабаускене.
Политика
Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд
Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Общество
Свердловчан, нарушивших карантин, начнут принудительно изолировать
Свердловчан, нарушивших карантин, начнут принудительно изолировать Следить за самоизоляцией будут полиция и соседи.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.