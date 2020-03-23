Коронавирус
Российская газетаВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
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Политика
Москва призвала НАТО отказаться от учений во время 75-летия Победы
Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Авто
Старинный автомобиль Jaguar E-Type получил 400 лошадиных сил
Одна из британских компаний, специализирующаяся на реставрации и модификации автомобилей, представила рестомод Jaguar E-Type.
Политика
Жаров оценил свою работу на посту главы Роскомнадзора
Александр Жаров, ранее освобождённый от должности главы Роскомнадзора, заявил журналистам, что восемь лет, которые он возглавлял ведомство, были посвящены тому, чтобы сделать его современным цифровым регулятором, пишет Интерфакс.
Общество
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx для виртуальной реальности
Белвью, США, 23 марта 2020, 19:54 — REGNUM Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx компании Valve, в основу которой легли технологии виртуальной реальности.
Политика
США не исключают расширения ограничений на въезд из других стран
В США не исключили расширения списка стран, жителям которых будет запрещён въезд в Соединённые Штаты из-за распространения коронавирусной инфекции.
Экономика
МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году
Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Общество
В Великобритании объявили всеобщий карантин
Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка
Происшествия
Журналист «Страны» находится на центральном жд
Журналист «Страны» находится на центральном жд вокзале Киева. Поезд из Риги стоит на первой платформе.
Общество
Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим
Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Общество
На Украине выявили десять новых случаев коронавируса
На Украине за последние сутки зафиксировали по меньшей мере десять новых случаев коронавируса, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Общество
СК начал проверку из-за распространения ложных данных о коронавирусе
Следственный комитет начал проверку по факту распространения ложных данных о коронавирусе.
Армия и оружие
Блогосфера выяснила, почему летевшие в Италию Ил-76 сделали странный крюк
Ил-76 военно-транспортной авиации РФ при перелете с гуманитарной помощью в Италию совершили странный крюк, увеличив свой маршрут как минимум на 1000 километров.
Общество
ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса
Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Здоровье
В Минздраве рассказали о применении аппаратов ИВЛ в домашних условиях
В Минздраве России рассказали, насколько эффективно применение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в домашних условиях.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
Итальянские власти заявили о снижении смертности от коронавируса
21 марта в Италии умерли от коронавируса 793 человека. На сегодняшний день это рекорд смертности в стране.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Здоровье
Новый симптом коронавируса обнаружили британские отоларингологи
Специалисты Британской ассоциации отоларингологов раскрыли новый симптом коронавирусной инфекции.
Экономика
Аналитики НКР смоделировали три сценария развития кризиса для банков
Системе потребуется еще 1,4 трлн руб. резервов в 2020 г. и 680 млрд руб. на конец 2021 г. Этот сценарий подразумевает, что по итогам 2020 г. банки выйдут фактически «в ноль», показав 2 млрд руб. убытка, а в 2021 г. – 933 млрд руб. прибыли (до налогов).
Политика
В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело
Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Киберспорт
Valve о слухах про новую часть Left 4 Dead: «Это был только рендер-тест для Source 2»
Сотрудник Valve Робин Уолкер заявил, что слухи о новой части Left 4 Dead были ложными.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта
Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.