Коронавирус
Российская газетаВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
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Здоровье
В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом
Стоит отметить, что это первые два случая заболевания коронавирусом в регионе.
Шоу-бизнес
Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка
Политика
Меланья Трамп сдала тест на коронавирус
Первая леди США Меланья Трамп прошла тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.
Финансы
Банк России установил курс доллара выше 80 рублей
Курс доллара 18 марта трижды превышал отметку в 80 рублей, к закрытию торгов он вырос на 7,2% к предыдущему дню, достигнув максимально допустимого уровня - 80,87 рубля за доллар.
Здоровье
Власти Якутии отказались объявлять карантин из-за коронавируса
Якутск, 24 марта 2020, 03:25 — REGNUM Власти Якутии не намерены на данном этапе вводить карантинные меры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
Технологии
Intel вложила около $2 млрд в экономику России за 30 лет - представитель
Американская компания Intel за время своего присутствия в России вложила около 2 миллиардов долларов в экономику страны, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор по исследованиям и разработкам Intel в России Иван Кузьмин.
Игры
Сотрудник Valve объяснил, почему студия не выпустила Half-Life 3
Общество
Соловьев оценил шутку команды КВН о нем
Экономика
Россия готовит регуляторные послабления для бизнеса из-за коронавируса
Минэкономразвития России подготовило проект распоряжения правительства, предлагающий регуляторные послабления для компаний в ряде отраслей.
Политика
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
Культура
Создатели фильма «Зулейха открывает глаза» провели пресс-конференцию
Авторы и актеры, которые работали над фильмом «Зулейха открывает глаза», ответили на вопросы журналистов в режиме онлайн.
Финансы
Питер Брандт: биткоин подешевеет еще как минимум на 50%
Курс биткоина может упасть до $2600, возможно, ниже, считает трейдер Питер Брандт.
Экономика
МВФ предупредил о глобальной рецессии в 2020 году
Масштабная рецессия ожидает мировую экономику в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19.
Кино
Премьеры сразу двух фильмов представит онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD
Премьерные показы двух российских фильмов состоятся в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD на следующей неделе.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Общество
Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии
Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
Финансы
Банки меняют ставки по вкладам из-за обвала рубля
Некоторые банки повышают ставки по вкладам в рублях, однако среднее максимальное значение по данным на 5, 12 и 19 марта совпадает — 4,99%.
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Общество
С лайнера Costa Luminosa в Италии сошли 14 россиян
Экономика
Российская пшеница стала дороже нефти
Российская пшеница стала дороже нефти, средние цены на пшеницу в Россию выросли до 13,27 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
От коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе
На 90-м году жизни скончалась итальянская актриса Лючия Бозе. Она умерла от последствий Covid-19, передает газета El Pais.
Авто
Старинный автомобиль Jaguar E-Type получил 400 лошадиных сил
Одна из британских компаний, специализирующаяся на реставрации и модификации автомобилей, представила рестомод Jaguar E-Type.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Происшествия
В Углегорском районе в ДТП с водителем без прав погиб человек
23 марта в 13 часов 50 минут 32-летний водитель незарегистрированного Subaru Legacy, не имея права на управление транспортными средствами, двигался в северном направлении по автодороге аэропорт Шахтерск — Бошняково.