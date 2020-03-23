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Финансы Банк России установил курс доллара выше 80 рублей Курс доллара 18 марта трижды превышал отметку в 80 рублей, к закрытию торгов он вырос на 7,2% к предыдущему дню, достигнув максимально допустимого уровня - 80,87 рубля за доллар.

Здоровье Власти Якутии отказались объявлять карантин из-за коронавируса Якутск, 24 марта 2020, 03:25 — REGNUM Власти Якутии не намерены на данном этапе вводить карантинные меры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Технологии Intel вложила около $2 млрд в экономику России за 30 лет - представитель Американская компания Intel за время своего присутствия в России вложила около 2 миллиардов долларов в экономику страны, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор по исследованиям и разработкам Intel в России Иван Кузьмин.

Общество Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.

Финансы Банки меняют ставки по вкладам из-за обвала рубля Некоторые банки повышают ставки по вкладам в рублях, однако среднее максимальное значение по данным на 5, 12 и 19 марта совпадает — 4,99%.

Общество Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.

Экономика Российская пшеница стала дороже нефти Российская пшеница стала дороже нефти, средние цены на пшеницу в Россию выросли до 13,27 тыс. рублей.

Происшествия В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.