Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Банки зовут на кредитные каникулы

Коммерсантъ10:53

Один из банков предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Известия03:25

Крупнейшие банки РФ готовы предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

ТАСС09:34

ПСБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Банки.ру08:30

Промсвязьбанк предоставит пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы

Интерфакс08:55

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Российская газета03:12

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

РБК03:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 20:40, Ашберн
Армия и оружие

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru 18:27
Здоровье

В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом

Стоит отметить, что это первые два случая заболевания коронавирусом в регионе.
Газета.Ru 19:42
Шоу-бизнес

Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка

РИА Новости 17:46
Политика

Меланья Трамп сдала тест на коронавирус

Первая леди США Меланья Трамп прошла тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.
RT на русском 20:35
Финансы

Банк России установил курс доллара выше 80 рублей

Курс доллара 18 марта трижды превышал отметку в 80 рублей, к закрытию торгов он вырос на 7,2% к предыдущему дню, достигнув максимально допустимого уровня - 80,87 рубля за доллар.
Газета.Ru 13:12
Здоровье

Власти Якутии отказались объявлять карантин из-за коронавируса

Якутск, 24 марта 2020, 03:25 — REGNUM Власти Якутии не намерены на данном этапе вводить карантинные меры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
REGNUM 20:25
Технологии

Intel вложила около $2 млрд в экономику России за 30 лет - представитель

Американская компания Intel за время своего присутствия в России вложила около 2 миллиардов долларов в экономику страны, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор по исследованиям и разработкам Intel в России Иван Кузьмин.
ПРАЙМ 20:26
Игры

Сотрудник Valve объяснил, почему студия не выпустила Half-Life 3

CyberSport.ru 16:03
Общество

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости 13:08
Экономика

Россия готовит регуляторные послабления для бизнеса из-за коронавируса

Минэкономразвития России подготовило проект распоряжения правительства, предлагающий регуляторные послабления для компаний в ряде отраслей.
Известия 16:45
Политика

Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
RT на русском 13:53
Культура

Создатели фильма «Зулейха открывает глаза» провели пресс-конференцию

Авторы и актеры, которые работали над фильмом «Зулейха открывает глаза», ответили на вопросы журналистов в режиме онлайн.
Вести Крым 09:00
Финансы

Питер Брандт: биткоин подешевеет еще как минимум на 50%

Курс биткоина может упасть до $2600, возможно, ниже, считает трейдер Питер Брандт.
РБК 06:05
Игры

Двухмерный ролевой экшен The Vagrant выйдет на Nintendo Switch

3DNews 15:13
Игры

GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Известия 11:35
Экономика

МВФ предупредил о глобальной рецессии в 2020 году

Масштабная рецессия ожидает мировую экономику в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19.
Известия 20:35
Кино

Премьеры сразу двух фильмов представит онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD

Премьерные показы двух российских фильмов состоятся в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD на следующей неделе.
iReactor вчера в 13:38
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
REGNUM 16:52
Общество

Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии

Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
REGNUM 20:09
Финансы

Банки меняют ставки по вкладам из-за обвала рубля

Некоторые банки повышают ставки по вкладам в рублях, однако среднее максимальное значение по данным на 5, 12 и 19 марта совпадает — 4,99%.
REGNUM вчера в 16:19
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Газета.Ru 04:53
Общество

С лайнера Costa Luminosa в Италии сошли 14 россиян

РИА Новости 16:47
Экономика

Российская пшеница стала дороже нефти

Российская пшеница стала дороже нефти, средние цены на пшеницу в Россию выросли до 13,27 тыс. рублей.
Evo-rus.com 12:44
Шоу-бизнес

От коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе

На 90-м году жизни скончалась итальянская актриса Лючия Бозе. Она умерла от последствий Covid-19, передает газета El Pais.
Mockva.ru 13:23
Общество

Кадыров запретил свадьбы и банкеты в Чечне из-за коронавируса

РИА Новости 13:17
Авто

Старинный автомобиль Jaguar E-Type получил 400 лошадиных сил

Одна из британских компаний, специализирующаяся на реставрации и модификации автомобилей, представила рестомод Jaguar E-Type.
Актуальные Новости 05:25
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru вчера в 08:48
Происшествия

В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского, он скончался

Газета.Ru 08:11
Здоровье

Пациентка с коронавирусом записала пугающее видео из реанимации

РЕН ТВ 12:19
Происшествия

В Углегорском районе в ДТП с водителем без прав погиб человек

23 марта в 13 часов 50 минут 32-летний водитель незарегистрированного Subaru Legacy, не имея права на управление транспортными средствами, двигался в северном направлении по автодороге аэропорт Шахтерск — Бошняково.
Сахалин.Инфо 19:21
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное