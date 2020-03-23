Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
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ВТБ предоставит отсрочки по кредитам пострадавшим от коронавируса

Дождь05:19

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

РБК03:04

ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам

ТАСС04:09

Один из банков предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Известия03:25

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам

Банки.ру03:21

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Российская газета03:12

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам

Коммерсантъ05:02
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Спорт

Японский премьер усомнился в возможности проведения ОИ-2020

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил сомнение относительно возможности проведения Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году в «сложившихся в мире обстоятельствах» на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 04:21
Происшествия

В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты

Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 05:09
Общество

В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

РИА Новости 02:28
Общество

В Башкирии закрывают все бассейны и кинотеатры

Вторая мера – закрываются все бассейны и кинотеатры.
Газета Республика Башкортостан 02:18
Происшествия

Летевших с зараженным коронавирусом россиянином пассажиров потеряли

Пассажиров, летевших одним рейсом с жителем Сургута, у которого выявили коронавирус, потеряли: Роспотребнадзор не может найти адреса их фактического проживания.
Lenta.ru вчера в 03:49
Экономика

Аirbus отказался от прогноза на 2020 год и планов по дивидендам

Аэрокосмический концерн Airbus сообщил, что отозвал предложение о выплате 1,4 млрд евро дивидендов за 2019 год, а также отозвал прогноз на 2020 год из-за неопределенности в связи с пандемией коронавируса.
Интерфакс 05:15
Общество

Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:38
Политика

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Интерфакс 04:18
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM вчера в 02:19
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Общество

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Известия 01:02
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Политика

Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины

Украина может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.
Газета.Ru 04:35
Здоровье

Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Shraibikus News вчера в 12:09
Общество

Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

Люди, заразившиеся коронавирусом, могут перестать ощущать вкус еды или различать запахи.
Live24 вчера в 05:00
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
ТАСС 03:05
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Здоровье

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Экономика

Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО

Страховые компании обратились в Банк России с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств.
Российская газета вчера в 18:34
Футбол

Семин назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил трех лучших игроков текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
МонаВиста 04:09
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Авто

На отечественные автомобили заставит россиян пересесть кризис

Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.
Live24 вчера в 06:41
Происшествия

Пропала 15-летняя жительница Саратова с татуировкой «крест»

СаратовБизнесКонсалтинг 03:17
Общество

В Подмосковье запустили две лаборатории для исследований на COVID-19

РИА Новости 05:11
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

BFM.ru 00:23
Общество

«Почта России» приостановила прием посылок в ряд стран

«Почта России» прекратила прием международных отправлений в страны, которые временно приостановили обработку международной корреспонденции, передает в понедельник РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:16
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru 21 марта в 01:17
Энергетика

Bloomberg: Нефтяная война с Россией станет концом роскошной жизни в Саудовской Аравии

На нефтяные державы Персидского залива надвигается упадок из-за ценовой войны с Россией, пишет обозреватель Дэвид Фиклинг в новой колонке на Bloomberg.
Комсомольская правда вчера в 04:10
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