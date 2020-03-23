Коронавирус
Российская газетаВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
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Политика
Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну
Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Общество
В России 438 человек заразились коронавирусом
Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
Происшествия
Мосгорсуд продлил арест Полу Уилану
Москва, 23 марта 2020, 14:49 — REGNUM Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, останется под арестом до 13 сентября.
Происшествия
Погиб предотвративший авиакатастрофу над Москвой диспетчер
В Москве зять убил 61-летнего Виктора Щипоникова, который 13 лет назад, работая диспетчером, предотвратил авиакатастрофу.
Происшествия
Суд вынес приговор экс-управделами губернатора Алтайского края
23 марта Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по делу экс-управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова.
Политика
В Германии указали, что Россия и Китай пришли на помощь Италии раньше стран ЕС
В борьбе с коронавирусом Италия получила помощь от России и Китая раньше, чем от европейских соседей.
Происшествия
На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение
"В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".
Общество
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в фейсбуке призвал вернуть 37-й год.
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса
Актриса Ольга Куриленко рассказала в Instagram о том, что полностью излечилась от коронавируса.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО направляются в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Политика
Москва призвала НАТО отказаться от учений во время 75-летия Победы
Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Происшествия
В российском городе убили полицейского
В Волгограде убит патрульный МВД. Об этом в понедельник, 23 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Экономика
Первый зампред ВЭБа возглавил ГТЛК
Сергей Храмагин, который возглавлял ГТЛК с 2012 года, останется в компании в должности советника генерального директора, сказал РБК источник, близкий к партнеру компании.
Общество
Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу
Разработка вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса прошла первую фазу, все испытания закончатся в июле, примерно через 11 месяцев она будет получена.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
Технологии
Попадание коронавируса на Землю из космоса допустил российский ученый
Инфекцию на Землю мог принести взорвавшийся над Китаем метеорит. Попадание коронавируса на Землю из космоса допустил российский ученый.
Общество
В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу
Как сообщают эксперты, сейчас в России настал тот период, когда коронавирус распространяется с той же скоростью, что и в некоторых странах Европы таких, как Франция, Великобритания, Германия и Испания.
Политика
На Украине возбудили дело против кабмина Гончарука
Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила уголовное дело против должностных лиц правительства украинского экс-премьера Алексея Гончарука.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию для борьбы с коронавирусом
Предварительно планировалось, что по готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставят в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля
Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
Футбол
Сборная Украины получила рекордные премиальные за выход на Евро-2020
Происшествия
У Харви Вайнштейна выявили коронавирус
У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за харассмент, подтвердился коронавирус, пишет Deadline.
Здоровье
Главный эпидемиолог РФ: Активность COVID-19 снизится в мае
Не согласен эксперт и с прогнозами, что COVID-19 заразится и переболеет 60-70 процентов населения планеты.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья скрыла факт поездки в Испанию
Общество
Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.
Авто
Geely представила большой кроссовер Geely HaoYue
Китайская компания Geely представила новый семиместный кроссовер HaoYue.
Общество
В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17
В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing, выполнявшего рейс MH17.