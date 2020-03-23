Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
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ВТБ предоставит отсрочки по кредитам пострадавшим от коронавируса

Дождь05:19

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Российская газета03:12

ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам

ТАСС04:09

Один из банков предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Известия03:25

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам

Банки.ру03:21

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам

Коммерсантъ05:02

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

РБК03:04
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Общество

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

РБК 06:11
Политика

Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Известия 05:08
Общество

В России 438 человек заразились коронавирусом

Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
REGNUM 03:32
Происшествия

Мосгорсуд продлил арест Полу Уилану

Москва, 23 марта 2020, 14:49 — REGNUM Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, останется под арестом до 13 сентября.
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Происшествия

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В Москве зять убил 61-летнего Виктора Щипоникова, который 13 лет назад, работая диспетчером, предотвратил авиакатастрофу.
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Суд вынес приговор экс-управделами губернатора Алтайского края

23 марта Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по делу экс-управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова.
КП - Барнаул 06:13
Политика

В Германии указали, что Россия и Китай пришли на помощь Италии раньше стран ЕС

В борьбе с коронавирусом Италия получила помощь от России и Китая раньше, чем от европейских соседей.
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"В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".
РИА Новости 07:56
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

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РИА Новости 06:09
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Актриса Ольга Куриленко рассказала в Instagram о том, что полностью излечилась от коронавируса.
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Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
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Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направляются в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Газета.Ru 04:00
Политика

Москва призвала НАТО отказаться от учений во время 75-летия Победы

Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
РИА Новости 06:09
Происшествия

В российском городе убили полицейского

В Волгограде убит патрульный МВД. Об этом в понедельник, 23 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 07:19
Экономика

Первый зампред ВЭБа возглавил ГТЛК

Сергей Храмагин, который возглавлял ГТЛК с 2012 года, останется в компании в должности советника генерального директора, сказал РБК источник, близкий к партнеру компании.
РБК 07:58
Общество

Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу

Разработка вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса прошла первую фазу, все испытания закончатся в июле, примерно через 11 месяцев она будет получена.
ТАСС 07:49
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Технологии

Попадание коронавируса на Землю из космоса допустил российский ученый

Инфекцию на Землю мог принести взорвавшийся над Китаем метеорит. Попадание коронавируса на Землю из космоса допустил российский ученый.
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Общество

В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Как сообщают эксперты, сейчас в России настал тот период, когда коронавирус распространяется с той же скоростью, что и в некоторых странах Европы таких, как Франция, Великобритания, Германия и Испания.
Обзор газет 04:30
Политика

На Украине возбудили дело против кабмина Гончарука

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила уголовное дело против должностных лиц правительства украинского экс-премьера Алексея Гончарука.
RT на русском 07:55
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию для борьбы с коронавирусом

Предварительно планировалось, что по готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставят в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
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Финансы

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:43
Футбол

Сборная Украины получила рекордные премиальные за выход на Евро-2020

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У Харви Вайнштейна выявили коронавирус

У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за харассмент, подтвердился коронавирус, пишет Deadline.
Газета.Ru 03:39
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Главный эпидемиолог РФ: Активность COVID-19 снизится в мае

Не согласен эксперт и с прогнозами, что COVID-19 заразится и переболеет 60-70 процентов населения планеты.
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Общество

Главный инфекционист Ставрополья скрыла факт поездки в Испанию

Ёлдаш 21 марта в 04:43
Общество

Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.
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Geely представила большой кроссовер Geely HaoYue

Китайская компания Geely представила новый семиместный кроссовер HaoYue.
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В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17

В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing, выполнявшего рейс MH17.
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