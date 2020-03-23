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Происшествия Мосгорсуд продлил арест Полу Уилану Москва, 23 марта 2020, 14:49 — REGNUM Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, останется под арестом до 13 сентября.

Происшествия На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение "В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".

Общество В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год» Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в фейсбуке призвал вернуть 37-й год.

Происшествия Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.

Происшествия В российском городе убили полицейского В Волгограде убит патрульный МВД. Об этом в понедельник, 23 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Экономика Первый зампред ВЭБа возглавил ГТЛК Сергей Храмагин, который возглавлял ГТЛК с 2012 года, останется в компании в должности советника генерального директора, сказал РБК источник, близкий к партнеру компании.

Общество Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу Разработка вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса прошла первую фазу, все испытания закончатся в июле, примерно через 11 месяцев она будет получена.

Шоу-бизнес Диана Гурцкая опубликовала фото без очков Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.

Общество В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу Как сообщают эксперты, сейчас в России настал тот период, когда коронавирус распространяется с той же скоростью, что и в некоторых странах Европы таких, как Франция, Великобритания, Германия и Испания.

Общество Аваков предупредил украинцев о голоде «Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.

Политика Россия завершила переброску помощи в Италию для борьбы с коронавирусом Предварительно планировалось, что по готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставят в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Происшествия У Харви Вайнштейна выявили коронавирус У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за харассмент, подтвердился коронавирус, пишет Deadline.

Общество Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.