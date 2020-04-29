Злоумышленники обходят многоквартирные дома под видом кредитных агентов, консультантов или риелторов и предлагают жителям услуги по оформлению финансовых продуктов и заключению банковских договоров на дому.

ВТБ предупредил о предлагающих заключение договоров на дому мошенниках

Общество Роспотребнадзор предложил ввести масочный режим в Саратовской области Управление Роспотребнадзора по Саратовской области на фоне распространения коронавирусной инфекции намерено направить в правительство региона предложение обязать жителей региона носить маски повсеместно, сообщила заместитель руководителя управления Надежда Матвеева. 92

Политика Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая Путин ввел режим самоизоляции 30 марта сроком на одну неделю, однако затем продлил его до конца месяца.

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Здоровье В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286. 589

Общество «Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем. 181

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Политика Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2» Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США. 790

Музыка Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube. 83

Политика Полномочия регионов расширили только на период пандемии, заявил Песков В каждом регионе ведется работа в авральном режиме, что соответствует нынешней ситуации с пандемией коронавируса, после того, как угроза отступит, расширенные полномочия субъектов РФ будут не нужны, сообщил пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков. 4

Происшествия СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина Бывший первый вице-губернатор Курганской области Сергей Пугин задержан за злоупотребления на 195 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ. 2

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было. 468

Политика Володин призвал Центробанк пояснить, почему раздача денег не помогает Сегодня, 28 апреля, на сайте нижней палаты парламента появилась часть выступления спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором он призвал главу Центробанка Эльвиру Набиуллину пояснить, почему прямая раздача денег населению в некоторых странах не спасает их во время пандемии коронавируса. 686

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