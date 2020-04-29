Экономика
РБКВТБ предупредил о предлагающих заключение договоров на дому мошенниках
Злоумышленники обходят многоквартирные дома под видом кредитных агентов, консультантов или риелторов и предлагают жителям услуги по оформлению финансовых продуктов и заключению банковских договоров на дому.
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Банк ВТБ зафиксировал рост активности среди посещающих людей на дому мошенников
Агентство Москва05:20
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Общество
Роспотребнадзор предложил ввести масочный режим в Саратовской области
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области на фоне распространения коронавирусной инфекции намерено направить в правительство региона предложение обязать жителей региона носить маски повсеместно, сообщила заместитель руководителя управления Надежда Матвеева.
РИА Новости 09:24
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Путин ввел режим самоизоляции 30 марта сроком на одну неделю, однако затем продлил его до конца месяца.
Государственные Вести вчера в 10:50
Общество
Отельеры Турции не планируют отказываться от системы «все включено»
Сурури Чорабатыр, который является главой федерации отельеров Турции, опроверг информацию о том, что в период возобновления туристической активности в стране, отели планировали на первое время после пандемии отказаться от шведского стола.
RuNews24.ru 07:17
Здоровье
В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
Шоу-бизнес
Дарья Мороз призналась, что ее сердце занято
В прямом эфире в Instagram 36-летняя Мороз рассказала о своей личной жизни, признавшись, что ее сердце занято.
Wday.ru 06:28
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Общество
634 человека заражены коронавирусом во Владимирской области
На сегодняшний день во Владимирской области зарегистрировано 634 случая новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении регионального Роспотребнадзра.
ГТРК Владимир 05:10
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube
Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 вчера в 17:52
Общество
ФСБ обнаружила подпольных оружейников более чем в 20 регионах
Коммерсантъ 05:57
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
Политика
Полномочия регионов расширили только на период пандемии, заявил Песков
В каждом регионе ведется работа в авральном режиме, что соответствует нынешней ситуации с пандемией коронавируса, после того, как угроза отступит, расширенные полномочия субъектов РФ будут не нужны, сообщил пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:52
Общество
СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
Происшествия
СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
Бывший первый вице-губернатор Курганской области Сергей Пугин задержан за злоупотребления на 195 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 09:37
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
Политика
Володин призвал Центробанк пояснить, почему раздача денег не помогает
Сегодня, 28 апреля, на сайте нижней палаты парламента появилась часть выступления спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором он призвал главу Центробанка Эльвиру Набиуллину пояснить, почему прямая раздача денег населению в некоторых странах не спасает их во время пандемии коронавируса.
RuNews24.ru вчера в 16:01
Политика
Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru вчера в 10:44
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Энергетика
Минэнерго ожидает снижение добычи нефти на 10% по итогам года
Добыча нефти в России по итогам года снизится примерно на 10%, сообщил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 08:38
Энергетика
Цена на нефть марки Brent растет на 3,5%
Цена на нефть марки Brent растет на 3,5%. На лондонской бирже она торгуется на уровне $23,54 за баррель.
Эхо Москвы вчера в 23:17
Общество
Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях
В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург 04:39
Общество
График выплаты пенсий в мае изменится
В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru 27 апреля в 09:22
Общество
Симоньян: в RT 10% сотрудников оказались заражены коронавирусом
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram о результатах проведенного исследования сотрудников компании на антитела к коронавирусу.
Московский Комсомолец 07:35
Музыка
Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ вчера в 16:12
Общество
В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19
Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
Шоу-бизнес
Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк
Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер 01:15