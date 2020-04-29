Экономика

REGNUMREGNUMВТБ предупредил о визитах мошенников домой к гражданам

Мошенники, выдавая себя за кредитных агентов, консультантов или риелторов, предлагают людям, находящимся на самоизоляции, оформить финансовые продукты и заключить договоры с банками. Никакого отношения к финансовым учреждениям эти люди не имеют.
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В ВТБ предупредили об активизации мошенников-«домушников»

Право.ру10:43

ВТБ предупредил о мошенниках под видом банковских консультантов

Rambler News Service05:40

ВТБ предупредил о визитах мошенников домой к гражданам

REGNUM06:44

Белгородцев предупреждают об активизации «мошенников-домушников»

КП - Белгород05:55

ВТБ предупредил о предлагающих заключение договоров на дому мошенниках

РБК09:12

ВТБ предупреждает об активизации «мошенников-домушников»

ТРК Сейм (Курск)05:26

Банк ВТБ зафиксировал рост активности среди посещающих людей на дому мошенников

Агентство Москва05:20
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Общество

Алексей Венедиктов прокомментировал обвинения в домогательствах

Аргументы недели 08:36
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Общество

В Китае рассказали о последствиях пандемии коронавируса

Жители КНР рассказали, что как страна возвращается к нормальному существованию после постепенного снятия ограничений.
Ореанда-Новости 01:10
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Общество

Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом

Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
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Здоровье

Более 70 медиков в России умерли от коронавируса

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что в России от коронавируса скончались более 70 работников медицины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:37
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Происшествия

В московском супермаркете посетителю откусили ухо

Московская полиция проверяет информацию о том, что в одном из супермаркетов столицы неизвестный откусил посетителю ухо.
Мослента 11:06
Экономика

Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты

Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
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Политика

Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

В Кремле заявили, что невозможно точно спрогнозировать окончание эпидемии коронавируса в России.
Газета.Ru 11:11
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Здоровье

Предсказано время завершения эпидемии коронавируса в Саратовской области

На брифинге 29 апреля заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского университета Андрей Шульдяков озвучил прогноз по эпидемии COVID-19 на территории Саратовской области.
Вольск.ру 10:27
Здоровье

Названы главные ошибки в борьбе с коронавирусом

Преждевременная отмена карантина и неготовность медучреждений принять новых пациентов были названы фатальными ошибками в борьбе с COVID-19.
Lenta.ru 10:51
Экономика

ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
РБК 07:28
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Космос

К Земле приближается астероид диаметром до 4 километров

БИЗНЕС Online вчера в 08:18
152
Общество

«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
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Религия

Патриарх Кирилл запретил Кураеву служить в церкви из-за оскорбления

Газета.Ru 09:34
1,3K
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
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Общество

Снятие ограничений в Москве начнется со строителей

Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
Интерфакс 10:28
64
Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
131
Происшествия

Иркутских чиновников заподозрили в поджоге леса

Известия 08:38
2,2K
Происшествия

СК задержал замглавы Крымской железной дороги

Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
10
Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
1K
Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
880
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике

Специализированное судно-трубоукладчик «Академик Черский» прошло большую часть пути с Дальнего Востока до Балтийского моря.
Ведомости 27 апреля в 09:14
3K
Экономика

Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть

Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС.
РБК 09:13
15
Общество

В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
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Гаджеты

Бюджетные смартфоны Honor 9C, 9A и 9S выходят в России

Принадлежащий Huawei бренд Honor анонсировал начало российских продаж бюджетных смартфонов серии Honor 9. Итак, Honor 9C, 9A и 9S можно будет купить уже с 4 мая по рекомендованной цене в 12 990 рублей, 10 990 рублей и 6 990 рублей, а первые покупатели бесплатно получат фитнес-браслет Honor Band 5 или Honor Band 4 Running.
Megaobzor.com 05:43
3
Происшествия

В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями

РИА Новости 08:17
25
Общество

Появился перечень работников, кого не затронет указ о нерабочих днях

Власти предоставили список работников, кого не затронет новый указ президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях в следующем месяце.
Карелинформ 02:40
1,5K
Здоровье

В Ивановской области выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом

Всего по данным на 27 апреля в Ивановской области выявлено 282 случая заражения коронавирусом.
ИА Красная Весна 27 апреля в 07:53
3
Происшествия

СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина

РИА Новости 09:37
18
Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
2,2K
Кино

На премию «Оскар» допустят фильмы без кинотеатрального проката

Напомним, что ранее обязательным условием для участия фильма в отборе на премию «Оскар» был его прокат хотя бы в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса в течение недели (минимум – 3 раза в день).
Киноафиша России 02:52
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