Коронавирус
ГТРК Волгоград-ТРВВТБ предупреждает об активизации «мошенников-домушников»
Клиенты ВТБ сообщили о подобных случаях в контакт-центр банка, подробно описав все действия мошенников в отношении себя и своих соседей. Первые случаи были зафиксированы с участием пенсионеров и граждан, оказавшихся без работы или потерявших доход.
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Банк ВТБ зафиксировал рост активности среди посещающих людей на дому мошенников
Агентство Москвавчера в 05:20
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В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
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Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
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Вести.Ru вчера в 09:12
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Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус
Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19.
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Еще 34 случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено за последние сутки в Алтайском крае.
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Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что не намерен принимать решение о досрочном завершении сезона.
РИА Новости вчера в 18:48
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В Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса
Итальянские медики выяснили, что доля людей с иммунитетом в Италии значительно ниже 10%, что несет с собой риски возникновения второй волны эпидемии коронавируса.
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Ученый сравнил уровни смертности от коронавируса и свиного гриппа
Пандемия свиного гриппа H1N1 продолжалась с января 2009 года до августа 2010 и затронула более 200 стран и территорий.
РИА Новости вчера в 10:37
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На Кокорина с Мамаевым подали в суд
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К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
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Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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Певица Глюкоза порадовала поклонников очередным пикантным фото
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MedikForum.ru вчера в 11:31
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Коронавирус может оставаться глубоко в легких после выздоровления
Переболевшие коронавирусной инфекцией люди, которых уже выписали из больницы, могут сохранять в своих легких частицы SARS-CoV-2, не обнаруживаемые стандартными тестами.
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Экономика
ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи
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На Украине число заражений коронавирусом превысило 10 тысяч
На Украине за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 540, превысив 10 тысяч, пишет минздрав страны.
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Для участников Московского инновационного кластера (МИК) продлевают срок подачи заявок на получение гранта на поддержку комплексных инновационных проектов.
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Общество
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В Самарской области с 1 мая вводится масочный режим. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по коронавирусу.
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Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
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Профессор РАН назвал возможные сроки ослабления коронавируса
На ослабевание коронавируса могут уйти годы, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:51
Кино
Чарли Кокс опроверг слух, что он вернется в роли Сорвиголовы в продолжении «Человека-паука»
В беседе с ComicBook.com Чарли Кокс признался, что с ним никто не обсуждал возможное возвращение к роли Сорвиголовы в фильмах киновселенной Marvel.
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