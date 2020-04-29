Коронавирус

ГТРК Волгоград-ТРВГТРК Волгоград-ТРВВТБ предупреждает об активизации «мошенников-домушников»

Клиенты ВТБ сообщили о подобных случаях в контакт-центр банка, подробно описав все действия мошенников в отношении себя и своих соседей. Первые случаи были зафиксированы с участием пенсионеров и граждан, оказавшихся без работы или потерявших доход.
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В ВТБ предупредили об активизации мошенников-«домушников»

Право.рувчера в 10:43

Белгородцев предупреждают об активизации «мошенников-домушников»

КП - Белгородвчера в 05:55

ВТБ предупредил о визитах мошенников домой к гражданам

REGNUMвчера в 06:44

ВТБ предупредил о предлагающих заключение договоров на дому мошенниках

РБКвчера в 09:12

ВТБ предупредил о мошенниках под видом банковских консультантов

Rambler News Serviceвчера в 05:40

ВТБ предупреждает об активизации «мошенников-домушников»

ТРК Сейм (Курск)вчера в 05:26

Банк ВТБ зафиксировал рост активности среди посещающих людей на дому мошенников

Агентство Москвавчера в 05:20
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 03:18, Ашберн
Происшествия

В Екатеринбурге ликвидированы бандиты, готовившие теракты

В Чкаловском районе Екатеринбурга на месте ликвидации трех бандитов, готовивших теракты, были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:56
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Космос

В среду близко к Земле пролетит опасный астероид

Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра 28 апреля в 07:41
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Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Газета.Ru 02:16
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Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
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Энергетика

Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском вчера в 09:34
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Происшествия

В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел

РИА Новости вчера в 21:51
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
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Политика

Андрея Крикуненко освободили от должности главы Минстроя Коми

Андрей Крикуненко освобождён от должности регионального министра строительства и дорожного хозяйства. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.
КП - Сыктывкар 02:35
Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
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Политика

Армия Хафтара приостановила боевые действия

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, осаждающие столицу страны Триполи, заявили в среду, что договорились о гуманитарной паузе в боевых действиях во время священного для мусульман месяца Рамадан.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
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Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
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Здоровье

Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19.
Взгляд.ру 02:40
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 34 новых случая коронавируса

Еще 34 случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено за последние сутки в Алтайском крае.
Толк 01:48
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Происшествия

В Пермском крае скончался девятый пациент с коронавирусом

В Пермском крае умер еще один пациент с коронавирусом.
Рифей-Пермь 02:24
Футбол

Глава FIGC заявил, что не согласится на досрочное завершение сезона

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что не намерен принимать решение о досрочном завершении сезона.
РИА Новости вчера в 18:48
Здоровье

В Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса

Итальянские медики выяснили, что доля людей с иммунитетом в Италии значительно ниже 10%, что несет с собой риски возникновения второй волны эпидемии коронавируса.
Ридус 02:38
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Здоровье

Ученый сравнил уровни смертности от коронавируса и свиного гриппа

Пандемия свиного гриппа H1N1 продолжалась с января 2009 года до августа 2010 и затронула более 200 стран и территорий.
РИА Новости вчера в 10:37
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Происшествия

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Lenta.ru 02:56
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Кино

К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

vtomske.ru вчера в 01:25
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
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Шоу-бизнес

Певица Глюкоза порадовала поклонников очередным пикантным фото

Свое тело знаменитость показывать тоже не стесняется – может себе позволить, с такой-то фигурой, считают поклонники.
MedikForum.ru вчера в 11:31
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Здоровье

Коронавирус может оставаться глубоко в легких после выздоровления

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди, которых уже выписали из больницы, могут сохранять в своих легких частицы SARS-CoV-2, не обнаруживаемые стандартными тестами.
Planet Today 02:49
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Экономика

ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
РБК вчера в 07:28
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Здоровье

На Украине число заражений коронавирусом превысило 10 тысяч

На Украине за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 540, превысив 10 тысяч, пишет минздрав страны.
Газета.Ru 02:30
Общество

Продлен прием заявок на поддержку комплексных инновационных проектов

Для участников Московского инновационного кластера (МИК) продлевают срок подачи заявок на получение гранта на поддержку комплексных инновационных проектов.
Вечерняя Москва 00:30
Общество

В Самарской области вводят масочный режим

В Самарской области с 1 мая вводится масочный режим. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по коронавирусу.
RT на русском вчера в 11:12
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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
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Общество

Профессор РАН назвал возможные сроки ослабления коронавируса

На ослабевание коронавируса могут уйти годы, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:51
Кино

Чарли Кокс опроверг слух, что он вернется в роли Сорвиголовы в продолжении «Человека-паука»

В беседе с ComicBook.com Чарли Кокс признался, что с ним никто не обсуждал возможное возвращение к роли Сорвиголовы в фильмах киновселенной Marvel.
КиноПоиск 03:11
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