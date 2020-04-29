Коронавирус

ТРК Сейм (Курск)ТРК Сейм (Курск)ВТБ предупреждает об активизации «мошенников-домушников»

Клиенты ВТБ сообщили о подобных случаях в контакт-центр банка, подробно описав все действия мошенников в отношении себя и своих соседей. Первые случаи были зафиксированы с участием пенсионеров и граждан, оказавшихся без работы или потерявших доход.
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В ВТБ предупредили об активизации мошенников-«домушников»

Право.рувчера в 10:43

ВТБ предупредил о предлагающих заключение договоров на дому мошенниках

РБКвчера в 09:12

ВТБ предупреждает об активизации «мошенников-домушников»

ТРК Сейм (Курск)вчера в 05:26

Белгородцев предупреждают об активизации «мошенников-домушников»

КП - Белгородвчера в 05:55

ВТБ предупредил о мошенниках под видом банковских консультантов

Rambler News Serviceвчера в 05:40

ВТБ предупредил о визитах мошенников домой к гражданам

REGNUMвчера в 06:44

Банк ВТБ зафиксировал рост активности среди посещающих людей на дому мошенников

Агентство Москвавчера в 05:20
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 04:12, Ашберн
Футбол

Итальянский футбол может потерять около €800 млн из-за пандемии

Итальянский футбол может потерять около €800 миллионов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Football Italia.
Газета.Ru 01:31
Происшествия

В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел

Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times.
РИА Новости вчера в 21:51
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Общество

В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия 28 апреля в 16:50
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Общество

В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 772

В Калужской области число зараженных коронавирусом за последние сутки возросло до 772 человек.
Московский Комсомолец Калуга 28 апреля в 04:16
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Общество

Прокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в регионе.
Газета.Ru 03:56
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Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
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Армия и оружие

Иран отослал США в историю: Персидский залив назван нашим именем

«США должны отказаться от своих заговоров против иранского народа, именем которого называется этот залив и который защищал его на протяжении всей своей истории», — сказал Роухани, передаёт новостное агентство Mehr.
Евразия Daily вчера в 07:41
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Здоровье

В Тверской области подтвердились еще 9 случаев заражения коронавирусом

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 9 новых случаев коронавирусной инфекции.
ГТРК Тверь 28 апреля в 03:51
Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

В статье Би-би-си сообщалось, что автономная некоммерческая организация «Развитие генетических технологий» зарегистрирована 28 апреля по адресу офиса российской компании «Роснефть».
RuNews24.ru вчера в 17:34
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Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
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Общество

В Подмосковье продлили режим цифровых пропусков

Режим пропусков для передвижения на транспорте по Московской области продлили до 11 мая включительно, говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте правительства Подмосковья.
РИА Новости 02:20
11
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших перешагнуло отметку в 10 тысяч

Число летальных случаев достигло 261. Днём ранее на Украине было зафиксировано 456 новых случаев.
Свободная Пресса 02:24
Происшествия

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
76
Общество

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
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Энергетика

Норвегия сократит добычу нефти с июня по декабрь

Агентство "Рейтер" передает, что министерство нефти и экономики Норвегии сообщило о том, что с июня по декабрь 2020 года страна будет сокращать добычу нефти.
Pravda.Ru 00:43
Политика

Кабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию

Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом.
ТАСС вчера в 05:56
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Шоу-бизнес

Солистка Little Big Софья Таюрская показала свою фигуру до похудения

В изображении видно, что солистка группы Little Big похудела за несколько лет примерно на 30 килограммов.
Актуальные Новости 00:54
2
Хоккей

Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Ранее Ламса руководил командами «Пеликанс» и «Йокерит». Цулыгин стал главным тренером «Салавата Юлаева» в начале прошлого сезона.
ProstoProSport вчера в 08:00
5
Общество

Нижегородцам разрешили гулять в 300 метрах от дома

Отмечается, что для выхода из дома для прогулки необходимо оформить соответствующую заявку на портале «Карта жителя».
Время Н 03:46
5
Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM 28 апреля в 22:15
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Происшествия

В Москве задержан администратор чата сторонников Чельдиева

В Москве задержали Арсена Бесолова, администратора чата в телеграме, в котором общались сторонники ранее арестованного оперного певца Вадима Чельдиева, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 03:46
2
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
2,8K
Общество

Попова рассказала о работе российских предприятий в условиях пандемии

Предприятия в России обеспечивают безопасность работы в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Известия 03:25
Происшествия

Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге

Известия вчера в 20:31
1,3K
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
РИА Новости вчера в 10:36
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Здоровье

В России почти 100 тысяч человек заразились коронавирусом

Госпитализированы более 106 тысяч человек.В России количество зараженных также продолжает расти.
Вечерний Мурманск вчера в 08:01
1
Технологии

В России появится платформа для сверхнадежного интернета

В России активно разрабатывают квантовый интернет.
Известия вчера в 13:00
18
Здоровье

Сотрудники РКБ в Башкирии записали видеообращение к Владимиру Путину

В Сети распространилось видеообращение сотрудников печально известной Республиканской клинической больницы имени Куватова к Владимиру Путину и Правительству РФ.
Горобзор.ру 02:37
12
Общество

В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки

Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс.— за получение и дачу крупных взяток.
Коммерсантъ 00:58
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Политика

«Левада-центр»: 48% россиян недовольны антивирусными мерами президента и правительства

Директор Левада-центра Лев Гудков связывает разницу в одобрении федеральных и региональных властей с виртуальным характером действий президента и правительства: Президент уговаривает население сидеть дома, уходит от прямой ответственности и ничего существенного не говорит, перекладывая всё на губернаторов и их администрацию.
Znak.com 03:12
5
Как работают Яндекс.Новости?
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