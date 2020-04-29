Коронавирус
ТРК Сейм (Курск)ВТБ предупреждает об активизации «мошенников-домушников»
Клиенты ВТБ сообщили о подобных случаях в контакт-центр банка, подробно описав все действия мошенников в отношении себя и своих соседей. Первые случаи были зафиксированы с участием пенсионеров и граждан, оказавшихся без работы или потерявших доход.
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Банк ВТБ зафиксировал рост активности среди посещающих людей на дому мошенников
Агентство Москвавчера в 05:20
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Футбол
Итальянский футбол может потерять около €800 млн из-за пандемии
Итальянский футбол может потерять около €800 миллионов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Football Italia.
Газета.Ru 01:31
Происшествия
В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел
Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times.
РИА Новости вчера в 21:51
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия 28 апреля в 16:50
Общество
В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 772
В Калужской области число зараженных коронавирусом за последние сутки возросло до 772 человек.
Московский Комсомолец Калуга 28 апреля в 04:16
Общество
Прокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в регионе.
Газета.Ru 03:56
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Армия и оружие
Иран отослал США в историю: Персидский залив назван нашим именем
«США должны отказаться от своих заговоров против иранского народа, именем которого называется этот залив и который защищал его на протяжении всей своей истории», — сказал Роухани, передаёт новостное агентство Mehr.
Евразия Daily вчера в 07:41
Здоровье
В Тверской области подтвердились еще 9 случаев заражения коронавирусом
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 9 новых случаев коронавирусной инфекции.
ГТРК Тверь 28 апреля в 03:51
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
В статье Би-би-си сообщалось, что автономная некоммерческая организация «Развитие генетических технологий» зарегистрирована 28 апреля по адресу офиса российской компании «Роснефть».
RuNews24.ru вчера в 17:34
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
Общество
В Подмосковье продлили режим цифровых пропусков
Режим пропусков для передвижения на транспорте по Московской области продлили до 11 мая включительно, говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте правительства Подмосковья.
РИА Новости 02:20
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших перешагнуло отметку в 10 тысяч
Число летальных случаев достигло 261. Днём ранее на Украине было зафиксировано 456 новых случаев.
Свободная Пресса 02:24
Происшествия
На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
Общество
Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
Энергетика
Норвегия сократит добычу нефти с июня по декабрь
Агентство "Рейтер" передает, что министерство нефти и экономики Норвегии сообщило о том, что с июня по декабрь 2020 года страна будет сокращать добычу нефти.
Pravda.Ru 00:43
Политика
Кабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию
Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом.
ТАСС вчера в 05:56
Шоу-бизнес
Солистка Little Big Софья Таюрская показала свою фигуру до похудения
В изображении видно, что солистка группы Little Big похудела за несколько лет примерно на 30 килограммов.
Актуальные Новости 00:54
Хоккей
Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Ранее Ламса руководил командами «Пеликанс» и «Йокерит». Цулыгин стал главным тренером «Салавата Юлаева» в начале прошлого сезона.
ProstoProSport вчера в 08:00
Общество
Нижегородцам разрешили гулять в 300 метрах от дома
Отмечается, что для выхода из дома для прогулки необходимо оформить соответствующую заявку на портале «Карта жителя».
Время Н 03:46
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM 28 апреля в 22:15
Происшествия
В Москве задержан администратор чата сторонников Чельдиева
В Москве задержали Арсена Бесолова, администратора чата в телеграме, в котором общались сторонники ранее арестованного оперного певца Вадима Чельдиева, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 03:46
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
Общество
Попова рассказала о работе российских предприятий в условиях пандемии
Предприятия в России обеспечивают безопасность работы в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Известия 03:25
Происшествия
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
Известия вчера в 20:31
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике
Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
РИА Новости вчера в 10:36
Здоровье
В России почти 100 тысяч человек заразились коронавирусом
Госпитализированы более 106 тысяч человек.В России количество зараженных также продолжает расти.
Вечерний Мурманск вчера в 08:01
Технологии
В России появится платформа для сверхнадежного интернета
В России активно разрабатывают квантовый интернет.
Известия вчера в 13:00
Здоровье
Сотрудники РКБ в Башкирии записали видеообращение к Владимиру Путину
В Сети распространилось видеообращение сотрудников печально известной Республиканской клинической больницы имени Куватова к Владимиру Путину и Правительству РФ.
Горобзор.ру 02:37
Общество
В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки
Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс.— за получение и дачу крупных взяток.
Коммерсантъ 00:58
Политика
«Левада-центр»: 48% россиян недовольны антивирусными мерами президента и правительства
Директор Левада-центра Лев Гудков связывает разницу в одобрении федеральных и региональных властей с виртуальным характером действий президента и правительства: Президент уговаривает население сидеть дома, уходит от прямой ответственности и ничего существенного не говорит, перекладывая всё на губернаторов и их администрацию.
Znak.com 03:12