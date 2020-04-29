Экономика
ТРК Сейм (Курск)ВТБ предупреждает об активизации «мошенников-домушников»
ВТБ зафиксировал рост активности мошенников, которые совершают визиты домой к гражданам, находящимся на самоизоляции.
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Банк ВТБ зафиксировал рост активности среди посещающих людей на дому мошенников
Агентство Москва05:20
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Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Пуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-15" к Международной космической станции запланирован на лето 2020 года.
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Компания AMD официально подтвердила, что разработка новых процессоров на основе архитектуры Zen 3 и графических адаптеров с использованием RDNA2 будет завершена в 2020 году.
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Около 305 млн рабочих мест с полной ставкой может быть потеряно во втором квартале из-за пандемии коронавируса, следует из третьего доклада (.pdf) Международной организации труда (МОТ) о ситуации в мире во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 09:03
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Общество
Путин назвал беспрецедентной ситуацию на глобальном энергорынке
Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями, коронавирус также повлиял на экономику и ТЭК, заявил президент РФ Владимир Путин.
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СК задержал замглавы Крымской железной дороги
Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
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В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
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Москва, 29 апреля 2020, 18:00 — REGNUM Любая ракетная атака с борта подводных лодок ВМС США, вне зависимости от мощности боезаряда, повлечет ответный ядерный удар России, заявила 29 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев поделился мнением о возможной досрочной остановке первенства ФНЛ из-за пандемии коронавируса.
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На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
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