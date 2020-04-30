Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес

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Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно. Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", единственным владельцем "Агроновы" является экс-глава "Балтики" Боллоев.
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ВТБ привлекает стратегических инвесторов в Деметра-Холдинг

SIA.ru11:09

ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес

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ВТБ продал почти половину зернового бизнеса

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:17, Ашберн
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