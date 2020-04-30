Экономика
ИнтерфаксВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес
Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно. Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", единственным владельцем "Агроновы" является экс-глава "Балтики" Боллоев.
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Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Общество
Подмосковье вводит обязательное ношение масок
В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
Политика
Путин поручил подготовить экстренные меры поддержки экономики
Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил кабмину подготовить пакет экстренных мер поддержки экономики, они должны вступить в силу в ближайшее время.
РИА Новости 10:44
Хоккей
Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Николай Цулыгин покинул пост главного тренера "Салавата Юлаева", сообщается на официальном сайте уфимского клуба КХЛ.
РИА Новости 09:35
Политика
Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)
Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ вчера в 09:31
Экономика
Бизнес попросил Мишустина перенести плановые проверки на следующий год
Большая четверка бизнес-объединений России в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросила перенести плановые проверки организаций на следующий год.
РИА Новости 10:43
Происшествия
В российском городе предотвратили теракты
Lenta.ru вчера в 19:49
Наука
В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa 28 апреля в 12:31
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
Политика
Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК вчера в 04:08
Общество
Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу
Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
Общество
Уволена руководитель аппарата губернатора Радаева
Saratovnews 09:59
Общество
Телеканал «Дождь» проведет марафон-концерт в поддержку врачей
Телеканал «Дождь» совместно с благотворительными фондами «ПравМир», «Созидание» и проектом «Помощь рядом» проведет марафон-концерт в поддержку медицинских работников.
Культуромания вчера в 05:00
Музыка
Группа Scorpions выпустила новую песню «Sign of hope»
Участники из немецкой рок-группы Scorpions представили в Сети новую песню "Sign of hope".
РИА Новости 04:02
Экономика
Стало понятно, как подать заявку на субсидию для зарплат сотрудникам в электронном виде
Форма заявления приведена в приложении к постановлению; в электронном виде по ТКС или через личный кабинет.
Время Бухгалтера 08:26
Происшествия
СК предъявил обвинение директору мусорного завода в Янино
Как сообщили в СК РФ, директору завода по механизированной переработке бытовых отходов, расположенного в поселке Янино-1 Всеволожского района Ленобласти, предъявлено обвинение по части 1 статьи 247 УК РФ.
Мойка78 10:51
Политика
В Праге начали возводить памятник пособникам Гитлера власовцам
Памятник пособникам Гитлера «украсит» район Ржепорыйе (Řeporyje) согласно решения муниципалитета района от 11 декабря 2019 года, инициированного его главой Павлом Новотным.
REGNUM 11:06
Происшествия
Мамаев отреагировал на иск ведущей Первого канала
О подаче иска Ушаковой к Мамаеву и нападающему «Сочи» Александру Кокорину стало известно ранее 30 апреля.
Lenta.ru 10:55
Наука
Биологи дали совет по безопасному приготовлению курицы
Известные методы оценки степени готовности куриного мяса не могут гарантировать безопасного уровня содержания патогенных микроорганизмов.
Российская газета 05:12
Происшествия
В Иркутской области мэр города задержал чиновников за «поджог леса»
Газета.Ru вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Лолита развелась с пятым мужем, он написал на нее заявление
56-летняя г-жа Милявская только что развелась со своим молодым, пятым по счету мужем, немаловажным (в масштабах страны) тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, передает KP.RU.
Российская газета 08:24
Здоровье
Около 25 пневмоний выявляют в сутки в Ивановской области
Число заболевших пневмонией в Ивановской области по-прежнему остаётся высоким. В сутки выявляют около 25 случаев заболевания.
Кстати.News 06:32
Шоу-бизнес
Аршавин высмеял семейные ролики Рудковской и Плющенко
Футболист и бывший капитан сборной России Андрей Аршавин раскритиковал семейные челленджы Яны Рудковской, которая вместе со своим мужем Евгением Плющенко и сыном снимают на самоизоляции.
NewInform 07:13
Кино
В сети показали фото с Сигурни Уивер со съемок «Аватара 2»
Официальный Twitter-аккаунт «Аватара» поделился на своих просторах новой фотографией со съемок продолжения.
Киноафиша России 02:07
Происшествия
В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками
Полиция ведет проверку по факту ограбления склада с медицинскими масками в Подмосковье, всего украдено 600 коробок с масками и электронными градусниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области.
РИА Новости 10:53