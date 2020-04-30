Экономика
ИнтерфаксВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес
Группа ВТБ остается владельцем "Деметра-холдинга" с долей более 50%, партнеры будут совместно осуществлять операционный контроль в компании, сообщил банк. Сделки по вхождению в капитал холдинга новых инвесторов были денежными и закрыты в апреле, сообщает ВТБ.
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Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно.
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RT на русском 12:30
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Как утверждают ученые, на поверхности спутника Юпитера Европы под многокилометровым слоем льда в жидкой воде вполне могли обитать полноценные живые существа.
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Российская газета 09:34
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Путин потребовал от правительства включиться в новую реальность
Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы правительство включилось в новую реальность и учитывало связанную с пандемией коронавируса обстановку при подготовке плана действий по восстановлению экономики страны.
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Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
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Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева
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Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
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Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил кабмину подготовить пакет экстренных мер поддержки экономики, они должны вступить в силу в ближайшее время.
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Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
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Lenta.ru 06:04
Футбол
«Пари Сен-Жермен» объявлен чемпионом Франции
"Пари Сен-Жермен" признан чемпионом Франции по футболу после того, как сезон не был завершен из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
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