Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес

Группа ВТБ остается владельцем "Деметра-холдинга" с долей более 50%, партнеры будут совместно осуществлять операционный контроль в компании, сообщил банк. Сделки по вхождению в капитал холдинга новых инвесторов были денежными и закрыты в апреле, сообщает ВТБ.
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ВТБ привлекает стратегических инвесторов в Деметра-Холдинг

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Александр Семёнович Винокуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Действующий акционер, партнер и президент инвестиционной компании Marathon Group, акционер и член совета директоров торговой розничной сети «Магнит» и крупнейшего франчайзи KFC в России; совладелец биофармацевтической компании «Форт»; основной акционер аптечной сети «Мега Фарм»; совладелец ООО «Бентус-Лаборатории».
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