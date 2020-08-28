Москва, 28 августа 2020, 12:47 — REGNUM Рейтинг лучших российских и зарубежных банков, представляющих наиболее выгодные условия клиентам с активами от $1 млн, составил 28 августа журнал Forbes.

ВТБ признан журналом Forbes лучшим банком для миллионеров из России

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Технологии Компания Sony по спецприглашениям начала принимать предзаказы на PS5 Sony объявила о последнем шаге в своем затянувшемся анонсе PlayStation 5: компания открыла онлайн-регистрацию, чтобы получить приглашение одним из первых сделать предварительный заказ консоли прямо с сайта PlayStation. 15

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Армия и оружие Россия опробует в Сирии новейший комплекс борьбы с беспилотниками Создаваемый в России мобильный комплект борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Сапсан-Конвой» в случае успешных испытаний может быть отправлен в Сирию, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 28 августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» журналистам. 3

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