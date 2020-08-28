Экономика
REGNUMВТБ признан журналом Forbes лучшим банком для миллионеров из России
Москва, 28 августа 2020, 12:47 — REGNUM Рейтинг лучших российских и зарубежных банков, представляющих наиболее выгодные условия клиентам с активами от $1 млн, составил 28 августа журнал Forbes.
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Портфель инвестиционно-страховых продуктов Private Banking ВТБ вырос на 38%
Вслух.Ру25 августа в 00:51
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Политика
Telegram-каналы начали предсказывать отставку Беглова
В четверг, 27 августа, несколько политических Telegram-каналов выпустили посты о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов в скором времени может уйти в отставку.
Форпост Северо-Запад вчера в 07:37
Политика
Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана
В ходе заседания Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия, ЮАР в числе прочих прямо заявили, что отказывают США в праве запускать механизм восстановления санкций, так как Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном.
Взгляд.ру 25 августа в 16:30
Политика
Россия выслала норвежского дипломата в ответ на действия Осло
На фоне шпионского скандала Норвегия 19 августа решила выслать российского дипломата. Ему дали три дня на то, чтобы покинуть страну.
РБК 06:30
Политика
Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "вакханалия" в стране заканчивается, пришло время заняться вопросами экономического характера.
РИА Новости 05:27
Общество
Попова назвала долю пожилых людей среди умерших от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России среди погибших от коронавируса 80% составляют пожилые старше 65 лет, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:03
Политика
Меркель выступила за сохранение диалога с Россией
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германии необходимо поддерживать диалог с Россией. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции.
RT на русском 06:14
Общество
Объявлены направления тем итоговых сочинений для учеников 11-х классов
Ученики, получившие "незачет", которые не явились на итоговое сочинение или не завершили его по уважительным причинам, смогут написать в дополнительные сроки.
ТАСС 05:44
Происшествия
В Чите завели дело на прикурившего от церковной свечи подростка
Российская газета 00:41
Технологии
Компания Sony по спецприглашениям начала принимать предзаказы на PS5
Sony объявила о последнем шаге в своем затянувшемся анонсе PlayStation 5: компания открыла онлайн-регистрацию, чтобы получить приглашение одним из первых сделать предварительный заказ консоли прямо с сайта PlayStation.
Astera вчера в 02:38
Религия
Православные празднуют 28 августа Успение Пресвятой Богородицы
Москва, 28 августа 2020, 08:58 — REGNUM Один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы — отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM 01:58
Общество
Родительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат
«Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы», — цитирует ее «РИА Новости».
Известия 05:20
Армия и оружие
Россия опробует в Сирии новейший комплекс борьбы с беспилотниками
Создаваемый в России мобильный комплект борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Сапсан-Конвой» в случае успешных испытаний может быть отправлен в Сирию, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 28 августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» журналистам.
ИА Красная Весна 04:57
Наука
Риск летального исхода повышает продолжительный дневной сон
Evo-rus.com вчера в 03:12
Армия и оружие
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Американские военные заявили, что обнаружили у берегов Аляски всплывшую подводную лодку, которая принадлежит России.
Газета.Ru 02:46
Гаджеты
LG представила надеваемый очиститель воздуха
Discover24 05:27
Политика
Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о численности и характере вооружения резерва, сформированного для помощи Белоруссии.
Коммерсантъ 05:36
Общество
Путин потребовал разрешить конфликт вокруг ситуации в Башкирии
Владимир Путин подчеркнул, что обратившие на сложившуюся ситуацию внимание люди в большей степени правы.
Evo-rus.com 03:47
Игры
Call of Duty: Black Ops Cold War получит рейтрейсинг
Игра получит поддержку рейтрейсинга в системе глобального освещения локаций.
МонаВиста вчера в 15:58
Экономика
Треть россиян в пандемию перестали платить за ЖКХ
Многие россияне восприняли это постановление как возможность временно не платить за коммунальные услуги, не принимая во внимание, что это приведет к появлению больших задолженностей к концу года, пояснил он.
РИА Новости 03:00
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу депутата Госдумы Белоусова
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Государственной думы Вадима Белоусова.
Известия 02:23
Шоу-бизнес
Кристина Асмус кардинально сменила имидж после развода
Кристина Асмус сменила имидж Напомним, что резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус этим летом сообщили о своем разводе.
Вокруг ТВ 26 августа в 10:16
Спорт
Сборная России по художественной гимнастике не поедет на ЧЕ в Киеве
Сборной России по художественной гимнастике не оказалось в списке участников чемпионата Европы в Киеве, сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (UEG).
Ридус вчера в 11:28
Политика
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Российский президент Владимир Путин открыл движение по трассе "Таврида", которая соединяет Керчь с Севастополем и Симферополем.
Газета.Ru вчера в 13:07
Экономика
Екатеринбургский «Клео Тур» объявил о прекращении работы
В Екатеринбурге центр бронирования "Клео Тур" (юрлицо - ООО "САНВЭЙ") уведомил партнеров о прекращении операционной деятельности из-за пандемии.
Интерфакс 06:14
Кино
Сериал «Содержанки» официально продлен на третий сезон
Режиссером новых эпизодов выступил Юрий Мороз Над продолжением хита видеосервиса START "Содержанки" будет работать режиссер проектов "Братья Карамазовы" и "Точка" Юрий Мороз, главную роль в третьем сезоне вновь сыграет его дочь Дарья Мороз.
Комсомольская правда 04:03
Происшествия
В полиции сообщили о двух раненых при расстреле автобуса под Харьковом
Украинская полиция не подтвердила информацию о погибших в результате обстрела автобуса в Харьковской области.
РЕН ТВ вчера в 14:06
Политика
Лукашенко пообещал ввести ответные санкции против Польши и Литвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ввести ответные меры на санкции против республики со стороны Польши и Литвы.
Daily Storm 06:28
Общество
В России ожидается аномально теплая погода
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на ближайшие пять дней.
Ридус 04:41