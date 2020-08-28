Экономика

REGNUMREGNUMВТБ признан журналом Forbes лучшим банком для миллионеров из России

Москва, 28 августа 2020, 12:47 — REGNUM Рейтинг лучших российских и зарубежных банков, представляющих наиболее выгодные условия клиентам с активами от $1 млн, составил 28 августа журнал Forbes.
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15 лучших банков для российских миллионеров. Рейтинг Forbes

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Forbes составил рейтинг банков для богатых россиян

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ВТБ признан журналом Forbes лучшим банком для миллионеров из России

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Портфель инвестиционно-страховых продуктов Private Banking ВТБ вырос на 38%

Вслух.Ру25 августа в 00:51

Портфель инвестиционно-страховых продуктов Private Banking ВТБ вырос на 38%

SIA.ru24 августа в 22:09
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Политика

Telegram-каналы начали предсказывать отставку Беглова

В четверг, 27 августа, несколько политических Telegram-каналов выпустили посты о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов в скором времени может уйти в отставку.
Форпост Северо-Запад вчера в 07:37
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Политика

Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана

В ходе заседания Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия, ЮАР в числе прочих прямо заявили, что отказывают США в праве запускать механизм восстановления санкций, так как Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном.
Взгляд.ру 25 августа в 16:30
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Политика

Россия выслала норвежского дипломата в ответ на действия Осло

На фоне шпионского скандала Норвегия 19 августа решила выслать российского дипломата. Ему дали три дня на то, чтобы покинуть страну.
РБК 06:30
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Политика

Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "вакханалия" в стране заканчивается, пришло время заняться вопросами экономического характера.
РИА Новости 05:27
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Общество

Попова назвала долю пожилых людей среди умерших от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России среди погибших от коронавируса 80% составляют пожилые старше 65 лет, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:03
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Политика

Меркель выступила за сохранение диалога с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германии необходимо поддерживать диалог с Россией. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции.
RT на русском 06:14
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Общество

Объявлены направления тем итоговых сочинений для учеников 11-х классов

Ученики, получившие "незачет", которые не явились на итоговое сочинение или не завершили его по уважительным причинам, смогут написать в дополнительные сроки.
ТАСС 05:44
Происшествия

В Чите завели дело на прикурившего от церковной свечи подростка

Российская газета 00:41
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Технологии

Компания Sony по спецприглашениям начала принимать предзаказы на PS5

Sony объявила о последнем шаге в своем затянувшемся анонсе PlayStation 5: компания открыла онлайн-регистрацию, чтобы получить приглашение одним из первых сделать предварительный заказ консоли прямо с сайта PlayStation.
Astera вчера в 02:38
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Религия

Православные празднуют 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

Москва, 28 августа 2020, 08:58 — REGNUM Один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы — отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM 01:58
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Общество

Родительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат

«Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы», — цитирует ее «РИА Новости».
Известия 05:20
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Армия и оружие

Россия опробует в Сирии новейший комплекс борьбы с беспилотниками

Создаваемый в России мобильный комплект борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Сапсан-Конвой» в случае успешных испытаний может быть отправлен в Сирию, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 28 августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» журналистам.
ИА Красная Весна 04:57
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Наука

Риск летального исхода повышает продолжительный дневной сон

Evo-rus.com вчера в 03:12
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Армия и оружие

Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Американские военные заявили, что обнаружили у берегов Аляски всплывшую подводную лодку, которая принадлежит России.
Газета.Ru 02:46
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Гаджеты

LG представила надеваемый очиститель воздуха

Discover24 05:27
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Политика

Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о численности и характере вооружения резерва, сформированного для помощи Белоруссии.
Коммерсантъ 05:36
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Общество

Путин потребовал разрешить конфликт вокруг ситуации в Башкирии

Владимир Путин подчеркнул, что обратившие на сложившуюся ситуацию внимание люди в большей степени правы.
Evo-rus.com 03:47
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Игры

Call of Duty: Black Ops Cold War получит рейтрейсинг

Игра получит поддержку рейтрейсинга в системе глобального освещения локаций.
МонаВиста вчера в 15:58
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Экономика

Треть россиян в пандемию перестали платить за ЖКХ

Многие россияне восприняли это постановление как возможность временно не платить за коммунальные услуги, не принимая во внимание, что это приведет к появлению больших задолженностей к концу года, пояснил он.
РИА Новости 03:00
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу депутата Госдумы Белоусова

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Государственной думы Вадима Белоусова.
Известия 02:23
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус кардинально сменила имидж после развода

Кристина Асмус сменила имидж Напомним, что резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус этим летом сообщили о своем разводе.
Вокруг ТВ 26 августа в 10:16
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Спорт

Сборная России по художественной гимнастике не поедет на ЧЕ в Киеве

Сборной России по художественной гимнастике не оказалось в списке участников чемпионата Европы в Киеве, сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (UEG).
Ридус вчера в 11:28
Политика

Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму

Российский президент Владимир Путин открыл движение по трассе "Таврида", которая соединяет Керчь с Севастополем и Симферополем.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Экономика

Екатеринбургский «Клео Тур» объявил о прекращении работы

В Екатеринбурге центр бронирования "Клео Тур" (юрлицо - ООО "САНВЭЙ") уведомил партнеров о прекращении операционной деятельности из-за пандемии.
Интерфакс 06:14
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Кино

Сериал «Содержанки» официально продлен на третий сезон

Режиссером новых эпизодов выступил Юрий Мороз Над продолжением хита видеосервиса START "Содержанки" будет работать режиссер проектов "Братья Карамазовы" и "Точка" Юрий Мороз, главную роль в третьем сезоне вновь сыграет его дочь Дарья Мороз.
Комсомольская правда 04:03
Политика

Абэ уведомил партию из правящей коалиции о решении уйти в отставку

РБК 04:05
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Происшествия

В полиции сообщили о двух раненых при расстреле автобуса под Харьковом

Украинская полиция не подтвердила информацию о погибших в результате обстрела автобуса в Харьковской области.
РЕН ТВ вчера в 14:06
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Гаджеты

Xiaomi первой показала практически идеальную камеру под экраном

Astera 06:04
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Лукашенко пообещал ввести ответные санкции против Польши и Литвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ввести ответные меры на санкции против республики со стороны Польши и Литвы.
Daily Storm 06:28
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Общество

В России ожидается аномально теплая погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на ближайшие пять дней.
Ридус 04:41
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