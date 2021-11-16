Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в декабре вырастет по сравнению с текущим месяцем на 85 тысяч баррелей в день, или на 1%, до 8,316 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.
Вторая психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, показала, что устроивший стрельбу в гимназии Казани Ильназ Галявиев является вменяемым и может быть привлечен к уголовной ответственности, сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Владимир Богдан.
Nord Stream 2 AG учреждает дочернюю структуру в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации оператора "Северного потока — 2" как независимого, детали процедуры и ее влияние на сроки ввода газопровода не комментирует, сообщили РИА Новости в Nord Stream 2 AG.