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ВТБ продал акции «Аэрофлота», приобретенные в рамках SPO в 2020 году

ВТБ продал рыночным инвесторам свою долю в авиакомпании "Аэрофлот" с хорошей прибылью, заявил глава госбанка Андрей Костин.
Finam.Ru
В 2020 году ВТБ вошел в капитал "Аэрофлота", в ходе SPO купив акции авиакомпании на 5 млрд рублей.
ТАСС
"Все продали, с хорошей прибыльностью. В рынок, с прибылью. Чуть ли не 10% заработали на этом", - сказал Костин.
ТАСС
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал "России 24" об основных заявлениях на пленарной сессии и не только.
Smotrim.ru

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