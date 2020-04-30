Экономика

ВедомостиВедомостиВТБ продал почти половину зернового бизнеса

Компания «Деметра-холдинг», объединяющая зерновые активы группы ВТБ, привлекла новых акционеров, говорится в сообщении банковской группы. АО «Агронова» и Marathon Group в результате сделки получили 25% и 24,99% зерновой компании соответственно.
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ВТБ привлекает стратегических инвесторов в Деметра-Холдинг

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ВТБ сдал пшеницу

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ВТБ продал почти половину своих зерновых активов

Компания11:07

ВТБ продал почти половину зернового бизнеса

РБК10:00
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Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
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Общество

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Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
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Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 11:45
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
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Общество

В США успешно провели новые испытания лайнера Boeing 777X

ТАСС 21:32
Общество

Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 02:24
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
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Игры

Ubisoft показала первые скриншоты Assassin’s Creed Valhalla

30 апреля компания Ubisoft опубликовала первые скриншоты Assassin's Creed Valhalla. На них изображен главный герой, сражения и пейзажи.
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Армия и оружие

Сирия отразила удары израильских вертолетов

Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия 18:58
Здоровье

Найдена возможная причина «повторного заболевания» коронавирусом

Ученые установили, что в организме пациентов, переболевших коронавирусом нового типа, могут оставаться частицы вируса даже после выздоровления.
Страна Советов on-line 05:58
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Происшествия

Полковник Захарченко нашелся для следствия

Коммерсантъ 11:26
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
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Шоу-бизнес

Влад Топалов расплакался из-за ситуации с Тодоренко

КМВ Новости 08:01
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Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
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Шоу-бизнес

Бабкина сообщила о выписке из больницы

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, сообщила о выписке из больницы.
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Армия и оружие

Боевики ВСУ за минувшие сутки 11 раз нарушили режим перемирия в ДНР

ИА Новороссия 28 апреля в 03:26
Политика

Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане

Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 18:26
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Политика

Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой

В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
Газета.Ru 20:55
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Гаджеты

Спецификации и даты выхода новых видеокарт Nvidia RTX утекли в Сеть

В Сети оказались спецификации и даты выпуска новых графических процессоров Nvidia Ampere, которые пока еще не были представлены компанией широкой аудитории.
NewInform 02:27
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Общество

Эксперт назвал сроки пика эпидемии коронавируса в России

Директор Центрального научно-исследовательского института (НИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что в России наблюдается положительная динамика в плане борьбы с коронавирусом, однако выхода на плато по приросту случаев заражения в ближайшие дни ждать не стоит.
Городовой 01:59
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Космос

Телескоп «Хаббл» зафиксировал разрушение кометы Atlas

Сотрудники NASA рассказали о том, что Телескоп "Хаббл" зафиксировал разрушение кометы Atlas.
OAnews вчера в 07:22
Энергетика

Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б / с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК + от этого уровня составит 9,7 млн б / с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б / с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б / с (на 14%).
Интерфакс 22:09
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости 09:02
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Политика

Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой.
Ведомости 17:19
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Общество

Город в Швеции борется с коронавирусом цыплячьим пометом

В стране, в отличие от большинства других государств, не объявляли строгий карантин из-за коронавируса, власти лишь рекомендовали людям соблюдать дистанцию в 1,5-2 м. По этой причине сам праздник не был запрещен, хотя жителей «попросили» избегать групповых скоплений.
Росбалт 11:30
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Футбол

УЕФА изменил регламент Лиги Европы. Как теперь попасть в этот турнир?

Регламент Лиги Европы не предусматривал ситуацию, которая уже возникла (в Голландии и Франции) и может еще возникнуть в разных странах, где невозможно завершить розыгрыш Кубка.
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Суд арестовал задержанную в Харькове женщину с детской головой в пакете

Суд в Харькове арестовал на два месяца задержанную ранее в четверг женщину, у которой в руках был пакет с головой ее 13-летней дочери.
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Политика

Собянин прокомментировал сообщения о коронавирусе у Мишустина

Мэр Москвы призвал отложить на время "популистские разговоры" о том, что в России "замечательная ситуация" с коронавирусом.
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Хабибулин рассказал, как курил перед матчами в НХЛ

РИА Новости 06:36
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Александр Семёнович Винокуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Действующий акционер, партнер и президент инвестиционной компании Marathon Group, акционер и член совета директоров торговой розничной сети «Магнит» и крупнейшего франчайзи KFC в России; совладелец биофармацевтической компании «Форт»; основной акционер аптечной сети «Мега Фарм»; совладелец ООО «Бентус-Лаборатории».
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