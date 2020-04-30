Экономика
ВедомостиВТБ продал почти половину зернового бизнеса
Компания «Деметра-холдинг», объединяющая зерновые активы группы ВТБ, привлекла новых акционеров, говорится в сообщении банковской группы. АО «Агронова» и Marathon Group в результате сделки получили 25% и 24,99% зерновой компании соответственно.
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Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:27
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 11:45
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
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Общество
Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 02:24
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты Assassin’s Creed Valhalla
30 апреля компания Ubisoft опубликовала первые скриншоты Assassin's Creed Valhalla. На них изображен главный герой, сражения и пейзажи.
CyberSport.ru 11:20
Армия и оружие
Сирия отразила удары израильских вертолетов
Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
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Здоровье
Найдена возможная причина «повторного заболевания» коронавирусом
Ученые установили, что в организме пациентов, переболевших коронавирусом нового типа, могут оставаться частицы вируса даже после выздоровления.
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Полковник Захарченко нашелся для следствия
Коммерсантъ 11:26
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
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Влад Топалов расплакался из-за ситуации с Тодоренко
КМВ Новости 08:01
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Шоу-бизнес
Бабкина сообщила о выписке из больницы
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, сообщила о выписке из больницы.
RT на русском 18:43
Армия и оружие
Боевики ВСУ за минувшие сутки 11 раз нарушили режим перемирия в ДНР
ИА Новороссия 28 апреля в 03:26
Политика
Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане
Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 18:26
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой
В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
Газета.Ru 20:55
Гаджеты
Спецификации и даты выхода новых видеокарт Nvidia RTX утекли в Сеть
В Сети оказались спецификации и даты выпуска новых графических процессоров Nvidia Ampere, которые пока еще не были представлены компанией широкой аудитории.
NewInform 02:27
Общество
Эксперт назвал сроки пика эпидемии коронавируса в России
Директор Центрального научно-исследовательского института (НИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что в России наблюдается положительная динамика в плане борьбы с коронавирусом, однако выхода на плато по приросту случаев заражения в ближайшие дни ждать не стоит.
Городовой 01:59
Космос
Телескоп «Хаббл» зафиксировал разрушение кометы Atlas
Сотрудники NASA рассказали о том, что Телескоп "Хаббл" зафиксировал разрушение кометы Atlas.
OAnews вчера в 07:22
Энергетика
Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б / с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК + от этого уровня составит 9,7 млн б / с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б / с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б / с (на 14%).
Интерфакс 22:09
Политика
Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой
Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой.
Ведомости 17:19
Общество
Город в Швеции борется с коронавирусом цыплячьим пометом
В стране, в отличие от большинства других государств, не объявляли строгий карантин из-за коронавируса, власти лишь рекомендовали людям соблюдать дистанцию в 1,5-2 м. По этой причине сам праздник не был запрещен, хотя жителей «попросили» избегать групповых скоплений.
Росбалт 11:30
Футбол
УЕФА изменил регламент Лиги Европы. Как теперь попасть в этот турнир?
Регламент Лиги Европы не предусматривал ситуацию, которая уже возникла (в Голландии и Франции) и может еще возникнуть в разных странах, где невозможно завершить розыгрыш Кубка.
Спорт-Экспресс 17:54
Происшествия
Суд арестовал задержанную в Харькове женщину с детской головой в пакете
Суд в Харькове арестовал на два месяца задержанную ранее в четверг женщину, у которой в руках был пакет с головой ее 13-летней дочери.
ТАСС 15:09
Политика
Собянин прокомментировал сообщения о коронавирусе у Мишустина
Мэр Москвы призвал отложить на время "популистские разговоры" о том, что в России "замечательная ситуация" с коронавирусом.
РИА Новости 13:27
Хоккей
Цулыгин уволен с поста главного тренера «Салавата»
Уфа, 30 апреля 2020, 16:59 — REGNUM Пресс-служба «Салавата Юлаева» заявила об уходе с поста главного тренера Николая Цулыгина.
REGNUM 09:59
Хоккей
Хабибулин рассказал, как курил перед матчами в НХЛ
РИА Новости 06:36