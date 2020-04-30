Экономика
ИнтерфаксВТБ привлекла стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес
Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно. Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", единственным владельцем "Агроновы" является экс-глава "Балтики" Боллоев.
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В Иркутской области мэр города задержал чиновников за «поджог леса»
Газета.Ru вчера в 05:24
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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Политика
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Арахамия рассказал, что последние несколько дней Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли другой формат работы.
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СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
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Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на запрет в служении
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Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
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Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
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Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
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В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
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