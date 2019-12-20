Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВТБ намерен продать долю в зерновом бизнесе

ВТБ планирует продать долю в зерновом бизнесе до конца 2019 года, рассказал первый зампред банка Юрий Соловьев в интервью «Интерфаксу». По его словам, фактически зерновой холдинг уже создан. ВТБ намерен сохранить контроль в этом бизнесе и сейчас выбирает партнеров.
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с чего всё началось

В руководстве ВТБ допускают продажу пакета ОЗК до конца года

ВТБ активно инвестирует в активы по всей цепочке зерновой логистики и создает на их базе вертикально интегрированную структуру. Долю в новом холдинге банк может продать до конца года, сообщил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.
Интерфакс01:44

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ВТБ ждет увеличения доли ГК «ПИК» на рынке строительства РФ

Интерфакс01:57

ВТБ намерен продать долю в зерновом бизнесе

Коммерсантъ01:46

ВТБ решил продать долю в зерновом бизнесе

РБК04:04

ВТБ может создать новый зерновой холдинг, а потом продать долю в нём

News.ru08:19

«ВТБ» планирует продать долю в зерновом бизнесе

ГЛАС.RU03:39

ВТБ продаст долю в зерновом бизнесе

Компания09:05

ВТБ сложит в «зерновой портфель» акции международного трейдера

Logirus.ru08:36
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