Экономика
КоммерсантъВТБ намерен продать долю в зерновом бизнесе
ВТБ планирует продать долю в зерновом бизнесе до конца 2019 года, рассказал первый зампред банка Юрий Соловьев в интервью «Интерфаксу». По его словам, фактически зерновой холдинг уже создан. ВТБ намерен сохранить контроль в этом бизнесе и сейчас выбирает партнеров.
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с чего всё началось
ВТБ активно инвестирует в активы по всей цепочке зерновой логистики и создает на их базе вертикально интегрированную структуру. Долю в новом холдинге банк может продать до конца года, сообщил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.Интерфакс01:44
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