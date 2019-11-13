Постепенное снижение пара демонстрирует с начала ноября. Одним из главных факторов роста доллара, на наш взгляд, является то, что рынки закладывают все более длинную паузу до следующего понижения ставки ФРС.

Пара евро-доллар ускорит падение на паузе в снижении ставки ФРС

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