Общество
RT на русскомВТБ прокомментировал информацию об утечке данных клиентов
Газета «Известия» писала, что 7 ноября на чёрном рынке выставили на продажу базу данных вкладчиков ВТБ из 5 тыс. строк. Ранее в «АльфаСтраховании» сообщили, что утечка личных данных клиентов произошла не из корпоративной системы, а, возможно, со стороны партнёров компании.
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с чего всё началось
На черном рынке в продаже появилась база данных вкладчиков ВТБ. Информация состоит из 5 тыс. строк. Утечка из второй по активам финансовой организации России в публичном доступе оказалась впервые.Известиявчера в 12:20
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Самолет военно-воздушных сил Мексики с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом на борту совершил техническую посадку в столице Парагвая Асунсьоне для дозаправки.
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Другие фрагменты женского тела позднее обнаружили в квартире и в реке Мойке. Жертвой Соколова стала 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко.
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В Уфе началась доследственная проверка в связи со смертью воспитательницы, которая утонула в бассейне детского сада.
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Газета.Ru вчера в 23:34
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В Казани из жизни ушёл юморист Ильяс Хасанов, который вместе с КВНщиками попал в страшную аварию ещё 8 ноября 2019 года.
Регион online 02:28
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Общество
Премьер-министр Польши возмутился из-за сериала Netflix про войну
Моравецкий заявил, что немецкие концентрационные лагеря должны были обозначаться на территории Третьего рейха, а не Польши: "Мало того, что карта неверна, но она еще и обманывает зрителей, заставляя их поверить, что Польша ответственна за создание и поддержание этих лагерей и за совершение преступлений", — заявил премьер-министр Польши.
ИА REX вчера в 14:30
Экономика
Две трети заявок на списание ипотеки одобрено для многодетных семей
REGNUM вчера в 12:10
Политика
Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта
RT на русском 02:30
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа
«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
RT на русском вчера в 17:14
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК вчера в 04:54
Общество
Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного
Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Волгоградская правда 10 ноября в 11:53
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Кино
Появился трейлер нового фильма «Скуби-Ду»
News.ru вчера в 09:52
Политика
Путин призвал министров срочно сделать прививки от гриппа
Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа, и призвал всех членов правительства и администрации Кремля поступить так же.
Lenta.ru вчера в 04:34
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Общество
Производители предложили снять ограничение на крепость пивных напитков
Российские производители пива выступили с предложением исключить ограничения по крепости пивных напитков из технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
РБК вчера в 22:38
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
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RT на русском вчера в 14:07
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
Planet Today 10 ноября в 17:36
Армия и оружие
В Госдуме заявили о рухнувших планах США по краже сирийской нефти
Планы Вашингтона по краже нефти из Сирии рушатся из-за укрепления местных военных подразделений.
Известия 00:06
Общество
Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.
REGNUM вчера в 23:14
Кино
People’s Choice Awards признала Роберта Дауни-младшего актером года
Американский актер Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека во франшизе «Мстители», получил премию People’s Choice Awards в категории «Актер года».
Культуромания вчера в 15:43