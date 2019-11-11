На черном рынке в продаже появилась база данных вкладчиков ВТБ. Информация состоит из 5 тыс. строк. Утечка из второй по активам финансовой организации России в публичном доступе оказалась впервые.

с чего всё началось

Газета «Известия» писала, что 7 ноября на чёрном рынке выставили на продажу базу данных вкладчиков ВТБ из 5 тыс. строк. Ранее в «АльфаСтраховании» сообщили, что утечка личных данных клиентов произошла не из корпоративной системы, а, возможно, со стороны партнёров компании.

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