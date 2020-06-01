Экономика

РБКРБКВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд

Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
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РСПП увидел имиджевый удар в претензиях ФАС к алмазной сделке

Компания03:01

ВТБ заявил о рисках в связи с иском ФАС по сделке с акциями «АГД-Даймондс»

Интерфаксвчера в 08:43

ВТБ предупредил об угрозе пересмотра всех инвестсделок из-за ситуации с продажей «АГД Даймондс»

Коммерсантъвчера в 10:21

ВТБ отмечает угрозу пересмотра всех инвестсделок из-за ситуации с «Архангельскгеолдобычей»

ТАССвчера в 09:11

РСПП назвал ударом претензии ФАС к алмазной сделке на $1,45 млрд

РБКвчера в 23:11

ВТБ увидел в оспаривании сделки «Лукойла» и «Открытия» угрозу инвестклимату

Ведомостивчера в 08:38

ВТБ прокомментировал претензии ФАС к «Открытие холдингу» из-за сделки с «Лукойлом»

Rambler News Serviceвчера в 07:30
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Здоровье

253 заражения коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки

По информации Роспотребнадзора на утро вторника, 2 июня, за сутки еще у 253 человек в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:16
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Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
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Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
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Здоровье

В Барнауле коронавирус выявили у 70 человек в онкодиспансере

Медики выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 70 человек в онкодиспансере Барнаула.
RT на русском 02:09
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Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
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Политика

ЦИК возобновил кампанию по подготовке к голосованию по Конституции

Центризбирком официально возобновляет кампанию по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ 02:33
Политика

Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
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Общество

Роскачество сравнило водопроводную и бутилированную воду

Как пить воду, чтобы ускорить обмен веществ, похудеть и оздоровиться Оказалось, что водопроводная вода соответствует нормативам СанПиН, но уступает качеству бутилированной и «не дотягивается до опережающих требований стандарта Роскачества для бутилированной питьевой воды».
Доктор Питер 02:19
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Здоровье

В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни

Россияне смогут вернуться к привычной жизни, когда появится лекарство для лечения коронавируса или вакцина.
Lenta.ru 03:18
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Здоровье

В Вологодской области в два раза увеличат коронавирусные выплаты медикам

В Вологодской области дополнительные "президентские" выплаты получили работники 23 медорганизаций: 141 врач, 536 человек среднего медперсонала, 23 - младшего и 47 водителей скорой.
Официальный сайт Череповца 03:35
Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
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Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
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Общество

Арестованный за госизмену российский пенсионер отказался от еды

69-летний россиянин Виктор Королев, арестованный по обвинению в госизмене, месяц назад отказался от еды, добиваясь проведения проверки в отношении оперативников.
Lenta.ru 04:18
Общество

Число умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 182, до 5 037.
ТАСС 03:37
Политика

Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России

Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21
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Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru вчера в 18:38
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Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

В WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы.
News.ru 04:40
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Общество

В «Уральских авиалиниях» назвали срок возобновления полётов за рубеж

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Россия приостановила международное авиасообщение. Причиной стала пандемия коронавируса.
REGNUM 04:22
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Общество

В Татарстане выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб.
Республика Татарстан 03:35
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Политика

Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи россиянам

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание населению плановой медицинской помощи, в том числе и высокотехнологической.
Известия вчера в 05:43
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Здоровье

В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек

Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:51
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Политика

Киев заявил о планах принять стратегию «деоккупации» Крыма в этом году

Киев намерен в этом году утвердить так называемую стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия вчера в 12:22
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Технологии

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
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Шоу-бизнес

Алсу впервые показала маленького сына

Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
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Здоровье

Санврачи отменили карантин для приехавших из Москвы и Питера в Томск

Главный санитарный врач Томской области Ольга Пичугина своим постановлением отменила требование об обязательной двухнедельной изоляции для прибывших в Томск из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщается во вторник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
РИА Томск 02:49
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Кино

Сериал «Черная лестница» стартует на НТВ 1 июня

Piter.tv вчера в 08:16
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК вчера в 09:37
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Футбол

Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова

Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru вчера в 07:20
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