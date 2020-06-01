Экономика
News.ruВТБ прокомментировал претензии ФАС к сделке «Открытия» и ЛУКОЙЛа
Пресс-служба ВТБ, который был консультантом сделки «Открытие Холдинга» и ЛУКОЙЛа, прокомментировала претензии Федеральной антимонопольной службы. По данным компании, соглашение прошло многоступенчатую экспертизу.
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ВТБ прокомментировал претензии ФАС к «Открытие холдингу» из-за сделки с «Лукойлом»
Rambler News Service07:30
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Москва, 1 июня 2020, 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства.
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Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
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На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
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Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
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Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
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Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games.
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Коронавирус диагностировали у сотрудника Читинской Думы
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