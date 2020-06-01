Пресс-служба ВТБ, который был консультантом сделки «Открытие Холдинга» и ЛУКОЙЛа, прокомментировала претензии Федеральной антимонопольной службы. По данным компании, соглашение прошло многоступенчатую экспертизу.

ВТБ прокомментировал претензии ФАС к сделке «Открытия» и ЛУКОЙЛа

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