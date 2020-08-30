ВТБ проведет проверку утечки из сервиса Joom данных клиентов банка
Напомним, 27 августа стало известно, что база с информацией о банковских картах 55 тысяч пользователей маркетплейса Joom оказалась в открытом доступе в сети Интернет.В источнике
С чего всё началось
Данные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ
В пресс-службе кредитной организации сообщили, что банку известно об утечке, которая произошла на стороне маркетплейса Joom. Ранее на этой неделе Банк России и Visa обратили внимание на утечку данных 55 тыс. банковских карт клиентов Joom.
РБКвчера в 13:24
Подробнее о событии