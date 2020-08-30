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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

ВТБ проведет проверку утечки из сервиса Joom данных клиентов банка

Напомним, 27 августа стало известно, что база с информацией о банковских картах 55 тысяч пользователей маркетплейса Joom оказалась в открытом доступе в сети Интернет.В источнике
С чего всё началось
РБК

Данные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ

В пресс-службе кредитной организации сообщили, что банку известно об утечке, которая произошла на стороне маркетплейса Joom. Ранее на этой неделе Банк России и Visa обратили внимание на утечку данных 55 тыс. банковских карт клиентов Joom.
РБКвчера в 13:24
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Маркетплейс Joom заявил, что его клиенты не пострадают от утечки данных

Коммерсантъ00:29
ИА Красная Весна

Joom: платежной информации в утекших данных нет

ИА Красная Весна23:19
РБК

Данные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ

РБКвчера в 13:24
ТАСС

В Joom заявили, что утечка данных пользователей не дает доступ к их банковским средствам

ТАСС18:45
Говорит Москва

В ВТБ прокомментировали утечку данных карт клиентов банка

Говорит Москвавчера в 13:40
Суть событий

На продажу выставили данные карт пользователей интернет-магазина

Суть событийвчера в 13:25
Эхо Москвы

Данные карт клиентов ВТБ утекли в открытый доступ

Эхо Москвы18:08

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РБК01:28
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РИА Новости29 августа в 04:11
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