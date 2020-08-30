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РБК
РБК

Данные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ

В открытый доступ в Сети попала еще одна партия данных банковских карт пользователей маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая по всему миру. В этот раз в Telegram-каналах распространяется файл с 31 тыс. данных карт ВТБ, убедился РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Данные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ

В пресс-службе кредитной организации сообщили, что банку известно об утечке, которая произошла на стороне маркетплейса Joom. Ранее на этой неделе Банк России и Visa обратили внимание на утечку данных 55 тыс. банковских карт клиентов Joom.
РБКвчера в 13:24
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Маркетплейс Joom заявил, что его клиенты не пострадают от утечки данных

Коммерсантъ00:29
Говорит Москва

В ВТБ прокомментировали утечку данных карт клиентов банка

Говорит Москвавчера в 13:40
Эхо Москвы

Данные карт клиентов ВТБ утекли в открытый доступ

Эхо Москвы18:08
ТАСС

В Joom заявили, что утечка данных пользователей не дает доступ к их банковским средствам

ТАСС18:45
ИА Красная Весна

Joom: платежной информации в утекших данных нет

ИА Красная Весна23:19
Суть событий

На продажу выставили данные карт пользователей интернет-магазина

Суть событийвчера в 13:25
РБК

Данные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ

РБКвчера в 13:24

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Заявления замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону является основанием для его отставки, считает депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз.
РИА Новостивчера в 08:52
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Primpress.ruвчера в 09:25
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Коммерсантъ22:43
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