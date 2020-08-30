Данные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ

В открытый доступ в Сети попала еще одна партия данных банковских карт пользователей маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая по всему миру. В этот раз в Telegram-каналах распространяется файл с 31 тыс. данных карт ВТБ, убедился РБК.