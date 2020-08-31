ВТБ проводит проверку из-за утечки данных клиентов

В Telegram-канале банка ВТБ уже заявили, что проводят проверку, но угрозы средствам клиентов нет, потому что опубликованные данные не позволяют что-либо предпринять со счетами. В сервисе Joom заявили, что утечка произошла еще в марте по вине подрядчика, с которым маркетплейс больше не работает.