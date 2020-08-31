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ВТБ проводит проверку из-за утечки данных клиентов

В Telegram-канале банка ВТБ уже заявили, что проводят проверку, но угрозы средствам клиентов нет, потому что опубликованные данные не позволяют что-либо предпринять со счетами. В сервисе Joom заявили, что утечка произошла еще в марте по вине подрядчика, с которым маркетплейс больше не работает.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Joom заявили, что утечка данных пользователей не дает доступ к их банковским средствам

Ранее в Telegram-канале ВТБ появилось сообщение, что банк проводит проверку инцидента с появлением в интернете технических данных пользователей маркетплейса Joom, среди которых есть клиенты банка. Угрозы для средств клиентов ВТБ нет, отмечает банк.
ТАСС18:45
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Маркетплейс Joom заявил, что его клиенты не пострадают от утечки данных

Коммерсантъ00:29
ТАСС

В Joom заявили, что утечка данных пользователей не дает доступ к их банковским средствам

ТАСС18:45
Профиль

Масштабную утечку данных банковских карт объяснили ошибкой подрядчика

Профиль18:59
Эхо Москвы

Данные карт клиентов ВТБ утекли в открытый доступ

Эхо Москвы18:08
ИА Красная Весна

Joom: платежной информации в утекших данных нет

ИА Красная Весна23:19
ФедералПресс

Персональные данные клиентов ВТБ утекли в Сеть

ФедералПрессвчера в 16:03
РБК

Данные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ

РБКвчера в 13:24

Очередной блок слушаний по делу о погибшем МН17 начался в Нидерландах

В начале июля председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус объявил, что начиная с 31 августа суд намерен использовать блок слушаний, чтобы обсудить позицию адвокатов родных, прокуратуры и зашиты и принять решение, «если в этом будет необходимость», чтобы адвокаты смогли направить запросы о компенсации, сообщает «Интерфакс».
Очередной блок слушаний по делу о погибшем МН17 начался в Нидерландах
Новые Известия03:50

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РБК04:10
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Известиявчера в 11:26
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У более 3% работников образования в Москве выявили коронавирус

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РИА Новости04:53
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