ВТБ проводит проверку из-за утечки данных клиентов
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В Telegram-канале банка ВТБ уже заявили, что проводят проверку, но угрозы средствам клиентов нет, потому что опубликованные данные не позволяют что-либо предпринять со счетами. В сервисе Joom заявили, что утечка произошла еще в марте по вине подрядчика, с которым маркетплейс больше не работает.В источнике
С чего всё началось
В Joom заявили, что утечка данных пользователей не дает доступ к их банковским средствам
Ранее в Telegram-канале ВТБ появилось сообщение, что банк проводит проверку инцидента с появлением в интернете технических данных пользователей маркетплейса Joom, среди которых есть клиенты банка. Угрозы для средств клиентов ВТБ нет, отмечает банк.
ТАСС18:45
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