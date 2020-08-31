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REGNUM
REGNUM

ВТБ проводит проверку из-за утечки данных клиентов банка в интернет

В сообщении указывается, что ВТБ известно об утечке технических данных на стороне маркетплейса Joom, и подчёркивается, что на стороне банка не было утечек персональных данных.В источнике
С чего всё началось
РБК

Данные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ

В пресс-службе кредитной организации сообщили, что банку известно об утечке, которая произошла на стороне маркетплейса Joom. Ранее на этой неделе Банк России и Visa обратили внимание на утечку данных 55 тыс. банковских карт клиентов Joom.
РБКвчера в 13:24
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Маркетплейс Joom заявил, что его клиенты не пострадают от утечки данных

Коммерсантъ00:29
ИА Красная Весна

Joom: платежной информации в утекших данных нет

ИА Красная Весна23:19
РБК

Данные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ

РБКвчера в 13:24
ТАСС

В Joom заявили, что утечка данных пользователей не дает доступ к их банковским средствам

ТАСС18:45
ФедералПресс

Персональные данные клиентов ВТБ утекли в Сеть

ФедералПрессвчера в 16:03
Говорит Москва

В ВТБ прокомментировали утечку данных карт клиентов банка

Говорит Москвавчера в 13:40
Эхо Москвы

Данные карт клиентов ВТБ утекли в открытый доступ

Эхо Москвы18:08

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело
Интерфакс02:24
2,9K

Роскосмос зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей в августе

По сообщению Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), астероид 2011 ES4 диаметром от 22 до 49 метров приблизится 1 сентября к Земле на расстоянии около 120 тысяч километров, он пролетит со скоростью примерно 8 км/с.
TV BRICS01:37
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Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, прожившей пять лет в больнице

В феврале 2020 года Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, постановив взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода.
Инфорос03:22
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AliExpress запустит на территории России экспресс-доставку продуктов

Москва, 31 августа 2020, 09:50 — REGNUM Проект по экспресс-доставке продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса под названием «Есть!» запустит компания «AliExpress Россия» совместно с сервисом «Самокат».
REGNUM02:50
7

В Индонезии обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса

Наиболее заразный штамм коронавируса, вызывающего COVID-19, впервые обнаруженный в Германии в январе 2020 года и наиболее распространенный в США, обнаружен в Индонезии, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на ученых расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана.
РИА Новости02:17
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Фомин и Соболев вызваны в сборную России по футболу

Москва, 30 августа 2020, 23:00 — REGNUM В национальную сборную России по футболу вызваны полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин и нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии.
REGNUMвчера в 16:00
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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DHL Fastest Pit Stop Award: Лучший пит-стоп у Williams

Команда Гонщик Время Круг Очки 1. Williams Н.Латифи 2.37 10 25 2. Mercedes Л.Хэмилтон 2.50 11 18 3. Red Bull А.Элбон 2.52 11 15 4. Red Bull М.Ферстаппен 2.63 11 12 5. Ferrari С.Феттель 2.64 11 10 6. Alfa Romeo К.Райкконен 2.66 10 8 7. McLaren Л.Норрис 2.66 11 6 8. AlphaTauri П.Гасли 2.70 26 4 9. Racing Point С.Перес 2.79 18 2 10.
F1news.ru02:52

России пообещали катастрофу с налогами

Глава центра, директор Института экономики роста имени Столыпина Анастасия Алехнович отметила, что программы господдержки, которые пообещали компаниям (кредиты на зарплату, отсрочка налогов), позволили многим из них пережить кризис.
Lenta.ru03:04
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