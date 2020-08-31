ВТБ проводит проверку из-за утечки данных клиентов банка в интернет

Плас 6

В сообщении указывается, что ВТБ известно об утечке технических данных на стороне маркетплейса Joom, и подчёркивается, что на стороне банка не было утечек персональных данных.