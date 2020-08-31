ВТБ проводит проверку из-за утечки данных клиентов банка в интернет
В сообщении указывается, что ВТБ известно об утечке технических данных на стороне маркетплейса Joom, и подчёркивается, что на стороне банка не было утечек персональных данных.В источнике
С чего всё началось
Данные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ
В пресс-службе кредитной организации сообщили, что банку известно об утечке, которая произошла на стороне маркетплейса Joom. Ранее на этой неделе Банк России и Visa обратили внимание на утечку данных 55 тыс. банковских карт клиентов Joom.
РБКвчера в 13:24
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