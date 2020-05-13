Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВВТБ сообщил о новой схеме мошенничества с ваучерами за отмененный рейс

Мошенники начали использовать новую схему с ваучерами за отмененный рейс. По данным ВТБ, злоумышленники таким образом пытаются украсть деньги с банковских карт. Под видом сотрудников авиакомпании неизвестные лица начали обзванивать граждан.
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с чего всё началось

ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный авиарейс

Злоумышленники под видом сотрудников авиакомпаний начали отправлять письма и обзванивать клиентов, которые планировали свои перелеты в этом году, пояснил Киричек. По его словам, мошенники сообщают о новой услуге и предлагают купить у них ваучер.
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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества c ваучерами

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Выявлена мошенническая схема с ваучерами за отменённые авиарейсы

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В ВТБ предупредили о мошенничестве с возвратом авиабилетов

Известия03:28
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Общество

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Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми.
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Общество

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Экономика

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Общество

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Авто

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РЕН ТВ вчера в 06:30
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Политика

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Газета.Ru 03:59
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Политика

Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.
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Общество

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Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
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Музыка

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Происшествия

В Петербурге от COVID-19 скончался первый полицейский

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Американская певица недавно опубликовала первое видео своего ребенка, снятого во время УЗИ.
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Общество

Путин анонсировал единовременные выплаты для семей с детьми

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Пятый канал 11 мая в 09:56
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Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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Происшествия

Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
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В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
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Общество

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Торговля через автоматы (вендинг) в России вошла в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
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Общество

Школьные экзамены в России могут приравнять к ЕГЭ и ОГЭ

ЕГЭ и ОГЭ не отменят, но Правительство России может приравнять к ним итоги школьных экзаменов.
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Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 85 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 13 мая зафиксировано 85 новых случаев коронавируса.
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Футбол

Брянское «Динамо» может досрочно выйти в ФНЛ из-за коронавируса

Если Первенство признают завершённым, то брянское «Динамо» досрочно выйдет в Футбольную национальную лигу.
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На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
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СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы «Корнет»

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Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах

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«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

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