Общество
Деловое.ТВВТБ сообщил о новой схеме мошенничества с ваучерами за отмененный рейс
Мошенники начали использовать новую схему с ваучерами за отмененный рейс. По данным ВТБ, злоумышленники таким образом пытаются украсть деньги с банковских карт. Под видом сотрудников авиакомпании неизвестные лица начали обзванивать граждан.
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с чего всё началось
Злоумышленники под видом сотрудников авиакомпаний начали отправлять письма и обзванивать клиентов, которые планировали свои перелеты в этом году, пояснил Киричек. По его словам, мошенники сообщают о новой услуге и предлагают купить у них ваучер.РБК00:00
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