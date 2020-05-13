Злоумышленники под видом сотрудников авиакомпаний начали отправлять письма и обзванивать клиентов, которые планировали свои перелеты в этом году, пояснил Киричек. По его словам, мошенники сообщают о новой услуге и предлагают купить у них ваучер.

с чего всё началось

Мошенники начали использовать новую схему с ваучерами за отмененный рейс. По данным ВТБ, злоумышленники таким образом пытаются украсть деньги с банковских карт. Под видом сотрудников авиакомпании неизвестные лица начали обзванивать граждан.

ВТБ сообщил о новой схеме мошенничества с ваучерами за отмененный рейс

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