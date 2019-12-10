Общество

Радиочастотный спектрРадиочастотный спектрВТБ разработает суперприложение

Как сообщает РБК со ссылкой на первого заместителя председателя правления банка Дмитрия Олюнина, приложение объединит в себе банковские и потребительские сервисы – виртуальные карты, платежи, платформы для вызова такси, доставки еды и так далее.
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ВТБ объявил о создании «Лайфстайл-платформы»

Банки.ру02:20

ВТБ строит суперприложение за 2,5 миллиарда

CNews04:24

ВТБ разработает суперприложение с Burger King, «Магнитом» и «Почтой России»

UfacityNews.ru02:50

ВТБ создает Лайфстайл платформу

НИА-Кузбасс02:22

Дмитрий Олюнин переизбран председателем совета директоров «Возрождения»

Ведомости08:12

ВТБ объявил о создании открытой IT-платформы для объединения потребительских и банковских сервисов

Эхо Москвы00:32

ВТБ решил строить суперприложение с «Магнитом», «Динамо» и Burger King

РБКвчера в 21:00
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Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ 16:55
Гаджеты

Рассекречен способ загрузки бесплатных обновлений для Windows 7

Специалисты, которые оказывают техническую поддержку на My Digital Life, нашли способ загружать обновления безопасности для Windows 7. Устанавливать патчи можно совершенно бесплатно, несмотря на ограничения со стороны Microsoft.
Goroday.ru вчера в 02:45
Общество

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
ТАСС 07:40
Спорт

Чемпионка Ласицкене в открытом письме раскритиковала ОКР и Минспорта

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что ей интересно узнать, что Олимпийский комитет России и министерство спорта сделали, чтобы защитить ее права.
РБК 02:05
Политика

В Верховную раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса

В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Коммерсантъ 16:49
Игры

Видео: Capcom представила ремейк Resident Evil 3

REGNUM 11:48
Кино

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ вчера в 09:37
Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» обошел по стоимости Лионеля Месси

Полузащитник «Манчестер Сити» обошел по стоимости Лионеля Месси Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг стал самым дорогим футболистом английской премьер-лиги (АПЛ).
Коммерсантъ 12:58
Политика

Трамп предостерег Лаврова от вмешательства России в выборы в США

Президент США Дональд Трамп предостерег главу МИД России Сергея Лаврова от попыток Москвы вмешаться в американские выборы.
РБК 17:33
Наука

Ученые узнали, как восстановить печень после употребления алкоголя

В ходе экспериментов на мышах исследователи установили, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.
Росбалт 04:49
Общество

Уже шесть российских регионов решили 31 декабря не работать

Шесть регионов России перенесли рабочий день со вторника, 31 декабря, на последнюю субботу года — 28 декабря.
BFM.ru вчера в 20:04
Общество

С пенсий россиян могут запретить взыскание долгов

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минтруд и Минэкономразвития, первый документ предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий граждан РФ.
Gazeta.SPb вчера в 01:32
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Ведомости 04:46
Футбол

«Барселона» выбила «Интер» из ЛЧ

RT на русском 16:59
Происшествия

В Нью-Джерси застрелили четырех человек

Жертвами стрельбы в американском городе Джерси-Сити стали четыре человека.
Газета.Ru 16:58
Хоккей

Фетисов: нас в ЦСКА нет, в сборной нет, в истории нашего хоккея — нет

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об отсутствии внимания к своему хоккейному поколению.
Чемпионат 11:21
Гаджеты

WhatsApp прекратит работать на устаревших смартфонах

Разработчики WhatsApp предупредили о планах прекратить поддержку iOS-устройств, работающих на операционной системе версии 8 (на более старых "яблочных" мобильных операционках программа уже не работает).
Вести.Хайтек 01:55
Экономика

Госдума отменила банковский роуминг

Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 11:59
Политика

В Раду внесли предложение об отмене закона о госязыке

Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Максим Бужанский внес в парламент законопроект об отмене скандального закона о государственном языке.
Газета.Ru 10:38
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях против российского спорта.
МонаВиста 03:26
Хоккей

Виннипег - Анахайм: прогноз Андрея Алферова 8 декабря 2019

Winnipeg на своем льду попробует обыграть уток из анахайма.
Ставка TV 08 декабря в 09:18
Авто

Продемонстрировали обновленные Audi RS5 Coupe и RS5 Sportback

Новые модели Audi RS5 Coupe и RS5 Sportback выделяются более массивной радиаторной решёткой Singleframe и усовершенствованной головной оптикой, которая сейчас опционально предлагается с матричным светодиодом и лазерной технологией.
CarsWeek.ru 08:53
Музыка

Корейцы высоко оценили новый бойз-бэнд Макса Фадеева

Напомним, что недавно продюсер Макс Фадеев распустил лейбл Malfa и занялся обновлением артистов.
Слово и Дело 08 декабря в 11:37
Политика

34-летняя Санна Марин избрана премьер-министром Финляндии

Парламент Финляндии проголосовал за назначение 34-летней Санны Марин на пост премьер-министра, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:38
Происшествия

Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки

RT на русском 10:25
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 08 декабря в 17:53
Культура

Айсен Николаев пригласил Владимира Мединского на кинофестиваль в Якутске

Глава республики Айсен Николаев пригласил министра культуры РФ Владимира Мединского на пятый международный кинофестиваль, который пройдет в конце марта 2020 года, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Якутия 24 17:24
Экономика

СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Российская газета 02:25
Наука

Дети родителей с депрессией имеют разные структуры головного мозга

Дети от родителей с депрессией имеют уменьшенную структуру мозга, об этом сообщили американские ученые в Child & Adolescent Psychiatry.
Ugpressa.ru вчера в 09:13
Политика

В оборонный бюджет США заложили санкции против «Северного потока – 2»

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение ограничений против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", следует из опубликованного документа.
РИА Новости вчера в 22:53
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