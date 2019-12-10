Общество
Радиочастотный спектрВТБ разработает суперприложение
Как сообщает РБК со ссылкой на первого заместителя председателя правления банка Дмитрия Олюнина, приложение объединит в себе банковские и потребительские сервисы – виртуальные карты, платежи, платформы для вызова такси, доставки еды и так далее.
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Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Гаджеты
Рассекречен способ загрузки бесплатных обновлений для Windows 7
Специалисты, которые оказывают техническую поддержку на My Digital Life, нашли способ загружать обновления безопасности для Windows 7. Устанавливать патчи можно совершенно бесплатно, несмотря на ограничения со стороны Microsoft.
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Спорт
Чемпионка Ласицкене в открытом письме раскритиковала ОКР и Минспорта
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что ей интересно узнать, что Олимпийский комитет России и министерство спорта сделали, чтобы защитить ее права.
Политика
В Верховную раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса
В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Футбол
Полузащитник «Манчестер Сити» обошел по стоимости Лионеля Месси
Полузащитник «Манчестер Сити» обошел по стоимости Лионеля Месси Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг стал самым дорогим футболистом английской премьер-лиги (АПЛ).
Политика
Трамп предостерег Лаврова от вмешательства России в выборы в США
Президент США Дональд Трамп предостерег главу МИД России Сергея Лаврова от попыток Москвы вмешаться в американские выборы.
Наука
Ученые узнали, как восстановить печень после употребления алкоголя
В ходе экспериментов на мышах исследователи установили, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.
Общество
Уже шесть российских регионов решили 31 декабря не работать
Шесть регионов России перенесли рабочий день со вторника, 31 декабря, на последнюю субботу года — 28 декабря.
Общество
С пенсий россиян могут запретить взыскание долгов
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минтруд и Минэкономразвития, первый документ предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий граждан РФ.
Общество
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Футбол
«Барселона» выбила «Интер» из ЛЧ
Происшествия
В Нью-Джерси застрелили четырех человек
Жертвами стрельбы в американском городе Джерси-Сити стали четыре человека.
Хоккей
Фетисов: нас в ЦСКА нет, в сборной нет, в истории нашего хоккея — нет
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об отсутствии внимания к своему хоккейному поколению.
Гаджеты
WhatsApp прекратит работать на устаревших смартфонах
Разработчики WhatsApp предупредили о планах прекратить поддержку iOS-устройств, работающих на операционной системе версии 8 (на более старых "яблочных" мобильных операционках программа уже не работает).
Экономика
Госдума отменила банковский роуминг
Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Политика
В Раду внесли предложение об отмене закона о госязыке
Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Максим Бужанский внес в парламент законопроект об отмене скандального закона о государственном языке.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA
Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях против российского спорта.
Хоккей
Виннипег - Анахайм: прогноз Андрея Алферова 8 декабря 2019
Winnipeg на своем льду попробует обыграть уток из анахайма.
Авто
Продемонстрировали обновленные Audi RS5 Coupe и RS5 Sportback
Новые модели Audi RS5 Coupe и RS5 Sportback выделяются более массивной радиаторной решёткой Singleframe и усовершенствованной головной оптикой, которая сейчас опционально предлагается с матричным светодиодом и лазерной технологией.
Музыка
Корейцы высоко оценили новый бойз-бэнд Макса Фадеева
Напомним, что недавно продюсер Макс Фадеев распустил лейбл Malfa и занялся обновлением артистов.
Политика
34-летняя Санна Марин избрана премьер-министром Финляндии
Парламент Финляндии проголосовал за назначение 34-летней Санны Марин на пост премьер-министра, сообщает ТАСС.
Происшествия
Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Культура
Айсен Николаев пригласил Владимира Мединского на кинофестиваль в Якутске
Глава республики Айсен Николаев пригласил министра культуры РФ Владимира Мединского на пятый международный кинофестиваль, который пройдет в конце марта 2020 года, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Экономика
СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями
Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Наука
Дети родителей с депрессией имеют разные структуры головного мозга
Дети от родителей с депрессией имеют уменьшенную структуру мозга, об этом сообщили американские ученые в Child & Adolescent Psychiatry.
Политика
В оборонный бюджет США заложили санкции против «Северного потока – 2»
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение ограничений против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", следует из опубликованного документа.