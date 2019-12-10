Общество
Радиочастотный спектрВТБ разработает суперприложение
Как сообщает РБК со ссылкой на первого заместителя председателя правления банка Дмитрия Олюнина, приложение объединит в себе банковские и потребительские сервисы – виртуальные карты, платежи, платформы для вызова такси, доставки еды и так далее.
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Политика
Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины
России и Украине пока не удалось урегулировать вопрос продления договора о транзите газа и судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
В Ленобласти 31 декабря станет выходным днем
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу 28 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного правительства.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек
В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девушек летом 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Экономика
Греф прокомментировал изменения в управлении «Яндексом»
Изменения в структуре управления «Яндексом» вывели компанию на новый уровень, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Футбол
Цорн рассказал, как прошло заседание совета директоров «Спартака»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, как прошло заседании совета директоров клуба.
Общество
Задержан гендиректор «Метростроя» Николай Александров
Гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров задержан и ожидает предъявления обвинения, а также решения об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба компании.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в чешской больнице покончил с собой
Предполагаемый виновник стрельбы в больнице города Острава покончил с собой при попытке задержания, его личность устанавливается.
Общество
В ГИБДД рассказали об идее конфискации машин у пьяных водителей
Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин рассказал об идее ведомства конфисковать машины у пьяных водителей.
Гаджеты
AMD полна решимости обновить исторические максимумы своих рыночных позиций
По данным Mercury Research, процессоры AMD в настольном сегменте в лучшие времена занимали 25 % рынка, в мобильном сегменте их доля доходила до 17 %.
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Политика
Захарова призвала Зеленского обеспечить допуск прессы РФ на Украину
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом обеспечить допуск российских журналистов на Украину и дать им интервью.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Политика
Пушилин сказал, в чем Зеленский хуже Порошенко
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский действует хуже, как главнокомандующий, чем его предшественник Петр Порошенко.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Шоу-бизнес
Супруга помогла хоккеисту Щербаку потерять работу
Супруга помогла хоккеисту Щербаку потерять работу Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский объяснил, почему он расторг контракт с хоккеистом Никитой Щербаком, который успел поиграть в НХЛ.
Общество
Полицейские задержали в Якутии «шамана» Габышева
Полицейские задержали на территории Якутии так называемого шамана Александра Габышева, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.
Общество
В Роструде напомнили о двухдневных рабочих неделях
Последняя рабочая неделя текущего года и первая рабочая следующего продлятся по два дня, сообщил 10 декабря замглавы Роструда Иван Шкловец.
Футбол
В США заявили о признании Путиным факта подкупа президента FIFA
В США считают, что президент России Владимир Путин признал факт подкупа президента FIFA во время выборов места проведения ЧМ-2018 по футболу.
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке на Украине
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский внес в парламент законопроект об отмене закона о госязыке на Украине.
Наука
Китайские ученые вырастили гибрид свиньи и обезьяны
Как пишет Daily Mail со ссылкой на State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology, двух поросят с генами макаки-крабоеда вырастили в Лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Стейт-Ки Института зоологии Китайской академии наук.