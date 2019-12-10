Общество

Радиочастотный спектрРадиочастотный спектрВТБ разработает суперприложение

Как сообщает РБК со ссылкой на первого заместителя председателя правления банка Дмитрия Олюнина, приложение объединит в себе банковские и потребительские сервисы – виртуальные карты, платежи, платформы для вызова такси, доставки еды и так далее.
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Подробнее о событии

Дмитрий Олюнин переизбран председателем совета директоров «Возрождения»

Ведомости08:12

ВТБ решил строить суперприложение с «Магнитом», «Динамо» и Burger King

РБКвчера в 21:00

ВТБ разработает суперприложение с Burger King, «Магнитом» и «Почтой России»

UfacityNews.ru02:50

ВТБ создает Лайфстайл платформу

НИА-Кузбасс02:22

ВТБ объявил о создании «Лайфстайл-платформы»

Банки.ру02:20

ВТБ объявил о создании открытой IT-платформы для объединения потребительских и банковских сервисов

Эхо Москвы00:32

ВТБ строит суперприложение за 2,5 миллиарда

CNews04:24
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Политика

Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины

России и Украине пока не удалось урегулировать вопрос продления договора о транзите газа и судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:31
Общество

В Ленобласти 31 декабря станет выходным днем

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу 28 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного правительства.
Телеканал Санкт-Петербург 04:52
Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девушек летом 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:00
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Интерфакс 04:21
Экономика

Греф прокомментировал изменения в управлении «Яндексом»

Изменения в структуре управления «Яндексом» вывели компанию на новый уровень, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
Rambler News Service 06:45
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Политика

Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
REGNUM 04:21
Футбол

Цорн рассказал, как прошло заседание совета директоров «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, как прошло заседании совета директоров клуба.
RT на русском 07:57
Общество

Задержан гендиректор «Метростроя» Николай Александров

Гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров задержан и ожидает предъявления обвинения, а также решения об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба компании.
Интерфакс 08:01
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Общество

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Коммерсантъ вчера в 07:38
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в чешской больнице покончил с собой

Предполагаемый виновник стрельбы в больнице города Острава покончил с собой при попытке задержания, его личность устанавливается.
ТАСС 05:27
Общество

В ГИБДД рассказали об идее конфискации машин у пьяных водителей

Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин рассказал об идее ведомства конфисковать машины у пьяных водителей.
RT на русском 05:36
Гаджеты

AMD полна решимости обновить исторические максимумы своих рыночных позиций

По данным Mercury Research, процессоры AMD в настольном сегменте в лучшие времена занимали 25 % рынка, в мобильном сегменте их доля доходила до 17 %.
3DNews 07:25
Политика

Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Газета.Ru 06:44
Экономика

Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском 07:56
Политика

Захарова призвала Зеленского обеспечить допуск прессы РФ на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом обеспечить допуск российских журналистов на Украину и дать им интервью.
Известия 08:17
Политика

Зеленский признал переговоры с Путиным трудными

ГЛАС.RU 02:32
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU вчера в 02:25
Политика

Пушилин сказал, в чем Зеленский хуже Порошенко

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский действует хуже, как главнокомандующий, чем его предшественник Петр Порошенко.
Взгляд.ру 07:41
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:50
Политика

Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
REGNUM 08 декабря в 15:13
Общество

Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

Lenta.ru 08:10
Шоу-бизнес

Супруга помогла хоккеисту Щербаку потерять работу

Супруга помогла хоккеисту Щербаку потерять работу Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский объяснил, почему он расторг контракт с хоккеистом Никитой Щербаком, который успел поиграть в НХЛ.
Экспресс газета вчера в 22:00
Общество

Полицейские задержали в Якутии «шамана» Габышева

Полицейские задержали на территории Якутии так называемого шамана Александра Габышева, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.
ТАСС 07:24
Общество

В Роструде напомнили о двухдневных рабочих неделях

Последняя рабочая неделя текущего года и первая рабочая следующего продлятся по два дня, сообщил 10 декабря замглавы Роструда Иван Шкловец.
REGNUM 05:01
Футбол

В США заявили о признании Путиным факта подкупа президента FIFA

В США считают, что президент России Владимир Путин признал факт подкупа президента FIFA во время выборов места проведения ЧМ-2018 по футболу.
ProstoProSport 08:27
Политика

В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке на Украине

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский внес в парламент законопроект об отмене закона о госязыке на Украине.
РИА Новости 05:58
Наука

Китайские ученые вырастили гибрид свиньи и обезьяны

Как пишет Daily Mail со ссылкой на State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology, двух поросят с генами макаки-крабоеда вырастили в Лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Стейт-Ки Института зоологии Китайской академии наук.
Мойка78 вчера в 08:21
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