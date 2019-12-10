Общество
Радиочастотный спектрВТБ разработает суперприложение
Как сообщает РБК со ссылкой на первого заместителя председателя правления банка Дмитрия Олюнина, приложение объединит в себе банковские и потребительские сервисы – виртуальные карты, платежи, платформы для вызова такси, доставки еды и так далее.
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Общество
Посольство РФ в Германии поможет с доставкой тела Лужкова в Москву
Посольство РФ в Германии поможет с доставкой тела Юрия Лужкова в Россию, сообщается на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.
Авто
«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»
Как рассказали в пресс-службе компании, АВТОВАЗ и General Motors уже подписали соответствующее соглашение.
Спорт
Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй
Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
Экономика
На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Происшествия
Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП
В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
Политика
«Нормандская четверка» приняла коммюнике после саммита в Париже
В минувший понедельник в Елисейском дворце Парижа состоялся саммит «нормандской четверки» на уровне глав государств.
Общество
Путин присудил Хабенскому госпремию за благотворительность
Президент России Владимир Путин присвоил государственную премию за благотворительность актеру, режиссеру и учредителю благотворительного фонда Константину Хабенскому.
Происшествия
В Петербурге вынесли приговор по делу о теракте в метро
Политика
В России за год выявили 78 ячеек террористических организаций
Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что на территории страны за год была выявлена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций.
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
Общество
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Общество
В Ленобласти 31 декабря объявили выходным днем
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря 2019 года выходным днем.
Происшествия
В Удмуртии ребенок провел пять дней в квартире с умершей матерью
Соцслужбы Ижевска во время проверки квартир, где живут одинокие женщины с детьми, обнаружили двухлетнего ребенка, чья мать пять дней назад умерла от пневмонии, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Общество
Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая 2020-го продлятся лишь по два дня, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Спорт
WADA отстранило Россию от участия в соревнованиях на четыре года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Политика
Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Игры
Анонсирована новая часть BioShock
Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
Происшествия
Подозреваемого в угрозах московскому судье задержали в Воронеже
В Воронеже задержали подозреваемого в угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил ТАСС.
Футбол
«Локомотив» отправился в Испанию на матч Лиги чемпионов с «Атлетико»
Политика
Путин прибыл на саммит «нормандской четверки» на лимузине Aurus
Президент России Владимир Путин приехал из аэропорта Шарль-де-Голль в Елисейский дворец на лимузине Aurus.
Футбол