Общество

Радиочастотный спектрРадиочастотный спектрВТБ разработает суперприложение

Как сообщает РБК со ссылкой на первого заместителя председателя правления банка Дмитрия Олюнина, приложение объединит в себе банковские и потребительские сервисы – виртуальные карты, платежи, платформы для вызова такси, доставки еды и так далее.
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ВТБ объявил о создании открытой IT-платформы для объединения потребительских и банковских сервисов

Эхо Москвы00:32

ВТБ разработает суперприложение с Burger King, «Магнитом» и «Почтой России»

UfacityNews.ru02:50

ВТБ создает Лайфстайл платформу

НИА-Кузбасс02:22

ВТБ объявил о создании «Лайфстайл-платформы»

Банки.ру02:20

ВТБ строит суперприложение за 2,5 миллиарда

CNews04:24

ВТБ запустит суперприложение в 2020 году

Ведомостивчера в 21:33

ВТБ решил строить суперприложение с «Магнитом», «Динамо» и Burger King

РБКвчера в 21:00
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Общество

Посольство РФ в Германии поможет с доставкой тела Лужкова в Москву

Посольство РФ в Германии поможет с доставкой тела Юрия Лужкова в Россию, сообщается на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.
Москва 24 05:48
Авто

«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»

Как рассказали в пресс-службе компании, АВТОВАЗ и General Motors уже подписали соответствующее соглашение.
Tvoe-avto.com вчера в 13:04
Спорт

Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй

Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
RT на русском 05:05
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru вчера в 09:30
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ 08 декабря в 23:11
Происшествия

Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП

В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
Известия 02:52
Армия и оружие

Трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

Росбалт 01:14
Политика

Украинский сайт «Миротворец» заявил, что останавливает работу серверов

РИА Новости 04:17
Политика

«Нормандская четверка» приняла коммюнике после саммита в Париже

В минувший понедельник в Елисейском дворце Парижа состоялся саммит «нормандской четверки» на уровне глав государств.
Компания 01:48
Общество

Путин присудил Хабенскому госпремию за благотворительность

Президент России Владимир Путин присвоил государственную премию за благотворительность актеру, режиссеру и учредителю благотворительного фонда Константину Хабенскому.
Известия 04:49
Происшествия

В Петербурге вынесли приговор по делу о теракте в метро

Российская газета 05:39
Политика

В России за год выявили 78 ячеек террористических организаций

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что на территории страны за год была выявлена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций.
RT на русском 03:45
Кино

Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»

Российская газета 02:59
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в чешской больнице покончил с собой

ТАСС 05:27
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Интерфакс 04:16
Общество

В Ленобласти 31 декабря объявили выходным днем

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря 2019 года выходным днем.
АБН 03:24
Происшествия

В Удмуртии ребенок провел пять дней в квартире с умершей матерью

Соцслужбы Ижевска во время проверки квартир, где живут одинокие женщины с детьми, обнаружили двухлетнего ребенка, чья мать пять дней назад умерла от пневмонии, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
РИА Новости 04:47
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Общество

Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая 2020-го продлятся лишь по два дня, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно.
Известия 03:32
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Спорт

WADA отстранило Россию от участия в соревнованиях на четыре года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
News.ru вчера в 05:46
Политика

Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров

RT на русском 03:51
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Происшествия

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости 02:06
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:50
Игры

Анонсирована новая часть BioShock

Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
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Происшествия

Подозреваемого в угрозах московскому судье задержали в Воронеже

В Воронеже задержали подозреваемого в угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил ТАСС.
Обозреватель Врн 04:55
Футбол

«Локомотив» отправился в Испанию на матч Лиги чемпионов с «Атлетико»

Soccer.ru вчера в 04:18
Политика

Путин прибыл на саммит «нормандской четверки» на лимузине Aurus

Президент России Владимир Путин приехал из аэропорта Шарль-де-Голль в Елисейский дворец на лимузине Aurus.
AutoNews 02:37
Футбол

Спартак — Ростов 1:4

Чемпионат 08 декабря в 11:42
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