Как сообщает РБК со ссылкой на первого заместителя председателя правления банка Дмитрия Олюнина, приложение объединит в себе банковские и потребительские сервисы – виртуальные карты, платежи, платформы для вызова такси, доставки еды и так далее.

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Происшествия В Удмуртии ребенок провел пять дней в квартире с умершей матерью Соцслужбы Ижевска во время проверки квартир, где живут одинокие женщины с детьми, обнаружили двухлетнего ребенка, чья мать пять дней назад умерла от пневмонии, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

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Спорт WADA отстранило Россию от участия в соревнованиях на четыре года Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

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Игры Анонсирована новая часть BioShock Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.