Общество

Радиочастотный спектрРадиочастотный спектрВТБ разработает суперприложение

Как сообщает РБК со ссылкой на первого заместителя председателя правления банка Дмитрия Олюнина, приложение объединит в себе банковские и потребительские сервисы – виртуальные карты, платежи, платформы для вызова такси, доставки еды и так далее.
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ВТБ создает Лайфстайл платформу

ТРК Сейм (Курск)02:23

ВТБ объявил о создании «Лайфстайл-платформы»

Банки.ру02:20

По стопам «Тинькофф». ВТБ объявил о разработке суперприложения

Секрет фирмы02:13

ВТБ разработает суперприложение

Радиочастотный спектр01:15

ВТБ объявил о создании открытой IT-платформы для объединения потребительских и банковских сервисов

Эхо Москвы00:32

ВТБ запустит суперприложение в 2020 году

Ведомостивчера в 21:33

ВТБ решил строить суперприложение с «Магнитом», «Динамо» и Burger King

РБКвчера в 21:00
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Происшествия

В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.
RT на русском 01:44
Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным «ничьей»

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
РИА Новости вчера в 20:00
Политика

Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом

Как ожидается, в Вашингтоне Лавров будет принят американским лидером Дональдом Трампом, проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а также встретится с американскими политологами.
ТАСС 01:04
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Газета Кемерова 01:53
Спорт

WADA подозревает в применении допинга 66 российских легкоатлетов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оповестило Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) о 66 российских спортсменах, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.
ТАСС Спорт вчера в 17:16
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
Армия и оружие

Индийские военные испытали американский снаряд «Экскалибур»

Военное.РФ 01:36
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Общество

В Роскачестве назвали лучший оливковый майонез

Специалисты Роскачества проверили 18 популярных марок оливкового майонеза и назвали лучшие их них. Об этом сообщается на сайте организации.
REGNUM 01:43
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Политика

Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
REGNUM 08 декабря в 15:13
Политика

Путин, Меркель, Макрон и Зеленский сели за стол переговоров

За столом лидеры стран расположились так: по правую руку от президента России Владимира Путина за круглым столом сидит Эммануэль Макрон, по левую — канцлер Ангела Меркель, а напротив — Владимир Зеленский.
Вести.Ru вчера в 11:47
Армия и оружие

Киев рассказал о погибших во время «нормандского саммита» военных

Lenta.ru 01:43
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Футбол

«Локомотив» прилетел в Мадрид на матч Лиги чемпионов с «Атлетико»

Московский «Локомотив» прилетел в Мадрид на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Чемпионат вчера в 09:48
Политика

Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.
Известия вчера в 21:18
Происшествия

На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми

Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Волейбол

Волейболист казанского «Зенита» задержан в Бразилии за домогательства

Волейболист казанского «Зенита» и сборной Франции Эрвин Нгапет задержан полицией Бразилии по обвинению в сексуальном домогательстве.
Известия вчера в 18:00
Политика

Лидеры «нормандской четверки» поужинают перед пресс-конференцией

После переговоров в «нормандском формате» и до итоговой пресс-конференции лидеры России, Германии, Франции и Украины — Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский поужинают вместе.
REGNUM вчера в 12:47
Спорт

Женская сборная России по гандболу досрочно вышла в полуфинал ЧМ

Metaratings 02:27
Общество

ВЦИОМ узнал, как россияне относятся к зиме

Около половины россиян (46%) назвали любимым временем года лето, а вот зиму таковым считают лишь 8% россиян.
ТАСС вчера в 19:08
Политика

Зеленский счел акции националистов козырем Путина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководство на переговорах по Донбассу.
Lenta.ru 02:10
Кино

Николай Валуев поблагодарил создателей фильма «Ржев»

Депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев поблагодарил авторов фильма «Ржев» за качественную работу.
Главный региональный 08 декабря в 07:33
Происшествия

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости 02:06
Политика

Правительство Финляндии возглавит 34-летняя Санна Марин

В Финляндии будет самый молодой премьер-министр в мире: 34-летняя Санна Марин, министр транспорта и связи, возглавит правительство на этой неделе.
Газета.Ru вчера в 13:05
Шоу-бизнес

Петросян женился на своей любовнице

СМИ узнали, что юморист Евгений Петросян женился в пятый раз. Его супругой ожидаемо стала помощница мэтра Татьяна Брухунова.
News.ru 08 декабря в 22:04
Шоу-бизнес

Сестру Жанны Фриске могут привлечь к суду за клевету на Шепелева － СМИ

У младшей сестры умершей несколько лет назад певицы Жанны Фриске, Натальи, могут возникнуть проблемы из-за ее обвинений в адрес телеведущего Дмитрия Шепелева.
Pravda.Ru 00:05
Политика

Зеленский заявил о праве украинцев говорить на любом языке

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что граждане Незалежной могут общаться на любом языке, включая и русский.
Политическая Экспертиза 01:39
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