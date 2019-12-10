Как сообщает РБК со ссылкой на первого заместителя председателя правления банка Дмитрия Олюнина, приложение объединит в себе банковские и потребительские сервисы – виртуальные карты, платежи, платформы для вызова такси, доставки еды и так далее.

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Общество В Роскачестве назвали лучший оливковый майонез Специалисты Роскачества проверили 18 популярных марок оливкового майонеза и назвали лучшие их них. Об этом сообщается на сайте организации.

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