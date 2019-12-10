Общество
Радиочастотный спектрВТБ разработает суперприложение
Как сообщает РБК со ссылкой на первого заместителя председателя правления банка Дмитрия Олюнина, приложение объединит в себе банковские и потребительские сервисы – виртуальные карты, платежи, платформы для вызова такси, доставки еды и так далее.
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Происшествия
В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок
Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным «ничьей»
Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
Политика
Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом
Как ожидается, в Вашингтоне Лавров будет принят американским лидером Дональдом Трампом, проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а также встретится с американскими политологами.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Спорт
WADA подозревает в применении допинга 66 российских легкоатлетов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оповестило Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) о 66 российских спортсменах, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Общество
В Роскачестве назвали лучший оливковый майонез
Специалисты Роскачества проверили 18 популярных марок оливкового майонеза и назвали лучшие их них. Об этом сообщается на сайте организации.
Политика
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Политика
Путин, Меркель, Макрон и Зеленский сели за стол переговоров
За столом лидеры стран расположились так: по правую руку от президента России Владимира Путина за круглым столом сидит Эммануэль Макрон, по левую — канцлер Ангела Меркель, а напротив — Владимир Зеленский.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Футбол
«Локомотив» прилетел в Мадрид на матч Лиги чемпионов с «Атлетико»
Московский «Локомотив» прилетел в Мадрид на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Политика
Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса
Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.
Происшествия
На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми
Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек.
Волейбол
Волейболист казанского «Зенита» задержан в Бразилии за домогательства
Волейболист казанского «Зенита» и сборной Франции Эрвин Нгапет задержан полицией Бразилии по обвинению в сексуальном домогательстве.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» поужинают перед пресс-конференцией
После переговоров в «нормандском формате» и до итоговой пресс-конференции лидеры России, Германии, Франции и Украины — Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский поужинают вместе.
Общество
ВЦИОМ узнал, как россияне относятся к зиме
Около половины россиян (46%) назвали любимым временем года лето, а вот зиму таковым считают лишь 8% россиян.
Политика
Зеленский счел акции националистов козырем Путина
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководство на переговорах по Донбассу.
Кино
Николай Валуев поблагодарил создателей фильма «Ржев»
Депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев поблагодарил авторов фильма «Ржев» за качественную работу.
Политика
Правительство Финляндии возглавит 34-летняя Санна Марин
В Финляндии будет самый молодой премьер-министр в мире: 34-летняя Санна Марин, министр транспорта и связи, возглавит правительство на этой неделе.
Шоу-бизнес
Петросян женился на своей любовнице
СМИ узнали, что юморист Евгений Петросян женился в пятый раз. Его супругой ожидаемо стала помощница мэтра Татьяна Брухунова.
Шоу-бизнес
Сестру Жанны Фриске могут привлечь к суду за клевету на Шепелева － СМИ
У младшей сестры умершей несколько лет назад певицы Жанны Фриске, Натальи, могут возникнуть проблемы из-за ее обвинений в адрес телеведущего Дмитрия Шепелева.
Политика
Зеленский заявил о праве украинцев говорить на любом языке
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что граждане Незалежной могут общаться на любом языке, включая и русский.